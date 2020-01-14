17 фото из семейных и звездных архивов, которые докажут, что раньше люди старели намного быстрее

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«Вы никогда не замечали, что раньше люди в молодости выглядели значительно старше своих лет?» Такой вопрос задал бывший профессиональный бейсболист Брэндон Маккарти, запустив в твиттере целый тред. Со спортсменом многие согласились и доказали этот факт снимками из семейных архивов и старыми фотографиями знаменитостей.

Мы в AdMe.ru с интересом прочитали весь тред и решили опубликовать самые яркие фотодоказательства.

Это не бред. Парням по 17 лет

«Моей бабушке 20 лет. Всегда была уверена в том, что на этом фото ей лет 40, но недавно узнала правду»

Элизабет Тейлор 17 лет. Она, как всегда, прекрасна, но здесь ей на вид от 20 до 30

«Это мои родители, когда мама была беременна мной. Им где-то по 23»

«Моему папе 20 лет, маме — 22»

«Это мой отец в 1970 году. Ему 21»

«Здесь моей бабушке где-то 55 лет, отцу — 26»

«Снимок был сделан во время инаугурации Никсона в 1973 году. Папе 45 лет. Люди всегда думали, что он мой дедушка»

На этом фото — певец Ричи Валенс, который погиб в авиакатастрофе в 17 лет

«Мои дедушки. Одному из них (справа) 58 лет»

«Это фото 1967 года. Маме 19 лет»

«Первый год мамы в колледже. Ей 16 лет»

«Здесь моим родителям за 40»

«Отцу 21 год. С 17 лет он служил в Королевской морской пехоте Великобритании»

«32? Так я выглядел в 32 года»

«Моя мама. На этом фото ей лет 18–19»

В молодости Скала выглядел значительно старше, чем сейчас

Может, и в вашем семейном архиве есть фото, доказывающие, что раньше люди старели намного быстрее? Или вы готовы поспорить с этим утверждением?