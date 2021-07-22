17 фото, за которыми стоит теплая история

Каждому из нас хочется, чтобы в жизни происходили чудеса, как в любимых книгах или фильмах. Но необязательно ждать Супермена или практиковаться с волшебной палочкой, чтобы научиться повседневному волшебству самостоятельно. Авторы фото из этой статьи поделились теплыми и очень трогательными историями о том, как они сделали что-то хорошее. Или же рассказали, как кто-то сделал что-то крутое, а они успели это заснять.

Мы в AdMe.ru верим, что делиться такими историями — это тоже своего рода волшебство, поэтому передаем теплые снимки от авторов в ваши новостные ленты.

«Работала волонтером и подкармливала дельфинов. Каждый раз, когда я их кормила, они приносили мне вот такие подарки»

«Наша Нина пропала, и я просто не находила себе места. Я ходила и звала ее весь день, а потом раздавала эти листовки под проливным дождем... И вдруг она просто вышла прямо из леса!»

«Год назад мы с этим коллегой не спускали глаз друг с друга и влюбились. Он самый невероятный человек, которого я когда-либо знала. Теперь у нас один и тот же адрес»

«Моя девушка работает ветеринаром. Сегодня она принесла домой вот этот комочек и сказала: „Это только пока она не станет достаточно большой, чтобы кому-то отдать“»

«Полгода назад я задал в сети вопрос: как парням живется в одиночестве? Мне написала девушка, мы начали созваниваться. Сегодня мы наконец-то встретились лично»

«Чьи-то дети сделали из листьев вот такое послание для своего папы под окнами отеля»

«Мы любим тебя, папа».

Он не хотел, чтобы его пес обжег лапки

«Мы познакомились в июне 2020 года, хоть и жили в 3 000 км друг от друга. Вчера она сказала „да“!»

«Жена с ребенком улетели на отдых. Как ни старался, кошке не хватает внимания: лежит на краю стола, когда я за компьютером. Пришлось купить ей кроватку. Кажется, она довольна»

«Я люблю фисташки, но ненавижу их чистить. У жены завтра запланировано кесарево сечение, она начистила мне пакет орешков и сказала думать о ней каждый раз, как буду есть»

«1995 год. Мне было 10, моему приемному папе — 45. Я родилась с тяжелым заболеванием. Это фото сделано после операции, которая позволила мне ходить. Папа — мой чемпион!»

«Я не хотел кота, а жена хотела. Мы пошли на компромисс и завели 2 котов. Обожаю эти маленькие комочки оранжевой шерсти!»

«На той неделе мама звонила мне в слезах, переживая, что никто не вспомнит о ее уходе на пенсию после 28 лет работы. Только что прислала мне эту фотографию»

«Наконец закончил студию груминга, которую построил из транспортного контейнера для своей жены»

«Год назад я был в глубокой депрессии. А сейчас дела пошли в гору»

«Жена расписала вручную стену в детской. Скоро мы станем приемными родителями»

«Эта дикая ящерица регулярно навещает меня и требует еды»