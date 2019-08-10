17 переписок, которые обнажают всю суть отношений между мужчиной и женщиной

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Иногда за несколькими словами переписки можно увидеть целый роман, в котором клокочет гремучая смесь удивления и ревности, нежности и иронии, прагматичности и легкомысленности.

AdMe.ru собрал такую коллекцию сообщений, в которых раскрывается вся правда об отношениях между влюбленными, ну или не очень, людьми. Предлагаем вам лишний раз посмеяться и удивиться тому, какими непоследовательными или, наоборот, предусмотрительными бывают люди в любви.

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