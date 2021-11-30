17 горе-дизайнеров, которые чихать хотели на красоту с удобством
Творчество всевозможных дизайнеров сегодня встречается буквально на каждом углу. Они и упаковки для продуктов придумывают, и всякие нетипичные планировки в домах. Вот только у парочки таких работников неплохо бы отобрать ручку с бумагой. Ведь то, что у них в итоге получается, вызывает ну очень неоднозначную реакцию. Чего только стоят прозрачные двери в туалете, а то и просто столб посреди велосипедной дорожки.
Мы в AdMe.ru просто-таки зависли над каждым снимком из нашей подборки, пытаясь осознать задумку подобных креативщиков.
«Что ж, партию пришлось прервать, потому что мы просто запутались, где чьи фигуры»
- Белые точно выиграли. Правда, вопрос в том, какие именно белые. © ShirosTamagotchi / Reddit
«Подрядчик пытался заставить меня утвердить эту дорожную разметку»
- Он что, попросил своих детей мелками все разрисовать? © SirTickleMePink / Reddit
«Человек, который в ресторане решил сделать именно такую дверь напротив унитаза, у меня к тебе есть пара вопросов»
Эти номера домов как-то сбивают с толку
- Им нужно бы снизу дописать название улицы шрифтом помельче. © TrevorJordan / Reddit
- Или сверху, но вверх ногами. © SethKadoodles / Reddit
- Да по диагонали. С вращающимися буквами. © someguy3 / Reddit
«Собственно, именно так я и сломал ногу»
- Прямо современный естественный отбор какой-то. © R____I____G____H___T / Reddit
Но ведь если авокадо разрезать, никакая пленка от почернения не спасет
Шкаф для самых ярых адептов минимализма
- Так сказать, «а здесь я храню свою рубашку». © CMacDiddio / Reddit
В этом туалете прямо перед писсуаром расположено зеркало в полный рост
- Вот вы говорите плохой дизайн, а я говорю — инновации! © the_real_Snail_pope / Reddit
«Безоговорочно кошмарная планировка моей школы. Это место, где пересекаются все коридоры»
«Чувствую себя как-то глупо. Моя комната номер 920»
«В итоге нашел. И нет, она не была между 919 и 921. Она была в другом ответвлении, через целый коридор, рядом с 922».
- Кстати, да: то, что на этой табличке нет еще и номера 922, тоже особенно радует. © LMAbacus / Reddit
Ох уж эта любовь к еле заметным порожкам. Споткнулся, упал, ну и так далее
«Кондиционер тут у нас. Когда дует горячий воздух — горит синим, а когда холодный — красным...»
- Он становится синим, потому что хочет сказать, мол, нажми меня, чтобы стало прохладней. © xswatqcx / Reddit
- Эта логика сводит меня с ума. © Pomegranate_36 / Reddit
«У нас в школьном туалете только один держатель туалетной бумаги. И если неправильно рассчитаешь, сколько ее нужно взять, то...»
- О, у нас в школе еще круче: держатель был прямо в коридоре, один для мужского и женского туалета сразу. Чтобы каждый мог видеть, сколько ты взял этой самой бумаги, ага. © gougim / Reddit
А это окно невозможно закрыть, пока не выйдешь на улицу
«У моего холодильника есть индикатор, который светится, когда дверца не закрыта. И расположен этот индикатор — та-дам! — внутри холодильника»
На этой велодорожке однозначно лучше не разгоняться
- Да какие проблемы, это просто велодорожка 9 и 3/4. © NickFiash / Reddit
Еще одно креативное решение для двери в туалет в одной новостройке
- Мне просто нужно поговорить с людьми, которые принимают подобные решения. © libra-luxe / Reddit
А какие примеры слишком бурной дизайнерской фантазии вы видели?
Фото на превью FelixDaKat69 / Reddit
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