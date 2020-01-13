17 крутых мам, которые не вписываются ни в какие стереотипы

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О мамах в нашем обществе сложилось немало стереотипов, но это не мешает им в реальности не соответствовать никаким канонам и быть самыми крутыми на свете. Героини этой статьи смелые, креативные и раскованные, и их дети считают, что о них должны знать в интернете.

Мы в AdMe.ru восхищаемся тем, с каким трепетом авторы рассказывают о своих мамах, и считаем, что эту тенденцию нужно продолжать.

«Моя мама своими руками создала это платье и даже вручную крепила камни к ткани, не жалея сил и времени. Она очень талантлива!»

«Простите, но фотографии моей мамы из 90-х годов похожи либо на кадры из французской романтической комедии, либо на обложку нового альбома Ланы Дель Рей»

«Моя мама идет на тематический корпоратив, и она не уверена в своем наряде. Просто скажите, что она самая красивая женщина в мире»

«Отправила маме свои оценки. Она прислала эти фото с подписью: „Смотрю, как ты покоряешь новые вершины“»

«Моя мама знает, как спасти ситуацию и превратить ужасное платье в наряд, в котором я выгляжу шикарно»

«Мама с подругами во время чисто женского путешествия в Нью-Йорк»

«Мама спросила, что я надену на концерт, и в итоге создала такой же образ, как и я»

«Моя мама устроила крутую вечеринку на Филиппинах в честь своего 56-летия»

«Только посмотрите, какой плед мама связала для меня»

«Моя мама решила сделать коктейли в стиле малыша Йоды. И вышло гораздо лучше, чем я ожидал»

«Записала маму на наращивание ресниц. Сегодня она прислала мне это»

«Если нашему псу нужно погулять, мою маму ничто не остановит, даже дождь»

«Свадебное фото моей мамы выглядит как постер к мыльной опере»

«Мама решила связать нашей ящерице шляпу»

«Похвастаюсь мамой и ее креативом в этот Новый год»

«Моя мама управляла вертолетом в 80-х»

Мама Илона Маска знает толк в крутых фотосессиях

Покажите нам своих крутых мам и расскажите о них — возможно, они попадут в следующую подборку.