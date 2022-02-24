17 девушек, которые просто сделали брови, а в результате им пришлось менять фото в паспорте

Микроблейдинг, ламинирование, микрошейдинг — кажется, что новые процедуры ухода за бровями появляются чуть ли не каждый год, а о количестве выпускаемых различными брендами средств и говорить не стоит. По статистике, на продукты для бровей мы тратим даже больше денег, чем на косметику для ухода за кожей.

Мы в AdMe.ru понимаем, что брови имеют огромное значение. Да, они могут буквально превратить вас в другого человека. Наша сегодняшняя подборка — прямое тому доказательство.

«4 года назад и сегодня. Я так счастлива!»

«На 5-й день брови выглядят великолепно!»

«Удивительно, на что способны брови»

«Как видите, раньше у меня практически не было бровей»

«Немного отрастила брови и уложила специальной помадой»

«Как же я люблю свои новые бровки!»

«Впервые сделала брови»

«Жалею только о том, что не сделала брови раньше»

«Только вчера сделала брови»

«Только что сделала микроблейдинг»

«Истина — в ламинировании бровей»

«На фото слева я подвела брови, иначе они были бы невидимыми. А на фото справа — свежий микроблейдинг»

«Только что с коррекции! Лучшее решение, которое я когда-либо принимала»

«До и сразу после микроблейдинга»

«5 дней назад сделала микроблейдинг»

«Изменения снаружи соответствуют росту внутри»

«Я так нервничала, но результатом осталась довольна!»