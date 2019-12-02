17 курьезных случаев, которые могли произойти только в магазине
Мы практически каждый день ходим в магазин, но иногда такие вылазки превращаются в настоящий перформанс, который никто не мог предсказать. Диалоги в очередях, курьезы в супермаркетах, смешные и не очень перлы от консультантов и кассиров способны превратить шопинг из рутинного занятия в приключение, о котором тут же хочется рассказать.
Мы в AdMe.ru тоже не раз были свидетелями или участниками необычных ситуаций в магазинах, поэтому просто не могли не поделиться историями от пользователей интернета. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что идеальные консультанты все же существуют.
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Девочка в магазине:
— Я хочу мороженое, мам!
Ее мама:
— Сейчас холодно, нельзя. Только летом. Сейчас едят только дураки.
Она:
— Но он ведь ест!
Показывает на мою пачку мороженого.
Я:
— Я дурак.
Мама одобрительно кивает мне. © _UNESCO_K / Twitter
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Стою на кассе, передо мной расплачивается парень с йоркширским терьером под мышкой. Расплачивается картой, и ему почти мгновенно приходит оповещение о совершенной покупке. А на СМС стоит рингтон, да громко так: «Господин, ваша казна пустеет». © OlgaOrlova987 / Pikabu
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Вот уже 2-й год я работаю на своем рабочем месте. Уже примерно 400-й день на обед я хожу в ближайший магазинчик, беру булочку и прошу пакетик кофе «3 в 1 крепкий». Уже примерно 400-й день подряд продавщица, работающая там каждый день, с невозмутимым лицом переспрашивает у меня: «КакОЕ кофе?» И примерно 400-й день подряд я отвечаю: «Нескафе». И выделяю: «КрепкИЙ». Игра продолжается. Завтра пойду снова. Мне не надоест. Я не сдамся. © mongoose31 / Pikabu
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Первый день на отдыхе в Батуми. Захожу в магазин, беру вино на вечер. Продавец с характерным акцентом: «Картошка?» Странное предложение, но, может, тут так принято. «Нет, спасибо», — достаю деньги, отсчитываю. И тут продавец выдает: «А-а-а, кэщ». © Lagavulin / Pikabu
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Продавец-консультант в примерочной:
— Как у вас с размерами? Все хорошо?
Я:
— Вы знаете, вообще хотелось бы скинуть пару килограммов, которые я наела в период душевных переживаний, но в целом я довольна, спасибо. © Livotovas / Twitter
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У одного производителя детских игрушек есть слоган «Нерф или ничего!». Так вот, сегодня в детском супермаркете резвый мальчуган хватает с полки какой-то бластер и, глядя на маму, кричит: «Нерф или ничего!» Мама, задумавшись на пару секунд, отвечает: «Ничего». Берет его за руку, и они идут дальше. © Sibiryak48 / Pikabu
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Стою в очереди в магазине, сзади проталкивается молодая девушка с дочкой лет 5, сбивает мою корзину с сырками и идет дальше. Маленькая девочка останавливается и начинает помогать собирать их, при этом говоря мне: «Извините, пожалуйста, мою маму сегодня на работе обидела „ведьма“». Я улыбнулся и сказал: «Ничего страшного», — и попросил встать к маме ближе. © Vaalimusic / Pikabu
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Пару лет назад стояла в магазине аквариумных рыб. Влетает мужик:
— Хотите улиток по рублю?
Продавец:
— Не надо нам улиток рубить.
— УЛИТОК ПО РУБЛЮ.
— НЕ РУБИ УЛИТОК. © golftykva / Twitter
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Вспомнила, как однажды, поругавшись с мамой, я ушла гулять. Мне около 12–13 лет было. Иду и вижу вывеску: «Розовый кролик. Все для укрепления семьи». Ну я и подумала: «Сейчас что-нибудь куплю и помирюсь с мамой». Зайдя, я знатно удивилась. И продавец тоже. © onthefirstnight / Twitter
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Сейчас азиатский продавец поделился восточной мудростью. Отогнал каких-то пьяных, повернулся ко мне и говорит:
— Женщины — они как кошки...
Я замер, выражая почтение. Мол, продолжайте, сенсей! Он помолчал и закончил:
— Много их. © sir_Archet / Twitter
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Вчера был в магазине. Помимо продуктов взял пару бутылок пива. Стою на кассе. Кассир, такая восточная тетя, с сильным акцентом спрашивает:
— 18 лет есть?
— Да мне уже 34, я уже большой.
— А чего грюстный такой?
— Так а чего радоваться?
— Слюшай, меня бы кто спросил, есть ли мене 18, я бы целый день радостная ходила! © qwartex / Pilkabu
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Продавец пробивает товар. Я, не глядя, протягиваю карточку. Продавец:
— Девушка, вы в порядке?
Тут я вижу, что моя рука трясется, как у 80-летней бабки в припадке. Продавец, кивая на покупаемый мною сборник по высшей математике:
— Ничего, понимаю, сам сдавал.
И добавляет с улыбкой:
— Как видите, не вышло. © _tomato_hater / Twitter
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Приехал к маме на пару дней. Пошли в магазин. Беру 2 литра молока. Мама причитает:
— Возьми другое, это 3 дня назад сделано.
— У него срок годности еще нескоро заканчивается, успею выпить.
— Но это же более свежее.
— Мам, ну смотри: если все будут брать только свежее, то 3-дневное так и останется на полке, потом его спишут и из-за издержек увеличат цену. В итоге мы будем платить больше.
Мама задумалась, пару минут молчала. Потом нашлась:
— Бери свежее. Старое мужчины разберут, они на срок годности никогда не смотрят! © LeXaG393 / Pikabu
Бонус: когда получаешь от сервиса даже больше, чем ожидал
Приехали мы с женой в крупный европейский город для участия в важном мероприятии. Но была проблема: в моем гардеробе не было ничего, что соответствовало бы статусу события. Поэтому мы запланировали день шопинга. Выбирать одежду я просто ненавижу, поэтому, когда мы вошли в магазин и я увидел бесконечные ряды стоек со шмотками, я впал в грех уныния: впереди был мучительный день, наполненный утомительными примерками.
Взяв костюм, который вроде бы отвечал требованиям, мы зашли в примерочную. Типичное «не то»! Жена оставила меня одного и отправилась за следующим вариантом. Когда она уже подходила к кабинке с другим костюмом, путь ей преградил серьезный солидный мужчина, появившийся неизвестно откуда. Не говоря ни слова, он забрал выбранный ею костюм, повесил его на место и вручил другой. Очень удивленная, жена пришла с ним ко мне. Я надел, посмотрел в зеркало и понял, что я вовсе не тот корявый невзрачный человек, каким себя представлял, а именно тот человек, с которого скульптор ваял Аполлона, только в костюме. Что удивительно, супруга согласилась с этим мнением. Ура, костюм есть!
Выйдя из примерочной, я спросил молчаливого человека, где можно выбрать рубашку и галстук. Он знаком велел нам с женой оставаться на месте, отошел на минуту и вернулся с рубашкой и галстуком. И никаких дурацких вопросов о размере шеи и степени приталенности! Да, но нужен еще ремень! «Belt?» — я с трудом вспомнил слово. Молчаливому потребовалось не больше 30 секунд, чтобы дойти до нужной стойки и вернуться с нужной вещью.
Поняв, что он больше не нужен, молчаливый человек исчез так же внезапно, как и появился. С того момента, как мы вошли в магазин, прошло не больше 1/4 часа, а я был обладателем безупречного комплекта одежды. © Yuriy8 / Pikabu
Расскажите нам свои самые курьезные истории из магазинов!