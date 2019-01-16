17 историй, которые могли произойти только на новогодних корпоративах

26

18

28.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

После череды праздников мы лениво входим в привычный ритм. Настолько лениво, что хочется оттянуть момент, когда нужно приступать к работе, максимально. Хочется еще раз вспомнить безумства предновогоднего корпоратива, пересмотреть фото и даже поделиться своими впечатлениями в сети.

Редакция AdMe.ru зачитывалась историями о новогодних банкетах пользователей на Pikabu и «Подслушано», смеялась, умилялась и в итоге решила подарить эти эмоции и вам.

— Алексей, ты в среду едешь в командировку. В Норильск. На неделю. — А чего в среду-то? В пятницу корпоратив, а я в командировку, значит? — Ты прошлогодний корпоратив помнишь? — Нет. — А фотографии тебе показывали? — Ну в Норильск так в Норильск. @Serstrant

На мероприятии присутствовали жены, дети и даже родители. И тут появилась ОНА. В синем полушубке, короткой юбке, высоких сапогах и с косой. Один мальчик лет 6 закричал: «Мама, это же Баба-яга!» Улыбка с лица Снегурочки медленно сползла, поздравления получились совсем не искренними, за стол сесть отказалась. Снегурочке той было лет 40: немного по современным меркам, а вот морщин на лице предостаточно. Вот ребенок и решил, что Баба-яга настоящую Cнегурку похитила, в ее одежду нарядилась и решила всех обмануть. @epilas

«Батя вчера с корпоратива пришел».

Возникла у меня идея жену на корпоратив взять. Жена: «Не, не пойду! Как так, все будут без жен, а ты с женой?!» Я: «Окей, я всем скажу, чтобы приходили с женами!» Жена: «У вас уже ресторан заказан на определенное количество людей». Я: «Семеныч уже сказал, что у него жена не придет, а у остальных жен нет!» Жена: «Как нет жен?! Все остальные прямо холостые, что ли?» Я: «Все остальные — женщины!» Пошла! @FladnaG

Был у меня на работе корпоратив. Я принарядилась, была королевой бала. В перерыве решила удалить остатки еды между зубами, но зубной нити с собой не оказалось. В отчаянии я заперлась на кухне и перед зеркалом быстренько почистила зубы парой волосков из прически. Кто же знал, что все мои курящие коллеги в это время были заперты кем-то на балконе и сигнализировали мне о помощи, видя все.

Корпоратив «содовой» компании.

Саша пришла на работу хмурая: — В преддверии Нового года в школьном родительском чате предлагают устроить корпоратив. Второй класс, мол, все уже взрослые. Родители чтобы пришли с детьми обязательно, чтобы всем познакомиться. Для этого хотят забронировать ресторан и собрать по 3 тысячи с каждого. — И что ж ты написала? Пойдешь? — Я ответила, что мы семья социофобов. @MadTillDead

На новогоднем корпоративе директор «Мира света» сказал: «Давайте придумаем новое название компании. Эффектное, яркое, немного скандальное. Кто лучший вариант придумает — тому премия». В общем, победил вариант «Люцифер». Все думали, ну шутка такая новогодняя, а сегодня вышел приказ о смене наименования юридического лица. @tt35850

Работаю в компании — интернет-провайдере. Когда один из коллег перед корпоративом сказал: «А давайте в костюмах придем? Так веселее будет!» — все положительно отреагировали на его идею. Я тут же решил найти на «Авито» старый монитор. Оказалось, что я должен поехать помогать закупаться. Уже в супермаркете от коллег узнал, что я единственный буду в костюме. Вот вам фото.

На новогодних корпоративах я всегда бесплатно фотографирую всех своих коллег. А вот удаляю их фотографии уже только за отдельную плату. @DerArto

Я одинока, и на работе это все знают. Каждый раз после корпоратива мне отдают оставшиеся бутылки с недопитым, фрукты и конфеты со словами: «Ну ты же у нас одна, без семьи». Я до сих пор не понимаю, как это связано, но особо не сопротивляюсь. Сижу сейчас допиваю бутылку шампанского после очередного гуляния и осознаю, какой же понимающий у меня коллектив. @wisevagina

Сегодня и у меня, и у жены корпоративы. Работаем в разных местах, так совпало. Вчера жена до часу ночи примеряла разные наряды, я со слипающимися глазами работал экспертом по женской красоте. Сегодня понесла с собой здоровенный пакет с оборудованием, которым можно оснастить небольшую парикмахерскую. У меня же тоже корпоратив, подумал я, и надел новый галстук. Жена: «Кого это ты там соблазнять собрался?!!» @PivBear

Родственники прислали родителям посылку из США. Среди всего прочего был интересный комплект для мамы — брюки и футболка. Черные в белый мелкий горошек. Мама нарядилась в этот комплект на корпоратив (был в каком-то приличном ресторане), получила большое количество комплиментов за свой образ и за костюмчик в частности. После корпоратива она позвонила сестре поблагодарить за шикарный наряд. — Я вроде бы не посылала тебе никаких нарядных вещей... Мама начала максимально точно описывать этот костюм, однако сестра до последнего не могла вспомнить ничего подобного. И тут ее осенило: — Так это же пижама! — рассмеялась она. После этого мама в этом костюме только спала и в рестораны не ходила. @Bianconera

На корпоративе разыгрывали призы. Сначала в ходе викторины мы зарабатывали купонные деньги, а после выкупали призы. Среди них было дорогое шампанское, билеты на 1, 2 или 3 отпускных дня, а также модная коробочка последнего айфона. Я ни на что не тратил купоны, ждал до последнего, чтобы выкупить лот всей своей суммой... В итоге коробочка оказалась заманухой и только самые нежадные получили свои напитки и выходные дни. Я не получил ничего. @KaJIuHa

Выхожу обуваться — стоят огромные лыжи 45-го размера, и других нет. Ну что, надел, ушел. Через 2 дня только поменялись. Мужик, который носит 45-й, ушел в моих, 41-го, и, пока до дома шел, сумел разносить их как минимум до 44-го. @BoltNa200

Бонус: деньги, собранные на корпоратив, можно потратить на что-нибудь более ценное

На каждый Новый год компания тратит солидную сумму на организацию корпоратива, причем реально классного и интересного. В тот год с одним из сотрудников случилась беда: был поставлен нехороший диагноз. И кто-то в коллективе вышел с предложением не проводить корпоратив и все средства отдать на лечение коллеги. Все так и получилось: сотрудник прошел длительное лечение, а потом вернулся к прежней работе. Сейчас все хорошо. @JLynx