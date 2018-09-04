17 доказательств того, что в споре рождается истина. И незабываемые фотки

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Если вам ни разу не приходилось висеть примотанным скотчем к дорожному знаку или красить волосы в немыслимые цвета, то тот, кому вы проиграли, просто не смог придумать что-то смешное. А вот героям нашей статьи пришлось вытерпеть и не такое.

Мы всей редакцией AdMe.ru ставим на то, что вам понравится подборка из 17 снимков. Иначе новая прическа нашему автору обеспечена.

«Я работаю в реабилитационном центре. Я обещал одному из пациентов побриться, если он достигнет определенной цели. Он сделал это. Завтра он увидит меня малышом»

«Мой отец — директор школы, и он поспорил с учениками, что они вместе должны читать непрерывно 1 000 минут. Наградой было подталкивать его, когда он будет ехать по коридору на трехколесном велосипеде в вывернутой наизнанку одежде»

«Родители обещали заплатить мне $ 1 200, если до 21 года я ни разу не попробую алкоголь, сигареты и наркотики. В моих руках контракт, подписанный в 8 лет»

«Брат в шутку сказал, что на Рождество его осчастливят 100 подарков из магазина „Все за доллар“. Бабушка приняла вызов»

«Этот 86-летний мужчина бросил мне вызов в конкурсе по пол-дансу. Он выиграл»

«Я принял пари и должен был откладывать 5-фунтовые купюры целый год. У меня 104 банкноты»

«Каждый День благодарения моя кузина спорит, что обыграет меня в шашки. Я документирую ее проигрыши 9 лет подряд»

61-летний директор школы в Швеции обещал покрасить волосы в розовый, если ученик сможет закончить 9 классов. И сделал это

«Девушка из моей команды сказала, что сможет поместиться в шкафчик для одежды. И доказала это»

«Мой босс наконец-то отдал мне выигранные в пари деньги. Мелочью»

«Проиграл пари и должен был пройти через службу безопасности в костюме динозавра. Мне сказали, что я милый»

«Я проиграла пари и должна была простоять 3 часа в магазине с семьей манекенов. Продавец попросил меня уйти через час»

Парень проиграл пари и вынужден был висеть примотанным к дорожному знаку

«Друг похвастался, что сможет запихнуть в рот всю коробку соломинок разом. Я не разочарован зрелищем»

«В бильярдной сказали, что я не смогу балансировать шар на 3 киях. Больше в этот вечер никто не играл»

«Просто мы сказали сыну, что он не сможет поймать чайку»

«Друг проспорил учителю истории»

А случалось ли вам проигрывать пари и как приходилось расплачиваться?