17 горе-дизайнеров, которые чихать хотели на красоту с удобством

Творчество всевозможных дизайнеров сегодня встречается буквально на каждом углу. Они и упаковки для продуктов придумывают, и всякие нетипичные планировки в домах. Вот только у парочки таких работников неплохо бы отобрать ручку с бумагой. Ведь то, что у них в итоге получается, вызывает ну очень неоднозначную реакцию. Чего только стоят прозрачные двери в туалете, а то и просто столб посреди велосипедной дорожки.

Мы в AdMe.ru просто-таки зависли над каждым снимком из нашей подборки, пытаясь осознать задумку подобных креативщиков.

«Что ж, партию пришлось прервать, потому что мы просто запутались, где чьи фигуры»

Белые точно выиграли. Правда, вопрос в том, какие именно белые. © ShirosTamagotchi / Reddit

«Подрядчик пытался заставить меня утвердить эту дорожную разметку»

Он что, попросил своих детей мелками все разрисовать? © SirTickleMePink / Reddit

«Человек, который в ресторане решил сделать именно такую дверь напротив унитаза, у меня к тебе есть пара вопросов»

Эти номера домов как-то сбивают с толку

«Собственно, именно так я и сломал ногу»

Прямо современный естественный отбор какой-то. © R____I____G____H___T / Reddit

Но ведь если авокадо разрезать, никакая пленка от почернения не спасет

Шкаф для самых ярых адептов минимализма

Так сказать, «а здесь я храню свою рубашку». © CMacDiddio / Reddit

В этом туалете прямо перед писсуаром расположено зеркало в полный рост

Вот вы говорите плохой дизайн, а я говорю — инновации! © the_real_Snail_pope / Reddit

«Безоговорочно кошмарная планировка моей школы. Это место, где пересекаются все коридоры»

«Чувствую себя как-то глупо. Моя комната номер 920»

«В итоге нашел. И нет, она не была между 919 и 921. Она была в другом ответвлении, через целый коридор, рядом с 922». Кстати, да: то, что на этой табличке нет еще и номера 922, тоже особенно радует. © LMAbacus / Reddit

Ох уж эта любовь к еле заметным порожкам. Споткнулся, упал, ну и так далее

«Кондиционер тут у нас. Когда дует горячий воздух — горит синим, а когда холодный — красным...»

Он становится синим, потому что хочет сказать, мол, нажми меня, чтобы стало прохладней. © xswatqcx / Reddit

Эта логика сводит меня с ума. © Pomegranate_36 / Reddit



«У нас в школьном туалете только один держатель туалетной бумаги. И если неправильно рассчитаешь, сколько ее нужно взять, то...»

О, у нас в школе еще круче: держатель был прямо в коридоре, один для мужского и женского туалета сразу. Чтобы каждый мог видеть, сколько ты взял этой самой бумаги, ага. © gougim / Reddit

А это окно невозможно закрыть, пока не выйдешь на улицу

«У моего холодильника есть индикатор, который светится, когда дверца не закрыта. И расположен этот индикатор — та-дам! — внутри холодильника»

На этой велодорожке однозначно лучше не разгоняться

Да какие проблемы, это просто велодорожка 9 и 3/4. © NickFiash / Reddit

Еще одно креативное решение для двери в туалет в одной новостройке

Мне просто нужно поговорить с людьми, которые принимают подобные решения. © libra-luxe / Reddit