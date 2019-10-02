17 пользователей сети поделились правилами, которые появились из-за них

У нас в компании сотрудникам можно было пить кофе в неограниченных количествах. Спустя 3 недели после того, как начал работать я, возле кофеварки появилась табличка, сообщавшая, что теперь каждому полагается не больше 3 чашек кофе в день. P. S. На тот момент я только-только отказался от алкоголя, и кофе был для меня единственным спасением. Без преувеличения я выпивал 8–12 чашек в день. © yourbrainonvape

Я собирался на свой первый урок игры на гитаре. Когда я дошел до нужной комнаты и попытался открыть дверь, это оказалось довольно сложно. Поэтому я толкнул сильнее, и гигантский книжный шкаф рухнул на пол. Я понятия не имею, почему они поставили огромный шкаф рядом с дверью. Но теперь на ней висит табличка с надписью: «НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЭТУ ДВЕРЬ НИКОГДА». © racooncoup

Университет отказался разрешить студентам бесплатно пользоваться принтерами. Я распечатывал себе целые книги: просто запускал устройство и уходил на обед, а потом возвращался за своими распечатками. И делал это каждый день. © DuxofOregon