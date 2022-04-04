17 фото, происходящее на которых не поддается обычной логике

«Не верь глазам своим» — именно такую фразу можно использовать в качестве подписи к фотографиям из нашей подборки. Несмотря на то что с помощью глаз мы опознаем предметы и оцениваем реальность, порой органы зрения нас обманывают. И тогда фантазия начинает рисовать в мозгу иллюзорные картинки.

Мы в AdMe.ru тоже сначала не поверили в то, что видим, но потом внимательнее присмотрелись к фотографиям, которые люди выложили в сеть, и, кажется, все поняли.

«Это не штаны из травы»

Парень стоит у окна и смотрит в комнату, где на полу лежит искусственная трава. Свет снаружи отражается в окне, а в силуэте парня мы видим пол с искусственной травой.

Фраза «Ноги в руки» обрела новый смысл

«Подруга сходила на УЗИ»

Все внимание на лапы

«Сначала я подумал, что 8 голубей угрожающе смотрят на меня, а потом понял, что это лампы уличного освещения»

А ведь это не ее ноги

Обогрев расплавил заднее стекло

«Я и представить не мог, что моя жена и собака — одно целое»

Кажется, этой лошади понадобится длинное седло

Левитирующий пес

Искаженная перспектива

Никакого фотошопа, просто отражение

Вряд ли к этой лампе кто-то подойдет

Но это просто игра света и тени.

Ноги выглядят так, словно кто-то использовал фотошоп ради шутки

«Снежно в доме моих друзей»

Фото сделано из дома, стул и стол в правой части кадра на самом деле находятся на улице. Отражение все исказило.

Такая тонкая кирпичная стена

Стена на самом деле обычная, просто расположена под таким же углом, как скамейка, поэтому создается ощущение, что она тонкая.

Где чьи ноги?