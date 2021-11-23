17 дизайнеров, которые во время раздачи талантов явно стояли в очереди за конфетами

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Многие производители стараются как-нибудь выделиться на фоне остальных игроков на рынке. Но порой их логика становится просто запредельной и выходит на такую космическую скорость, что разуму обычного человека сложно за ней угнаться. Остается только недоумевать и делать фотографии на потеху всему интернету.

Мы в AdMe.ru за фантазию во всех ее проявлениях, поэтому предлагаем посмотреть на вещи, которые точно нужно поместить в музей дизайнерских неудач.

Пятна выглядят как брызги жира. Может, поэтому толстовка и продается со скидкой

Надпись на ценнике: «Прежняя цена — £ 54,99, цена со скидкой — £ 40».

Интересно узнать о случаях, когда такой блокнот может пригодиться

«Моему другу в ресторане подали дырявую тарелку»

«В раковине отеля под краном совершенно не хватает места для моих рук»

Кнопку требования остановки поставили не в лучшем месте

«О да, Эйфелева башня. Моя любимая итальянская достопримечательность»

А как, по мнению создателей, это должно работать?

«Это дом моего соседа с худшей подъездной дорогой в мире»

У входа в магазин. Идея неплохая, но только тогда, когда на улице солнечно

«Уборная моего друга под лестницей, где унитаз стоит по диагонали и частично встроен в стену с ковровым покрытием»

«Каждый раз, когда мою посуду, постоянно то включаю, то выключаю свет»

«Штаны для йоги моей девушки выглядят так, будто они покрыты шерстью»

Если это до сих пор законно, то запретите скорее

«Не могу открыть ни один шкафчик на новом рабочем месте, потому что одна дверца задевает другую»

«Манекен в торговом центре рядом с моим домом»

Он словно пришел из моих кошмаров. © FibelleTheDreamer / Reddit

«Купила сумку онлайн из-за крутого кармашка. Фальшивого кармашка»

Не самое лучшее описание для батарейки