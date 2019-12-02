17 курьезных случаев, которые могли произойти только в магазине

Бонус: когда получаешь от сервиса даже больше, чем ожидал

Приехали мы с женой в крупный европейский город для участия в важном мероприятии. Но была проблема: в моем гардеробе не было ничего, что соответствовало бы статусу события. Поэтому мы запланировали день шопинга. Выбирать одежду я просто ненавижу, поэтому, когда мы вошли в магазин и я увидел бесконечные ряды стоек со шмотками, я впал в грех уныния: впереди был мучительный день, наполненный утомительными примерками.



Взяв костюм, который вроде бы отвечал требованиям, мы зашли в примерочную. Типичное «не то»! Жена оставила меня одного и отправилась за следующим вариантом. Когда она уже подходила к кабинке с другим костюмом, путь ей преградил серьезный солидный мужчина, появившийся неизвестно откуда. Не говоря ни слова, он забрал выбранный ею костюм, повесил его на место и вручил другой. Очень удивленная, жена пришла с ним ко мне. Я надел, посмотрел в зеркало и понял, что я вовсе не тот корявый невзрачный человек, каким себя представлял, а именно тот человек, с которого скульптор ваял Аполлона, только в костюме. Что удивительно, супруга согласилась с этим мнением. Ура, костюм есть!



Выйдя из примерочной, я спросил молчаливого человека, где можно выбрать рубашку и галстук. Он знаком велел нам с женой оставаться на месте, отошел на минуту и вернулся с рубашкой и галстуком. И никаких дурацких вопросов о размере шеи и степени приталенности! Да, но нужен еще ремень! «Belt?» — я с трудом вспомнил слово. Молчаливому потребовалось не больше 30 секунд, чтобы дойти до нужной стойки и вернуться с нужной вещью.



Поняв, что он больше не нужен, молчаливый человек исчез так же внезапно, как и появился. С того момента, как мы вошли в магазин, прошло не больше 1/4 часа, а я был обладателем безупречного комплекта одежды. © Yuriy8 / Pikabu