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17 отзывов, в которых больше драмы, чем в мексиканском сериале

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Мы все чаще начинаем приобретать вещи через интернет, и, прежде чем что-либо купить, конечно же, хочется почитать отзывы других покупателей. Но бывает, выбирая товар, мы натыкаемся на такие шедевральные рецензии, что можно забыть о самом предмете и зачитаться мнением других людей.

Редакция AdMe.ru с головой окунулась в интернет-магазины и считает, что из некоторых отзывов можно опубликовать вполне достойный сборник новелл.

«Искал баллончик сжатого воздуха для ноута и увидел такой отзыв»

© Freez21 / pikabu

Мастер отзывов

© LazyBT / pikabu, © sergei_spas / pixabay

Пила Шредингера

© Роман / ozon

Неожиданный недостаток у электрочайника

© gitelGolkondi / pikabu

Обман века

© Гончарова Светлана / ozon

«Выбирал налобный фонарь в поход, наткнулся на комментарий»

© flakef / pikabu

Стыдно критиковать

© comandante88 / pikabu

Когда не понял инструкцию

© VintaBaley / pikabu

Отзыв на игру Microsoft Flight Simulator

© Tarak2818 / steamcommunity, © xbox

Когда клиентоориентированность на высшем уровне

© lanabananaZzz / pikabu

А сам Владимир — молодец

© Arisha1303 / pikabu

Краткость — сестра таланта

© Alexey.Vorobey / pikabu

Лучший подарок. Выдавать с паспортом

© imarket

Отзыв о ЗАГСе

© Schastje / pikabu

Отзыв на велосипед

© NovemberOne / pikabu

«Нашел забавный отзыв на гарнитуру»

© Elves6666 / pikabu

Лучший отзыв на зонт, который я читал

© aksyontov / twitter

А вы сами часто пишете отзывы на товары? Возможно, у вас тоже есть такой шедевр, который следует включить в наш сборник.

Фото на превью lanabananaZzz / pikabu
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