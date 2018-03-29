17 человек, изобретательности которых позавидовал бы даже Илон Маск

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В феврале 2018 года компания Илона Маска Space X запустила в космос сверхтяжелую ракету-носителя Falcon Heavy. Планы предпринимателя на будущее весьма обширные и простираются аж до Марса. А тем временем в сети люди выкладывают фото своих странноватых и смешных изобретений, до которых еще нужно суметь дойти умом. И резонно спрашивают: «Как тебе такое, Илон Маск?»

AdMe.ru собрал гениев народной инженерной мысли, которые не боятся бросить вызов никому — даже знаменитому миллиардеру.

1. Когда дверной звонок не работает

2. Лайфхак

3. Когда нет даже бумаги

4. Смекалочка

5. Дешево и сердито

6. Стильненько

7. Суровая заточка ножей

8. Гениально

9. Очень нужное изобретение

10. Закрылся на ножницы

11. Рабочее место

12. Сушилка

13. Защита от мелких воришек

14. Сегодня гололед

15. Многофункциональная урна. Или стул

16. Дверь в столовую держится на пакете

17. Человек хочет заниматься спортом — человек занимается спортом. И никакие отмазки не пройдут

А какое изобретение удивило вас больше всего?