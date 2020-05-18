17 крутых иллюзий, от которых ум за разум заходит
Наблюдательные люди с богатым воображением никогда не устают подмечать вокруг любопытные детали, а уж если удается сделать удачный снимок, он обязательно прославится в сети, а пользователи будут гадать, что на нем изображено — круиз или чизкейк, камень или картошка.
Мы в AdMe.ru обожаем снимки-загадки, на которые нужно взглянуть как минимум дважды. Вот вам новая подборка.
1. Так хочется в круиз, что не заметили чизкейк, да?
2. «Пузырьки в моем пакетике с соусом выглядят как маленький снеговик»
3. «Увидел в IKEA дверь, нарисованную на настоящей двери»
4. Нет, на этом фото нет никаких женских поп
5. Этот минерал напоминает наполовину съеденную картофелину
6. С первого взгляда и не скажешь, что этот мотоцикл сделан из воздушных шариков
7. Котокот
8. На пляж со своим пианино
9. «Я услышал крик жены и подумал, что случилось что-то ужасное, но, когда я вбежал в кухню, она показала мне это»
10. Невероятно реалистичный стрит-арт
11. Лед в луже выглядит как сделанный с высоты снимок
12. А-а-а, змея! Хотя постойте...
13. Птичка или рыбка?
14. Небо отражается в окнах, и кажется, будто от здания осталась лишь стена
15. Нет, эти мужчины не держатся за руки
15. Да это же огромная чайка-людоед!
16. «Возьми меня с собой»
17. Вы тоже это видите?
Бонус: как сделать сказочный кадр
А у вас есть фотографии, на которых изображено не то, что кажется на первый взгляд?
Фото на превью Matthew Burnside / Twitter