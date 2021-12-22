17 историй, финал которых сначала кажется предсказуемым. Но не тут-то было
Наверняка каждый из нас попадал в ситуацию, когда трудно предугадать, что скажет человек или как развернутся дальнейшие события. Вот и герои нашей статьи ну никак не предполагали, какой сюрприз их ждет.
Мы в AdMe.ru продемонстрируем на примере пользователей сети, как обычная история способна так круто поменять направление, что любой сценарист позавидовал бы.
- Когда мне было 16 лет, отцу сделали операцию. Это была наследственная проблема, поэтому мы с братьями и сестрами беспокоились не только за его здоровье, но и за свой потенциальный риск в будущем. Как-то вечером мои родители усадили нас за стол, чтобы «поговорить». Мы догадывались, что речь пойдет об операции отца. В комнате прямо физически ощущалось напряжение. И вот мама сообщает, что у нас никакого риска нет, потому что она родила нас при помощи ЭКО, а необходимый материал предоставил донор. © Shoshana Primak / Quora
- У нас возле дома загадочно вырубили сирень. Целый год мы упрашивали снова ее посадить и наконец узнали, почему ее вырубили. Так захотела женщина из ЖЭКа, потому что ее дочке 17 лет, а сирень сулит безбрачие. © aksinjaaa / Twitter
- Ехал в метро, напротив сидела девушка: вся такая аккуратная, в очках, читает книжку, интеллигенция. Не знает, наверное, что такое гаечный разводной ключ. Заходит дедок, стоит некоторое время над ней, а потом стучит ей по ноге грязным ботинком и орет чуть ли не на весь вагон: «Проявила бы уважение — место уступила бы!» Девушка поднимается и как выдаст: «Уважение — это признание чьих-либо положительных качеств. А я проявлю сострадание». В наше время люди почти разучились так формулировать свои мысли. © jonnymarmok / Pikabu
- Купил все альбомы Челентано на восьми дисках. Не все песни оказались удачными. Решил нарезать самых лучших. Часов 8 прослушивал, отбирал, сортировал. Последний диск оказался «Лучшее от Челентано». Мой выбор совпал примерно на 80 %. © Unknown author / Bash
- Сказал жене спасибо за макароны по-флотски. Она обиделась. Оказалось, это паста карбонара. © Unknown author / Bash
- Летел из Индии домой в Италию. Зарегистрировал багаж, прошел все проверки, уже подходил к выходу на посадку. Но тут по громкой связи назвали мое имя. Меня это испугало, но еще больше сбило с толку. У самого выхода на посадку сотрудники аэропорта еще раз проверили мой паспорт и попросили подождать. И тут я увидел, как мне навстречу идут 2 высоких охранника и женщина, одетая уж очень официально. Она попросила проследовать за ней и спросила, есть ли у меня в багаже что-то запрещенное. Я сказал, что нет у меня ничего такого. Меня повели на какие-то нижние этажи, куда только персонал может заходить, и вот мы оказались в комнате с кучей багажа. Женщина показала рентгеновский снимок моей сумки на компьютере и указала на 2 большие шарообразные фигуры. Я завис, потому что не мог вспомнить, откуда у меня взялись 2 мяча. Затем меня попросили открыть сумку, и все увидели... 2 больших сушеных кокоса. Воцарилась тишина. Именно тогда я узнал, что кокосы нельзя провозить в багаже. Сотрудники извинились за беспокойство, кокосы изъяли. © Rahul Pariyani / Quora
- Зашли с товарищем в бильярдную. Играем, никого не трогаем. Спустя некоторое время соседний стол занимают человек 10 молодых ребят и девчонок: все активные, веселые такие. Я не сразу понял, почему там так много действий, но тихо. Смотрю, а они все общаются на языке жестов. Только через 15 минут наблюдения за ними я понял, что глухонемым из них был только один. Вот так бывает, оказывается. © Ubdul / Pikabu
- В моей жизни был период, когда жутко беспокоили головные боли. Кто-то из друзей даже напугал меня тем, что так могут всякие образования в мозгу проявляться. Недолго думая, пошел в больницу. Спросил у охранника на входе, где неврологическое отделение. Он показал. В отделении заполнил бланк приема и прождал целых 2 часа. Наконец-то врач назвал мое имя, я зашел в кабинет. Доктор начал спрашивать о моих жалобах, и я рассказал, что мучаюсь от постоянных головных болей. Врач переспросил: «Головные боли? Тут я ничем не могу помочь». Я удивился, почему это, а он ответил: «Потому что это не неврологическое отделение, а урологическое». Именно в тот день я научился отличать неврологию от урологии (neurology и urology в английском языке звучат практически одинаково. — Прим. AdMe.ru). © Aditya Tiwari / Quora
- С самого детства часто незнакомые мне люди подходят и говорят: «Привет, Саша! Как дела?» А я никакой не Саша. Однажды устроился работать официантом, и в первый же день какая-то тетка с улыбкой мне заявила: «Привет, Саша! Недавно говорили с твоей мамой о тебе». Мой рост почти 2 м, вес под 115 кило, длинные волосы и борода. Ну никак я не могу быть «среднестатистическим», чтобы меня постоянно с кем-то путали. А как-то друзья позвали меня на вечеринку к общему знакомому. Вот там я и увидел парня с длинными волосами и бородой, ростом под 2 м. Даже в таких же очках, как у меня. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, пытаясь понять, что происходит. Сашу тоже постоянно путают со мной, и мы действительно очень похожи. © Cigareddit / Reddit
- Ехала ночью в такси с мужиком лет 45. Тут он сворачивает в непонятный район, в какие-то дебри и заезжает в гаражный кооператив. Я уже приготовилась ко всему, но сижу и молчу, боюсь слово сказать. Тут он останавливается, снимает очки, выдыхает. Поправляет зеркало в салоне, видит мое отражение и как заорет: «Ты кто?» Оказалось, мужик просто задумался и приехал ставить машину в свой гараж. Заработался, бедный. © Подслушано / Ideer
- Рассказал мой друг. Пригласила его как-то девушка к своим родителям на выходные. Поселили их в разных спальнях. В первую же ночь друг решил сходить в туалет. Свет в уборной включать не стал, чтобы никому не помешать ненароком. Очень тихо сел на унитаз. В какой-то момент дверь резко открывается, но свет не включается. В туалет вбегает мать девушки и практически усаживается парню на колени. Оба участника этой катастрофы в полном смущении мигом разбежались по своим комнатам. © Dan Smith / Quora
- Работаю я в интернет-магазине. Покупатели в основном женщины. В начале деятельности одна дама из далекого региона сделала оптовый заказ через сайт и написала нам по электронке: «Когда отгрузите? Уже оплатила по счету». Наш менеджер просит прислать фото (банки могут проводить оплату до трех дней). Надо было добавить к «фото» слово «платежа». Не представляю, какие мысли были у нашей покупательницы, но заказ ей был нужен. Ее ответ: «Странно, никогда раньше не просили». А во вложении ее фото на кровати (слава богу, что в одежде). Это было неожиданно. Заказ отгрузили, так как креативность надо поощрять, да и оплата уже к тому времени пришла. Она делала заказы и в дальнейшем, но фото мы у нее уже не просили. © Marina8008 / Pikabu
- Садилась в маршрутку рядом с водителем и, о чем-то задумавшись, несколько раз с силой пыталась закрыть дверь «газели». Но не получалось. Подумала, что дверь заедает. Опомнилась только после криков молодого человека: «Девушка! Вы что творите?» Оказывается, он все это время пытался залезть в маршрутку. © Подслушано / Ideer
- Работал в магазине мороженого. Однажды какой-то паренек дал мне $ 20 и сказал, что это плата за следующего человека в очереди. Им оказался сварливый старик, который сообщил мне, чтобы я пошел куда подальше и что он в состоянии сам за себя заплатить. © Rango_99 / Reddit
- Муж стал жаловаться, что пропала его любимая майка. Дня не было, чтобы ее не вспомнил. Как-то его срочно вызвали устранять прорыв крана в ванной, практически ночью. Приезжает с вызова и помирает со смеху. Кран прорвало у его незамужней знакомой. Когда он подходил к квартире, из подъезда поспешно выскочил знакомый женатый мужик, пряча лицо. А во время работы в ванной мой муж обнаружил завалившиеся за ванну мужские трусы. В общем, мой благоверный ржал как конь с полчаса. Но когда я спросила его: «Хорошо, а майка твоя где?» — его веселье как рукой сняло. Через несколько дней майка дивным образом нашлась. © Ирина Русановская / Facebook
- Зашла в переполненную маршрутку, взялась за вертикальный поручень. Маршрутка дернулась, и я, ухватившись за поручень покрепче, вырвала его. Испугалась, что будет скандал, и стала делать вид, что поручень остался на месте. С невозмутимым видом крепко продолжала держать его рукой. Мне помогал мужик, который тоже крепко держал этот поручень. Я еще подумала, какой сердобольный человек. Но на остановке он взял поручень и вынес его за собой из маршрутки. Оказывается, это был карниз, который вез этот мужик и просто крепко держал, чтобы я не упала. © Подслушано / Ideer
- Свекровь рассказывала. Около 15 лет назад пригласили ее на день рождения хорошие знакомые с другого конца деревни. Застолье провели на свежем воздухе, все было чудесно. Сын юбилярши отсыпался после ночного дежурства, вышел не сразу. Когда же он присоединился к торжеству, опозорил и себя, и мать одной лишь фразой. Дело в том, что мясным горячим блюдом были куриные шашлыки из бедрышек. Положил этот детина себе на тарелку бедрышко, беспомощно ковырнул его вилкой раз, два и... протянул матери: «Мам, пощипай (сними мясо с костей)». Она беспрекословно, даже с готовностью, сделала это. Благодаря этому незначительному моменту все присутствовавшие обогатили семейный юморной патронташ выражением «Может, тебе еще пощипать?». © Лживый Кусь / AdMe
А у вас бывали случаи, когда события приняли совсем неожиданный поворот?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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