17 фотографий, на которых лень, гениальность и безумие слились воедино
Ролик для чистки одежды был придуман случайно, когда Николас Маккейн пытался очистить костюм перед школьными танцами, а Перси Спенсер неожиданно изобрел микроволновую печь во время работы над усовершенствованием радаров. Может быть, и героям нашей подборки стоит запатентовать свои открытия?
AdMe.ru собрал 17 фотографий людей, которым можно выдать медаль за изобретательность. Наслаждайтесь!
Когда дверь не закрывается, а на работу ехать надо
Когда ну очень любишь кроссворды
На фотографии я в августе 2016 года и мой друг Гэри
Что делать, если очень любишь водные горки, но рядом ни одного бассейна
Гениальный способ убить время в пробке
Этот парень заслуживает звания «король фастфуда»
У настоящего панка должна быть именно такая микрофонная стойка
Мусоропровод из мусорных баков. Ничего лишнего
Когда девушка сказала на первом свидании, что любит вино и японскую кухню
Сочетай приятное с полезным, говорили они
Когда тебя просят показать свои формы, а ты, в общем-то, не против
Когда знаешь толк в селфи и не боишься это продемонстрировать
Когда ты музыкант и тебе срочно нужен молоток
«Мама не может найти Word на компьютере. Пришлось помочь ей»
Когда едешь на работу на велосипеде, а по дороге ни одного фонаря
«Моя девушка попросила посмотреть за пирогами, пока она будет в душе. Теперь я смотрю стрим кулебяки»
Потому что чистить парковочное место лопатой скучно
А в вашей жизни встречались такие народные умельцы? А может, вы сами проявляли изобретательность в неожиданных ситуациях? Ждем ваших рассказов!
Фото на превью GeorgeLucasweiss / imgur