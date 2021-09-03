17 доказательств того, что у домов, как и у людей, есть свои секреты

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Книги и фильмы с детства твердят нам, что где-то в мире обязательно спрятан клад, и чтобы его заполучить, нужно только найти карту сокровищ и верный путь к нему. Героям нашей подборки не нужно было снаряжать экспедицию, чтобы отыскать что-то ценное или необычное, ведь оно было прямо у них под носом. А иногда и под ногами.

Мы в AdMe.ru радуемся, когда люди делают крутые открытия. Особенно когда они находят следы прошлого в собственных домах.

«Живу в каменном доме 1857 года. Поднялся на чердак, вытащил несколько досок и заметил скрытую лестницу, ведущую в никуда»

«Нашел под нашим домом, который был построен в 1903 году, телефонный справочник 1917 года»

Вот такие обои можно отыскать в доме, которому больше 100 лет

«Дошли до слоя винтажной плитки»

«Под слоем обоев в моем доме 1910 года была спрятана кайма, сделанная прямо на штукатурке»

«Этот обрывок 117-летней газеты я нашел под половицей в ванной во время ремонта»

«Наткнулся на запертый чемодан из крокодиловой кожи. Он был спрятан за шкафом в доме 1933 года»

«Снял латексную краску с камина и обнаружил под ней оригинальную сланцевую плитку с отделкой под искусственный мрамор»

«Мы только что узнали, что у нас под настилом есть колодец глубиной 8 м»

«Как минимум 5 слоев обоев в моем бунгало 1920 года»

«Разбирали камин и нашли оригинальную плитку. Предполагаем, что она относится к началу 1900-х годов»

«Делал ремонт и наткнулся на дубовый пол в довольно хорошем состоянии»

«Не могу поверить, что его спрятали под синим ковром».

«Нашли оригинальные штампованные балки под потолком»

«За стеной из гипсокартона в нашем доме 1879 года скрывался кирпичный камин»

«Купил дом и нашел в гараже старый ржавый ящик для инструментов»

«Никогда раньше не работал с металлом, но все равно починил его и планирую использовать как тележку для кофе».

«Купили бунгало 1920 года, и в нем была угольная печка»

«А еще там была целая комната угля».

Возле выключателя в доме есть винтажная кнопка дверного звонка с полумесяцем 1930-х годов