17 фотографий, на которых лень, гениальность и безумие слились воедино

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Ролик для чистки одежды был придуман случайно, когда Николас Маккейн пытался очистить костюм перед школьными танцами, а Перси Спенсер неожиданно изобрел микроволновую печь во время работы над усовершенствованием радаров. Может быть, и героям нашей подборки стоит запатентовать свои открытия?

AdMe.ru собрал 17 фотографий людей, которым можно выдать медаль за изобретательность. Наслаждайтесь!

Когда дверь не закрывается, а на работу ехать надо

Когда ну очень любишь кроссворды

На фотографии я в августе 2016 года и мой друг Гэри

Что делать, если очень любишь водные горки, но рядом ни одного бассейна

Гениальный способ убить время в пробке

Этот парень заслуживает звания «король фастфуда»

У настоящего панка должна быть именно такая микрофонная стойка

Мусоропровод из мусорных баков. Ничего лишнего

Когда девушка сказала на первом свидании, что любит вино и японскую кухню

Сочетай приятное с полезным, говорили они

Когда тебя просят показать свои формы, а ты, в общем-то, не против

Когда знаешь толк в селфи и не боишься это продемонстрировать

Когда ты музыкант и тебе срочно нужен молоток

«Мама не может найти Word на компьютере. Пришлось помочь ей»

Когда едешь на работу на велосипеде, а по дороге ни одного фонаря

«Моя девушка попросила посмотреть за пирогами, пока она будет в душе. Теперь я смотрю стрим кулебяки»

Потому что чистить парковочное место лопатой скучно

А в вашей жизни встречались такие народные умельцы? А может, вы сами проявляли изобретательность в неожиданных ситуациях? Ждем ваших рассказов!