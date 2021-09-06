17 доказательств того, что в неудобной ситуации хочется отдать все за способность телепортироваться
Бывают дни, когда абсолютно все идет не по плану: и во сне, и наяву подстерегает один глобальный облом, и кажется, будто весь мир ополчился против тебя. Неудачи случаются со всеми, просто одни принимают это близко к сердцу и расстраиваются, а другие встречают с улыбкой и постят подробности в сети, чтобы потом посмеяться вместе с друзьями.
Мы в AdMe.ru знаем толк в эпичных провалах, а потому публикуем бомбические истории от пользователей, которым и море по колено.
- Приснился мне как-то шикарный сон. Во сне я была ученым и проводила какое-то важное исследование, которое перевернуло бы жизнь человечества. Я долго и мучительно искала ответ, некое решение, и после многих стараний получила его! Я делюсь им с миром, все мне аплодируют, радуются, поздравляют меня, и тут я понимаю, что это безумно важно. Волевым усилием просыпаюсь на несколько секунд, записываю в заметках телефона и снова засыпаю, чтобы дальше купаться в лучах славы. Утром открываю заметки, а там написано: «Попу надо мыть молоком». © VintaBaley / Pikabu
- Чинил трубу. Снял обручальное кольцо. Младший сын его закинул в мусорку, а старший сын мусор выкинул. Побежал искать, потому что жена-то не простит. Копаюсь и тут слышу голос: «Михаил?» Поднимаю голову, а там начальница с офигевшими глазами стоит. Не успел я объясниться, она тут же выдала: «Что же вы не говорили, что зарплаты настолько не хватает? Ну не переживайте, мы в следующем месяце вам премию хорошую выпишем» — и ушла. Я даже не знаю, успех это или провал. © Палата № 6 / VK
- Был такой случай. Второй день свадьбы, 31 декабря, снег вокруг. Тогда еще не было смартфонов, да и фотоаппараты были не у всех. Все гости фотографировались на фоне зимних пейзажей, изображая моржей. Было очень весело, замечательные кадры. А потом оказалось, что в фотоаппарат забыли вставить пленку. © Наталья Сементьева / Facebook
- Когда мне было лет 7, мы с отцом пошли в торговый центр за покупками. Там я увидел девчонку лет 15. Она была в футболке с короткими рукавами, и у нее на руке я заметил такую же родинку, как у меня. Я подошел к ней, показал родинку и сказал: «Привет, похоже, мы с тобой родственники!» Когда я рассказал об этом отцу, он долго смеялся, а потом объяснил, что это не признак родства, а всего лишь шрам от прививки. © Josue Quintero / Quora
- В детстве я был очень рассеянным. Как-то раз за ужином в отеле я о чем-то крепко задумался и, когда закончил есть, встал из-за стола, схватил тарелку, направился прямо к умывальнику и начал ее мыть. Когда я понял, что делаю, было уже поздно: все вокруг смотрели на меня с удивлением. Мне было так стыдно, что я убежал, проклиная себя за рассеянность, а маму за то, что слишком меня дисциплинировала. © Sharath Sk / Quora
- Помню, как-то классе в 5-м позвонил другу рассказать какую-то ерунду, казавшуюся мне забавной. Кто-то поднял трубку, и я начал изливать мысли. В конце моей истории батя друга такой: «Че?» Я чуть со стыда не сгорел, только промямлил: «Ой, извините. Позовите, пожалуйста, Пашу». © Udonov / Pikabu
- В один прекрасный весенний день я взяла своего 4-летнего сына в парк, чтобы подышать свежим воздухом. Парк был забит людьми, которые тоже пришли погулять со своими детьми. Я посадила сына на качели и, решив, что начну с мощного толчка, стала тянуть качели, отступая назад. Но что-то пошло не так, я поскользнулась на мокром песке и упала прямо под качели в мокрый песок, расцарапав себе при этом нос. Мой сын начал хохотать, а я медленно собрала осколки моей разбитой гордости, изящно выползла из-под качелей и принялась раскачивать своего малыша, как все остальные. © Eilidh Ross / Quora
- Ходили с сыном на 1 сентября в школу. 1-й класс, все ребятишки одеты с иголочки, счастливые детские лица. И вот стоят они все красивые на линейке и должны по команде выпустить в небо воздушные шары. Звучит кодовое слово, но в воздух не поднимается ни один шар. И тут оказалось, что дети стоят и рыдают просто, потому что не хотят их выпускать. Мы с родителями тоже плакали, но от смеха и осознания этого провала. © Палата № 6 / VK
- Как-то утром шел на лекцию, засунув руки в карманы. Я подошел к парковке, окруженной невысоким забором с бетонными столбами и длинной цепью между ними. Как и миллион раз до этого, перешагнул через цепь, но зацепился за нее ногой. Не сумев вовремя вытащить руки из карманов, я так и шлепнулся плашмя лицом вниз на глазах у всех студентов университета. По крайней мере, так мне казалось. В тот момент я бы с радостью провалился сквозь землю. Даже сейчас, 30 с лишним лет спустя, мои щеки горят от стыда, когда я об этом вспоминаю. © Felix Jones / Quora
- Уронила планшет в воду и, чтобы мама не поругала, спрятала его в шкаф. С утра смотрю — планшета нет. Думаю, раз мама молчит, значит, не она, а то бы влетело. Следующим утром он рабочий у меня на столе — чудо, магия, фиксики! Рассказываю маме все на эмоциях, жду просто шоковой реакции, а она так спокойно: «О, я знаю, просто планшет вчера на весь день в рис положила, чтобы вся влага ушла». Я уж было хотела начать злиться на маму, что она мне раньше не рассказала. Но потом, вспомнив, что это я сама его чуть не утопила, выдала: «Ты молодец, хорошо поработала» — и удалилась в свою комнату. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. © Палата № 6 / VK
- Шла мне навстречу знакомая с мужем, улыбается и говорит: «Привет». Ну я ей тоже: «Привет». Уже мимо нее прохожу, а она спрашивает: «Как дела?» Ну я ей: «Хорошо, твои как?» И оборачиваюсь на нее, раз уж она решила продолжить беседу. Оказалось, что за мной шла ее подруга и именно с ней она разговаривала. Я эту историю вспоминаю с холодным потом. Стыдно ужасно, куча свидетелей моего позора... © VasinaVasilisa21 / Pikabu
- В школе я терпеть не мог спорт и уроки физкультуры по несколько раз в неделю. Однажды мы играли на улице в футбол, и, пока все бегали по полю, я просто стоял и ждал, пока это мероприятие закончится. Но вдруг заметил, как один парень с мячом бежит прямо ко мне. Я надеялся, что кто-то выскочит передо мной и перехватит его. Обычно так всегда и бывало, но не в этот раз. Возможно, этот парень был не в курсе, что я вообще не в теме, и просто хотел дать мне пас. В общем, он пнул мяч и тот полетел прямо мне в пах. Ошеломленный, пару секунд я ничего не делал, а потом буквально в последнюю секунду закрылся обеими руками — мяч отскочил. Все начали смеяться, даже тренер, который стоял неподалеку и наблюдал за игрой. Сквозь хохот он отметил, что это был лучший момент игры — отличный блок. © Jesse Bressitsky / Quora
- Однажды играл в бадминтон с друзьями. У нас шел напряженный матч, и я был очень сосредоточен и полностью погружен в игру. Мой противник подал, и, когда я собирался ударить по волану, у меня вдруг подвернулась нога и я шлепнулся на землю, выпрямившись по стойке смирно. Все засмеялись, а я почувствовал себя таким глупым... © words of wisdom / Quora
- Очень нравился один коллега, но он был женат и ко мне никакого внимания не проявлял. Домой он ходил через малолюдный парк поздно вечером. Дождалась, когда его жена уедет в командировку, пришла в этот парк и [специально] порвала джинсы. Увидев, как он идет домой, начала плакать, сказала, что собаки напали. Он привел меня к себе домой, чтобы обработать место укуса. Там я призналась в чувствах и поцеловала его. А он сказал, что я дура, и выгнал меня. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды на работе пошел в туалет. Когда расстегнул брюки, моя рация выскользнула из бокового кармана и повисла на проводе от наушника. Она начала раскачиваться по дуге, а потом ударилась о край унитаза, упала на пол и улетела в соседнюю кабинку. Я вскрикнул: «Простите, мне очень жаль!» Парень, который там находился, сказал: «Ого, давай я передам тебе ее обратно» — и просунул ее под перегородкой. Я еще долго не выходил из кабинки, ждал, когда он уйдет. © Crystal Miron / Quora
- Когда мне было 17 лет, меня пригласили на должность IT-помощника — помогать чинить компьютеры в мастерской. На собеседовании меня спросили: «Что вы в первую очередь посоветуете, если клиент позвонит и скажет, что его монитор не включается?» Я сказал: «Ну стоит проверить, вставлена ли вилка в розетку». Они засмеялись, сказали спасибо, а затем подвели меня к двери и осторожно вытолкнули наружу. © IgnasP / Reddit
- Сижу в машине на парковке магазина, читаю посты в интернете. Смотрю, подъезжает внедорожник, останавливается метрах в 10 от меня. Окно у машины опускается, и оттуда смотрит очень красивая девушка и машет мне рукой, типа «привет». Я поначалу не стал обращать внимания. Смотрю — снова машет. Ну, думаю, точно мне — машу ей в ответ. Она улыбается, рукой зовет меня к себе. Я так глупо улыбаюсь, выхожу из машины и подхожу к ней:
— Мы знакомы?
И тут сзади меня раздается резко голос:
— Ой, я тебя не сразу заметила. Привет, подруга. Мужчина, вам чего?
Оказалось, ее подруга. Извинился и быстро ретировался. © TorrenTPRO / Pikabu
А у вас в жизни бывали истории, которые можно назвать провалом? Расскажите о ситуациях, которые заставили ваши щеки залиться румянцем.
Фото на превью Палата № 6 / VK
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