17 пользователей, которые испытали на своей шкуре, что такое гениальный маркетинг

Иду как-то мимо рынка недалеко от пляжа, а там очередь человек 50. Народ активно в нее встает, ведь если очередь, значит, что-то хорошее дают. Встал и я. Минут 40 простоял, а там шаурма. Взял одну, спрашиваю у поваров, почему столько народа, ведь шаурмы вокруг полно и цены ниже. Мне в ответ:

— А, это хозяин придумал. Позвал друзей, родственников, чтобы очередь создавать. Люди видят и тоже встают. Выручка в 3 раза выросла, готовить не успеваем! © Vipman84

На днях пошел к врачу, и он выписал мне БАД с йодом. Курс по инструкции и по словам врача — 30 дней. В день надо принимать по 1 таблетке 3 раза, то есть всего 90 таблеток. И знаете, сколько их в упаковке? 80! Препарат не из дешевых, но, чтобы допить курс, надо будет докупать еще одну упаковку ради 10 таблеток, вот только 70 мне не нужны будут потом. © xodat

Вышли с сестрой из местного супермаркета. А перед ним снова расставили палатки приехавшей ярмарки. Нам неинтересно, мы и прошли мимо. И вдруг слышу, как одна продавщица громким голосом обращается к вышедшей с одним пакетом в руке женщине:

— Женщина, вот вы несете один пакет — тяжело же!

— Ну да, — говорит та. — И вправду тяжело.

— Во-о-от! А купили бы у меня рыбки, да побольше, все же было бы удобнее нести, в двух-то руках! © OswaldCobblepot

Если вы хоть раз были в Таиланде, вы не могли не заметить, что возле каждого тайского дома стоит маленький столик с домиком для ду́хов и различными угощениями. В качестве напитка чаще всего можно увидеть именно красную фанту, ведь она считается лучшим угощением у них. Дело в том, что, когда компания выпустила эту новинку, жители Таиланда ее не приняли, запасы пылились на полках магазинов. И компания решила пойти хитрым путем — запустила рекламу, в которой фанта позиционировалась как священный напиток (скорее всего, благодаря цвету: считается, что красный защищает от злых духов). Продажи пошли более чем хорошо, и идут по сей день. © Лена Леонова