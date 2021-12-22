17 историй, финал которых сначала кажется предсказуемым. Но не тут-то было

Наверняка каждый из нас попадал в ситуацию, когда трудно предугадать, что скажет человек или как развернутся дальнейшие события. Вот и герои нашей статьи ну никак не предполагали, какой сюрприз их ждет.

Мы в AdMe.ru продемонстрируем на примере пользователей сети, как обычная история способна так круто поменять направление, что любой сценарист позавидовал бы.

Когда мне было 16 лет, отцу сделали операцию. Это была наследственная проблема, поэтому мы с братьями и сестрами беспокоились не только за его здоровье, но и за свой потенциальный риск в будущем. Как-то вечером мои родители усадили нас за стол, чтобы «поговорить». Мы догадывались, что речь пойдет об операции отца. В комнате прямо физически ощущалось напряжение. И вот мама сообщает, что у нас никакого риска нет, потому что она родила нас при помощи ЭКО, а необходимый материал предоставил донор. © Shoshana Primak / Quora

У нас возле дома загадочно вырубили сирень. Целый год мы упрашивали снова ее посадить и наконец узнали, почему ее вырубили. Так захотела женщина из ЖЭКа, потому что ее дочке 17 лет, а сирень сулит безбрачие. © aksinjaaa / Twitter

Ехал в метро, напротив сидела девушка: вся такая аккуратная, в очках, читает книжку, интеллигенция. Не знает, наверное, что такое гаечный разводной ключ. Заходит дедок, стоит некоторое время над ней, а потом стучит ей по ноге грязным ботинком и орет чуть ли не на весь вагон: «Проявила бы уважение — место уступила бы!» Девушка поднимается и как выдаст: «Уважение — это признание чьих-либо положительных качеств. А я проявлю сострадание». В наше время люди почти разучились так формулировать свои мысли. © jonnymarmok / Pikabu

Купил все альбомы Челентано на восьми дисках. Не все песни оказались удачными. Решил нарезать самых лучших. Часов 8 прослушивал, отбирал, сортировал. Последний диск оказался «Лучшее от Челентано». Мой выбор совпал примерно на 80 %. © Unknown author / Bash

Сказал жене спасибо за макароны по-флотски. Она обиделась. Оказалось, это паста карбонара. © Unknown author / Bash

Летел из Индии домой в Италию. Зарегистрировал багаж, прошел все проверки, уже подходил к выходу на посадку. Но тут по громкой связи назвали мое имя. Меня это испугало, но еще больше сбило с толку. У самого выхода на посадку сотрудники аэропорта еще раз проверили мой паспорт и попросили подождать. И тут я увидел, как мне навстречу идут 2 высоких охранника и женщина, одетая уж очень официально. Она попросила проследовать за ней и спросила, есть ли у меня в багаже что-то запрещенное. Я сказал, что нет у меня ничего такого. Меня повели на какие-то нижние этажи, куда только персонал может заходить, и вот мы оказались в комнате с кучей багажа. Женщина показала рентгеновский снимок моей сумки на компьютере и указала на 2 большие шарообразные фигуры. Я завис, потому что не мог вспомнить, откуда у меня взялись 2 мяча. Затем меня попросили открыть сумку, и все увидели... 2 больших сушеных кокоса. Воцарилась тишина. Именно тогда я узнал, что кокосы нельзя провозить в багаже. Сотрудники извинились за беспокойство, кокосы изъяли. © Rahul Pariyani / Quora

Зашли с товарищем в бильярдную. Играем, никого не трогаем. Спустя некоторое время соседний стол занимают человек 10 молодых ребят и девчонок: все активные, веселые такие. Я не сразу понял, почему там так много действий, но тихо. Смотрю, а они все общаются на языке жестов. Только через 15 минут наблюдения за ними я понял, что глухонемым из них был только один. Вот так бывает, оказывается. © Ubdul / Pikabu

В моей жизни был период, когда жутко беспокоили головные боли. Кто-то из друзей даже напугал меня тем, что так могут всякие образования в мозгу проявляться. Недолго думая, пошел в больницу. Спросил у охранника на входе, где неврологическое отделение. Он показал. В отделении заполнил бланк приема и прождал целых 2 часа. Наконец-то врач назвал мое имя, я зашел в кабинет. Доктор начал спрашивать о моих жалобах, и я рассказал, что мучаюсь от постоянных головных болей. Врач переспросил: «Головные боли? Тут я ничем не могу помочь». Я удивился, почему это, а он ответил: «Потому что это не неврологическое отделение, а урологическое». Именно в тот день я научился отличать неврологию от урологии (neurology и urology в английском языке звучат практически одинаково. — Прим. AdMe.ru). © Aditya Tiwari / Quora

С самого детства часто незнакомые мне люди подходят и говорят: «Привет, Саша! Как дела?» А я никакой не Саша. Однажды устроился работать официантом, и в первый же день какая-то тетка с улыбкой мне заявила: «Привет, Саша! Недавно говорили с твоей мамой о тебе». Мой рост почти 2 м, вес под 115 кило, длинные волосы и борода. Ну никак я не могу быть «среднестатистическим», чтобы меня постоянно с кем-то путали. А как-то друзья позвали меня на вечеринку к общему знакомому. Вот там я и увидел парня с длинными волосами и бородой, ростом под 2 м. Даже в таких же очках, как у меня. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, пытаясь понять, что происходит. Сашу тоже постоянно путают со мной, и мы действительно очень похожи. © Cigareddit / Reddit

Ехала ночью в такси с мужиком лет 45. Тут он сворачивает в непонятный район, в какие-то дебри и заезжает в гаражный кооператив. Я уже приготовилась ко всему, но сижу и молчу, боюсь слово сказать. Тут он останавливается, снимает очки, выдыхает. Поправляет зеркало в салоне, видит мое отражение и как заорет: «Ты кто?» Оказалось, мужик просто задумался и приехал ставить машину в свой гараж. Заработался, бедный. © Подслушано / Ideer

Рассказал мой друг. Пригласила его как-то девушка к своим родителям на выходные. Поселили их в разных спальнях. В первую же ночь друг решил сходить в туалет. Свет в уборной включать не стал, чтобы никому не помешать ненароком. Очень тихо сел на унитаз. В какой-то момент дверь резко открывается, но свет не включается. В туалет вбегает мать девушки и практически усаживается парню на колени. Оба участника этой катастрофы в полном смущении мигом разбежались по своим комнатам. © Dan Smith / Quora

Работаю я в интернет-магазине. Покупатели в основном женщины. В начале деятельности одна дама из далекого региона сделала оптовый заказ через сайт и написала нам по электронке: «Когда отгрузите? Уже оплатила по счету». Наш менеджер просит прислать фото (банки могут проводить оплату до трех дней). Надо было добавить к «фото» слово «платежа». Не представляю, какие мысли были у нашей покупательницы, но заказ ей был нужен. Ее ответ: «Странно, никогда раньше не просили». А во вложении ее фото на кровати (слава богу, что в одежде). Это было неожиданно. Заказ отгрузили, так как креативность надо поощрять, да и оплата уже к тому времени пришла. Она делала заказы и в дальнейшем, но фото мы у нее уже не просили. © Marina8008 / Pikabu

Садилась в маршрутку рядом с водителем и, о чем-то задумавшись, несколько раз с силой пыталась закрыть дверь «газели». Но не получалось. Подумала, что дверь заедает. Опомнилась только после криков молодого человека: «Девушка! Вы что творите?» Оказывается, он все это время пытался залезть в маршрутку. © Подслушано / Ideer

Работал в магазине мороженого. Однажды какой-то паренек дал мне $ 20 и сказал, что это плата за следующего человека в очереди. Им оказался сварливый старик, который сообщил мне, чтобы я пошел куда подальше и что он в состоянии сам за себя заплатить. © Rango_99 / Reddit

Муж стал жаловаться, что пропала его любимая майка. Дня не было, чтобы ее не вспомнил. Как-то его срочно вызвали устранять прорыв крана в ванной, практически ночью. Приезжает с вызова и помирает со смеху. Кран прорвало у его незамужней знакомой. Когда он подходил к квартире, из подъезда поспешно выскочил знакомый женатый мужик, пряча лицо. А во время работы в ванной мой муж обнаружил завалившиеся за ванну мужские трусы. В общем, мой благоверный ржал как конь с полчаса. Но когда я спросила его: «Хорошо, а майка твоя где?» — его веселье как рукой сняло. Через несколько дней майка дивным образом нашлась. © Ирина Русановская / Facebook

Зашла в переполненную маршрутку, взялась за вертикальный поручень. Маршрутка дернулась, и я, ухватившись за поручень покрепче, вырвала его. Испугалась, что будет скандал, и стала делать вид, что поручень остался на месте. С невозмутимым видом крепко продолжала держать его рукой. Мне помогал мужик, который тоже крепко держал этот поручень. Я еще подумала, какой сердобольный человек. Но на остановке он взял поручень и вынес его за собой из маршрутки. Оказывается, это был карниз, который вез этот мужик и просто крепко держал, чтобы я не упала. © Подслушано / Ideer

Свекровь рассказывала. Около 15 лет назад пригласили ее на день рождения хорошие знакомые с другого конца деревни. Застолье провели на свежем воздухе, все было чудесно. Сын юбилярши отсыпался после ночного дежурства, вышел не сразу. Когда же он присоединился к торжеству, опозорил и себя, и мать одной лишь фразой. Дело в том, что мясным горячим блюдом были куриные шашлыки из бедрышек. Положил этот детина себе на тарелку бедрышко, беспомощно ковырнул его вилкой раз, два и... протянул матери: «Мам, пощипай (сними мясо с костей)». Она беспрекословно, даже с готовностью, сделала это. Благодаря этому незначительному моменту все присутствовавшие обогатили семейный юморной патронташ выражением «Может, тебе еще пощипать?». © Лживый Кусь / AdMe

А у вас бывали случаи, когда события приняли совсем неожиданный поворот?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.