17 отзывов, в которых больше драмы, чем в мексиканском сериале

Мы все чаще начинаем приобретать вещи через интернет, и, прежде чем что-либо купить, конечно же, хочется почитать отзывы других покупателей. Но бывает, выбирая товар, мы натыкаемся на такие шедевральные рецензии, что можно забыть о самом предмете и зачитаться мнением других людей.

Редакция AdMe.ru с головой окунулась в интернет-магазины и считает, что из некоторых отзывов можно опубликовать вполне достойный сборник новелл.

«Искал баллончик сжатого воздуха для ноута и увидел такой отзыв»

Мастер отзывов

Пила Шредингера

Неожиданный недостаток у электрочайника

Обман века

«Выбирал налобный фонарь в поход, наткнулся на комментарий»

Стыдно критиковать

Когда не понял инструкцию

Отзыв на игру Microsoft Flight Simulator

Когда клиентоориентированность на высшем уровне

А сам Владимир — молодец

Краткость — сестра таланта

Лучший подарок. Выдавать с паспортом

Отзыв о ЗАГСе

Отзыв на велосипед

«Нашел забавный отзыв на гарнитуру»

Лучший отзыв на зонт, который я читал