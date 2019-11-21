17 пользователей, которые испытали на своей шкуре, что такое гениальный маркетинг
Маркетинговые кампании с каждым годом становятся все более изощреннее. Чего стоит только рекламная акция в Twitter сети ресторанов быстрого питания Burger King, о которой в начале года писали все крупные СМИ (мы тоже не забыли упомянуть о ней в конце статьи). Ошибкой было бы упускать из внимания и гений мелких предпринимателей. В их спецпредложениях порой бывает столько креатива, что им позавидовал бы лучший в своем деле маркетолог.
Мы в AdMe.ru думаем, что если бы перед ними стояла задача продать лыжи летом, то они бы и с ней справились на отлично.
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У нас перед входом в фитнес-клуб есть весы. Их можно калибровать. Каждую пятницу наш директор, чтобы привлечь клиентов, убирал у весов 1 кг — и народ реально думал, что занятия идут на пользу, и нас рекомендовали. А в понедельник возвращал в исходное состояние — посетители думали, что за выходные набрали вес обратно. © PivBear
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Для меня неперебиваем козырь зоопарков Миннесоты и Индианы. Через каждые 100 метров стоят автоматы, выдающие за 25 центов 50 г резаной морковки — кормить животных. Но это полбеды. Через каждые другие 100 метров стоят прозрачные круглые купола, в которые сверху через щель запускаешь 25 центов, и монетка катится секунд 20–30 по дорожке с мостиками, туннелями, воротцами, как в пинболе, по спирали вниз, между игрушечными домиками, животными, человечками и тому подобное. Потом она проваливается в автомат — все. Вокруг каждого купола в любой момент времени стоят до 20 медитирующих детей и взрослых. Простой подсчет дает около $ 700 в день. С одного купола. Из воздуха. © Евгений Кузьмишин
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Мы с мужем стояли на кассе в супермаркете и на стеллаже со снеками и батончиками увидели Milky Way: два батончика стоили в районе 38 рублей, а один — 17. В розницу дешевле — вот глупость! Надо брать. Только вот шоколадки нам вообще-то были не нужны, и, если бы мы не заметили это нарушение закономерности, не взяли бы их вовсе, а так магазин свою прибыль заимел. © Светлана Полякова
- Когда только начинал заниматься продажей изделий из фанеры, то встречал недоумение клиентов, как можно использовать столь неблагородный материал. Они просто отказывались. За неделю ни одной закрытой сделки. Я решил действовать: больше никакой фанеры, только БЕРЕЗОВЫЙ ШПОН. И ситуация кардинально поменялась в другую сторону. Отказов минимум. Поднял прайс на 15 %. © cudyducy
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Год назад заметил, что у магазина, который уже работает около года, появились шарики и надпись «Мы открылись». Зашел внутрь — тот же магазин. Даже ремонта не было. Так где-то недели две висело. Сейчас, спустя год, шарики и надпись появились снова. Такой вот забавный маркетинг. © OSKOAN
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Решил заменить оконную раму на лоджии, чтобы немного расширить квадратные метры. Только что был замерщик. После всех расчетов спрашивает: «У вас один кот?» Я слегка не понял, что за кот еще на окне. Переспрашиваю:
— Вы про кота?
— Да.
— Один.
— Вам скидка 4 % за него.
Вот такие вот скидки. © frankknarf
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После работы шел домой. Вижу около магазина одна бабушка продает красную смородину. Проходя мимо нее (у меня плохое зрение — ношу очки), слышу, как она стала рекламировать свой товар: «Покупайте ягоды, для зрения полезные». За мной шел толстый мужчина — бабушка сразу другую речь повела: «Покупайте ягоды для похудения». Или ягоды такие полезные, или бабушка книгу по маркетингу нашла. © qwestly
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Как-то раз в магазине проводилась акция: что-то вроде 3 бутылки лимонада по цене 2. Муж почти повелся, но я его остановила. Долго объясняла, что это маркетинг, что не нужно ему столько, лишняя трата денег «и вообще у меня высшее экономическое образование — слушай и делай, как я». Всю дорогу до дома болтала на эту тему. А потом в киоске у дома купила 4 хурмы вместо 3 после заверений продавца, что «на прилавке остается одна, ей тут скучно будет». Высшее экономическое, ага. Хурме будет скучно. © ShyOwl
- Иду как-то мимо рынка недалеко от пляжа, а там очередь человек 50. Народ активно в нее встает, ведь если очередь, значит, что-то хорошее дают. Встал и я. Минут 40 простоял, а там шаурма. Взял одну, спрашиваю у поваров, почему столько народа, ведь шаурмы вокруг полно и цены ниже. Мне в ответ:
— А, это хозяин придумал. Позвал друзей, родственников, чтобы очередь создавать. Люди видят и тоже встают. Выручка в 3 раза выросла, готовить не успеваем! © Vipman84
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На днях пошел к врачу, и он выписал мне БАД с йодом. Курс по инструкции и по словам врача — 30 дней. В день надо принимать по 1 таблетке 3 раза, то есть всего 90 таблеток. И знаете, сколько их в упаковке? 80! Препарат не из дешевых, но, чтобы допить курс, надо будет докупать еще одну упаковку ради 10 таблеток, вот только 70 мне не нужны будут потом. © xodat
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Вышли с сестрой из местного супермаркета. А перед ним снова расставили палатки приехавшей ярмарки. Нам неинтересно, мы и прошли мимо. И вдруг слышу, как одна продавщица громким голосом обращается к вышедшей с одним пакетом в руке женщине:
— Женщина, вот вы несете один пакет — тяжело же!
— Ну да, — говорит та. — И вправду тяжело.
— Во-о-от! А купили бы у меня рыбки, да побольше, все же было бы удобнее нести, в двух-то руках! © OswaldCobblepot
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Если вы хоть раз были в Таиланде, вы не могли не заметить, что возле каждого тайского дома стоит маленький столик с домиком для ду́хов и различными угощениями. В качестве напитка чаще всего можно увидеть именно красную фанту, ведь она считается лучшим угощением у них. Дело в том, что, когда компания выпустила эту новинку, жители Таиланда ее не приняли, запасы пылились на полках магазинов. И компания решила пойти хитрым путем — запустила рекламу, в которой фанта позиционировалась как священный напиток (скорее всего, благодаря цвету: считается, что красный защищает от злых духов). Продажи пошли более чем хорошо, и идут по сей день. © Лена Леонова
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Как-то с другом были в магазине одежды, где ему надо было купить одну-единственную кофту. Он выбрал, и на кассе ему сказали, мол, акция: 2-я вещь — за половину стоимости. Друг с радостью воспользовался этим якобы щедрым предложением. Мое возражение, что он изначально планировал потратить энную сумму денег, но потратил больше и остался доволен, он так и не понял. Экономия же. © David Akunts
- В магазине «Метро» в Германии иногда проводят акцию: на кассе выдают консервную банку, на которой написана информация о розыгрыше призов в определенный день. Банка эта закрыта, в ней лежит бумажка с номером. Открывать нельзя. Ее надо принести в магазин в назначенный день, работник ее откроет и по номеру определит, какой приз вам полагается. И вот стоит это чудо маркетинга примерно месяц и нагнетает интригу. В итоге в календаре уже отмечено: в день икс обязательно надо в «Метро». Ну а раз мы там будем, то заодно и закупиться надо на неделю. В результате мы выиграли тряпочку для протирания пыли, а в очереди на кассе стояли минут 40. Причем все кассы были открыты, просто таких, как мы, были еще сотни. © Jelena Herrmann
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Недавно я обратила внимание на то, что на прилавках возле кассы лежат более дорогие влажные салфетки, чем в отделе гигиенических товаров. Я даже вышла из очереди, чтобы вернуться и взять дешевые. © Дарья Погребная
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В январе этого года Twitter-аккаунт Burger King начал лайкать у пользователей твиты 10-летней давности. В основном это происходило с теми, у кого были миллионы подписчиков. Многие из них делали посты об этом инциденте, смущаясь и желая знать, почему Burger King занимается этим. Эта история стала вирусной. Несколько новостных сайтов написали об этом статьи. Все хотели знать, почему компании нравились эти старые твиты. Когда об этом заговорило достаточное количество людей, Burger King проанонсировал, что они возвращают в меню фанел-кейк, который впервые у них появился, как вы уже догадались, в 2010 году. © Julian Frank
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На довольно известном сайте как-то появился аккаунт, именующий себя the_kebab_guy. Его владелец опубликовал адрес своего кафе и сказал, что все посетители этого сайта получают еду бесплатно, потому что ему нравится здешний контент. Сначала все восприняли это как шутку, но несколько человек решили проверить, правда ли то, что он пишет, и пришли. Кебаб-гай, как человек слова, не взял с них ни копейки. Соответственно, гости начали приходить чаще, и Кебаб-гай стал ненавязчиво шутить, мол, деньги заканчиваются. Что случилось дальше, думаю, объяснять не надо. Множество людей сами начали перечислять ему пожертвования чисто из симпатии. Многие даже загорелись идеей (и воплотили ее) поехать к нему и отведать еды в этом заведении. Аккаунт быстро стал вирусным, а ресторан — популярным. © Ашот Дабагян
С какими маркетинговыми ухищрениями приходилось сталкиваться вам?
Фото на превью ShyOwl / Pikabu