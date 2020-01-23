17 комментариев от людей, которым их чувство юмора ни за что не даст промолчать
Есть люди, способные одной фразой рассмешить, съязвить или поставить на место обидчика, а уж если они оставляют комментарий под чьим-то постом, то незамеченным он точно не остается. Почитайте о вежливой девушке, которая сама себе уступала пачку сосисок, мужской грусти и снеге как недорогом региональном продукте и убедитесь в этом сами.
Мы в AdMe.ru убеждены, что если смех продлевает жизнь, то такие статьи — рецепт, как жить долго и весело.
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А как назывался бы химический элемент, получивший имя в честь вашего любимого блюда?
Фото на превью kodfgofo / Twitter