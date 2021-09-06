17 доказательств того, что в неудобной ситуации хочется отдать все за способность телепортироваться

Бывают дни, когда абсолютно все идет не по плану: и во сне, и наяву подстерегает один глобальный облом, и кажется, будто весь мир ополчился против тебя. Неудачи случаются со всеми, просто одни принимают это близко к сердцу и расстраиваются, а другие встречают с улыбкой и постят подробности в сети, чтобы потом посмеяться вместе с друзьями.