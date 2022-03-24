17 причудливых товаров, которые заставили покупателей чесать затылок и теряться в догадках

Мы привыкли к тому, что изделия повседневного спроса выглядят определенным образом. Но иногда товар может ввести покупателей в ступор. Причинами этого могут стать откровенно странный дизайн или непрактичная упаковка, непонятные надписи или даже производственная ошибка.

Мы в AdMe.ru были ошарашены, узнав, какие причудливые товары иногда попадаются на полках в магазине.

1. Упаковка в упаковке в упаковке

2. Пакетик, в котором должно было быть печенье, оказался запечатанным без печенья

3. «Больше всего удивила инструкция к парфюму: „Пожалуйста, снимите всю упаковку перед тем, как разогревать в микроволновке“»

Может быть, поэтому у меня до сих пор нет девушки? Я должен был просто разогревать флакон? © Zahowy / Reddit

4. «Котлеты с сыром для чизбургеров в нашем магазине»

Справедливости ради, я брал такие. Так вот, сами котлеты начинены сыром. И кусок сыра наверху нужен для того, чтобы отличать сырные котлеты от других. © ZeroWolf_RS / Reddit

5. «Собери кубик Рубика и сможешь выпить молочный напиток»

6. В первых двух пакетиках не было чая. В третьей упаковке не было даже пакетика

7. «Хотели съесть шоколадку...»

8. «Купила своей собаке „неубиваемую“ игрушку 7 часов назад»

9. Из-за дизайна пакета хлеб выглядит так, как будто он с плесенью

10. «Некоторые фигуры в этой игрушке не подходят ни к одному отверстию, и это меня жутко раздражает»

11. Каждый чайный пакетик — в индивидуальной пластиковой упаковке

12. «Купили сыну набор из трех шоколадных яиц. Вот игрушки из этого набора»

13. Просто добавьте несколько целых лавровых листьев

14. «У меня всегда есть „старое“ молоко»

На упаковке написано: «Фермерское 100 % квинслендское молоко». Но код Квинсленда QLD визуально воспринимается как OLD — «старый». — Прим. AdMe.ru.

15. «Вы можете сделать торт как на фото?» — «Да, конечно»

16. «Упаковка моей новой бритвы выглядит так, как будто там волосы. Но нет, это просто такой дизайн»

Я не заметил волосы, но мне показалось, что бритва выглядит так, будто у нее 2 встроенных USB-порта. © RPDRNick / Reddit

17. Кажется, будто мыла в этой упаковке нет. А оно есть