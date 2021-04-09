17 девушек, которые перестали мучить свои кудряшки утюжком и ахнули от увиденного результата

Девушки совершенно точно знают, чего хотят от собственной прически: если волосы темные, их нужно сделать светлыми, прямые — завить, а кудрявые — выпрямить. Но героини нашей сегодняшней подборки настолько устали начинать каждое утро с утюжка, что в один прекрасный день решили никогда больше его не использовать и подружиться со своими локонами.

AdMe.ru публикует фотографии девушек, которые не только полюбили свои кудрявые волосы, но и не постеснялись выложить свои снимки «до» и «после».

«Чуть больше 2 лет терпения. 26 месяцев, если точнее»

«Я перестала выпрямлять волосы и начала использовать кондиционер»

Хотела бы я, чтобы мои волосы выглядели хотя бы так, как на первом твоем фото! © najo310 / Reddit

«Мне и раньше нравился свой цвет, но с кудрями он выглядит еще ярче»

«Август 2019-го и сейчас. Никогда еще не была настолько довольна своими волосами!»

«От обесцвеченных выпрямленных волос и наращивания к полностью натуральной шевелюре»

Вау! Ты выглядишь совершенно другим человеком! © ch4rch4r / Reddit

«От изломанных волн к мягким локонам»

«Только что попробовала новый метод ухода»

«Всего год ушел на то, чтобы волосы выглядели хорошо»

«Впервые попробовала ковошинг!»

Ковошинг — это мытье головы мягкими очищающими кондиционерами вместо шампуней (примечание AdMe.ru).

«Обычно я не ношу короткую стрижку, но сейчас я просто наслаждаюсь переменами и своими здоровыми волосами»

«Мне потребовалось немало силы воли, чтобы не подстричься»

Это же настоящие волосы принцессы! © SaltyThalassophile / Reddit

«5 лет спустя после множества обесцвечиваний кудри вернулись, и я наконец ухаживаю за ними так, как нужно»

«То, что я считала вьющимися волосами 2 года назад, и мои волосы сейчас. Запаситесь терпением!»

«Все мои друзья удивились, насколько фактурными стали волосы! А многие люди даже говорили, что я стала больше похожа на себя»

«Я наконец-то набралась смелости и перестала выпрямлять волосы!»

Ого! Теперь они похожи на тропический водопад. © cultured_banana_slug / Reddit

«Кто-то должен был это спросить. У всех кудрявых людей что, в комплекте идет ген крышесносной красоты?»

«Порой я была готова опустить руки, но посмотрела на эти фотографии и сама поразилась изменениям!»