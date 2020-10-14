17 отзывов, в которых больше драмы, чем в мексиканском сериале
Мы все чаще начинаем приобретать вещи через интернет, и, прежде чем что-либо купить, конечно же, хочется почитать отзывы других покупателей. Но бывает, выбирая товар, мы натыкаемся на такие шедевральные рецензии, что можно забыть о самом предмете и зачитаться мнением других людей.
Редакция AdMe.ru с головой окунулась в интернет-магазины и считает, что из некоторых отзывов можно опубликовать вполне достойный сборник новелл.
«Искал баллончик сжатого воздуха для ноута и увидел такой отзыв»
Мастер отзывов
Пила Шредингера
Неожиданный недостаток у электрочайника
Обман века
«Выбирал налобный фонарь в поход, наткнулся на комментарий»
Стыдно критиковать
Когда не понял инструкцию
Отзыв на игру Microsoft Flight Simulator
Когда клиентоориентированность на высшем уровне
А сам Владимир — молодец
Краткость — сестра таланта
Лучший подарок. Выдавать с паспортом
Отзыв о ЗАГСе
Отзыв на велосипед
«Нашел забавный отзыв на гарнитуру»
Лучший отзыв на зонт, который я читал
А вы сами часто пишете отзывы на товары? Возможно, у вас тоже есть такой шедевр, который следует включить в наш сборник.
Фото на превью lanabananaZzz / pikabu