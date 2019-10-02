17 пользователей сети поделились правилами, которые появились из-за них
Много ли правил в жизни было введено из-за вас или, точнее сказать, по вашей вине? Герои этой статьи делятся изменениями, к которым привели их поступки: отмена бесплатных принтеров и смена дресс-кода, запрет на дартс, кубики Рубика и даже на вход в магазин в коньках. Но зато теперь им есть что вспомнить.
Мы в AdMe.ru выделили самые неожиданные правила, которыми поделились пользователи сети в этом треде на Reddit.
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У нас в компании сотрудникам можно было пить кофе в неограниченных количествах. Спустя 3 недели после того, как начал работать я, возле кофеварки появилась табличка, сообщавшая, что теперь каждому полагается не больше 3 чашек кофе в день. P. S. На тот момент я только-только отказался от алкоголя, и кофе был для меня единственным спасением. Без преувеличения я выпивал 8–12 чашек в день. © yourbrainonvape
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Я собирался на свой первый урок игры на гитаре. Когда я дошел до нужной комнаты и попытался открыть дверь, это оказалось довольно сложно. Поэтому я толкнул сильнее, и гигантский книжный шкаф рухнул на пол. Я понятия не имею, почему они поставили огромный шкаф рядом с дверью. Но теперь на ней висит табличка с надписью: «НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЭТУ ДВЕРЬ НИКОГДА». © racooncoup
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Университет отказался разрешить студентам бесплатно пользоваться принтерами. Я распечатывал себе целые книги: просто запускал устройство и уходил на обед, а потом возвращался за своими распечатками. И делал это каждый день. © DuxofOregon
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В начальной школе, думаю, классе во 2-м, мне очень захотелось в туалет. Дело было на уроке музыки, и учительница пела под гитару. Но я все равно подошел к ней и попросился выйти, и она расстроилась. С того момента она постоянно напоминала нам, что, пока она поет, отпрашиваться в туалет запрещено. Но я же просто не хотел обмочить штаны, женщина! © CandelaBelen
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В школе нас начали заставлять оставлять свои портфели в шкафчиках. А все потому, что однажды учительница споткнулась о мой рюкзак и сломала ногу. И хоть та женщина была далеко не подарок, мне все равно было очень стыдно, когда видел ее в гипсе и на костылях. © foureyesoffury
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Теперь, чтобы поменять заставку на студенческих компьютерах, нужно вводить специальный код. Однажды, 1 апреля, я поменял заставки абсолютно всех ПК на улыбающегося пожилого мексиканца. © dontwakethebear907
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Студентам запретили выпрыгивать из окон. © Shosh99
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В старшей школе я со своими друзьями начал приносить гриль в школу, чтобы делать жареные бутерброды с ветчиной и сыром во время перерывов на обед. Вскоре все больше и больше детей начали их приносить. Примерно через неделю школа полностью запретила использование грилей на территории, так как они утверждали, что это пожароопасно. © XOSkully
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В нашей столовой разрешается выдавать не больше 2 порций жареной бамии в одни руки. А все потому, что я поступил в колледж на юге и никогда не видел этот овощ раньше, поэтому поглощал порцию за порцией. © RonSwansonsOldMan
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Из-за меня елку стали прикреплять к стене. Я ронял ее... 2 Рождества подряд. Просто моя любимая елочная игрушка была слишком высоко. Второй раз родители даже не злились, просто удивились, что я сделал это опять, и решили, что пора принимать меры. © 8Bells
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Появилось правило: «Разрешено надевать только 1 галстук за раз». © PoorEdgarDerby
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«Не бить полотенцами новых сотрудников». © Lolerskates69
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В моей школе, после того как я показала свою модель вулкана на биологии, ввели правило: «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОДУ И УКСУС ПРИ СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ВУЛКАНА!» Посередине крышки от обувной коробки стоял мой огромный вулкан из соленого теста. А внутри него была банка, в которую я заранее насыпала соду вперемежку с красным красителем. Я торжественно поставила свой вулкан в центр учительского стола, влила уксус в жерло вулкана — всем было интересно, на какую сторону польется лава. В итоге я получила 5, а учитель — несмываемое розовое пятно на столе и новое правило. © Armaga
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С катка ходил на коньках в соседний магазин за алкоголем. Вскоре там повесили табличку: «В коньках не входить». © 4ord
А у вас бывало такое, что из-за вашего поступка вводили новое правило?