17 фото, всю иронию которых можно почувствовать даже через экран

Бутерброд, как известно, падает маслом вниз, доставка бывает вовремя только туда, куда не надо, а любимый кот всем на свете дорогущим лежанкам предпочтет шуршащий пакет, который вы бесплатно получили в магазине.

Эти фото, собранные усилиями редакции AdMe.ru, доказывают: жизнь — настолько ироничная штука, что без умения посмеяться над ежедневными несуразностями не обойтись. Думаем, пролистав эту подборку, вы сможете смотреть на повседневные трудности под более позитивным углом зрения.

«Вот каким чудовищным образом мои чипсы упали на пол»

«Подарил любимой розы. Валяемся, она в инсте лайфхак смотрит, в котором черенок розы втыкают в картофель, и роза растет. Решил: устрою ей цветник. Ржу от этого до сих пор»

«Черенок засох. Я гордый обладатель куста картохи».

«Один ботинок развалился по пути на работу. Когда пришло время возвращаться, я пошел ва-банк и отправился домой, зафиксировав его резинкой. И вот по пути назад случилось это»

«Ресторан, в котором я заказал рис с овощами, забыл добавить рис в мое блюдо»

«Мой новый ноутбук доставили. Вот только — увы! — это не мой дом»

«Служба доставки прислала мне это фото в качестве доказательства того, что заказ прибыл на место»

«Искал свой телефон, который затонул. И потопил свой автомобиль»

«Весь день я думала о буррито. Добралась, наконец, домой и решила приготовить в микроволновке последнее. Вот что оказалось внутри»

«Поставила картофель в духовку. И тут оказалось, что разделочная доска застряла под сковородой и расплавилась. Почистила духовку, поставила картошку обратно»

«Блин... вторая доска тоже была там».

«Я думаю, моя попытка выращивать помидоры удалась»

«В нашем штате запрещено рубить кактус сагуаро. Прошлой ночью этот тщательно оберегаемый реликт дикой природы высотой около 5 метров проломил мне крышу»

«10 лет назад во время медового месяца мы с мужем видели здесь ревущий водопад. Мы решили вернуться на это место, прошли 4 км пешком, и, кажется, кто-то отключил кран»

«Потерял телефон в лесу, нашел его. Вот только машина нашла его первой»

«Я потратила $ 60 на гамак для кота. А оказалось, что единственный способ заставить кота лечь туда — это постелить бесплатный бумажный пакет»

«Я попросила еще немного соленых огурцов на свой бигмак»

«Жена работает визажистом. Им выдали листовки, где указано, какие цвета допускаются в корпоративной форме. Маленький нюанс: их распечатали на черно-белом принтере»

«Мой пес вынул пищалку из своей игрушки. И на ней обнаружилась надпись: „Игра окончена. Ваша собака победила“»