17 детей, проделки которых могут вынести только родители с уровнем терпения «тибетский монах»

Жизнь родителей полна непредсказуемых событий и сюрпризов. Никогда не знаешь, из-за какой ерунды ребенок начнет внеплановую истерику или что учудит за 5 минут тишины. Мамам и папам приходится прокачивать спокойствие практически каждый день, хотя иногда от проделок малышей перехватывает дыхание даже у самых стойких из них.

Мы в AdMe.ru уверены, что дети помогают многим из нас проще относиться ко всему происходящему. И с удовольствием рассмотрели фотографии пользователей сети, которые, кажется, постигли родительский дзен, несмотря ни на что. А в конце статьи вас ждет бонус, в котором сами шалуны вспоминают о своих детских проделках.

Брат высыпал на голову сестре упаковку конструктора-липучки Bunchems. 20 часов спустя мама все-таки смогла распутать волосы дочки

«Ребенок друзей добавил в кошачью миску зефир, потому что кот его любит»

«Дочка рыдала сегодня утром, когда папа не распаковал ей конфету, которую она нашла в моей сумочке»

«Сегодня меня остановили за превышение скорости. Здесь должны были быть мои водительские права. Спасибо, сынок»

«Не знаю, кто глупее: мои дети, потому что не закрыли дверь в машине, или я, потому что не проверил, закрыта ли она»

«Ребенок друга положил Pepsi в мини-холодильник с морозильной камерой. Вот результат»

«Я отец-одиночка, работаю механиком. Каждые выходные дочки красят мне ногти»

«Мой 2-летний сын рассыпал 10 тыс. бусин»

«Это моя дочь-подросток поставила пиалочку с шоколадом в микроволновку, но забыла вынуть металлическую ложку... Прислала мне на работу этот шедевр»

«Захожу в комнату и вижу, как 3-летний сын пытается что-то нацарапать в блокноте ручкой от графического планшета»

«Глядя на ужас в моих глазах, бабушка сказала: „Да ты не волнуйся, эта ручка не пишет уже. Потом выкинуть надо будет“».

«Найди меня, папа»

Шикарное место для зарядки приставки, не правда ли?

«Из-за сына сегодня мне пришлось купить в магазине муляж яблока»

«Мой малыш сделал это в детском саду и заявил: „Смотри, папочка, это ты“»

«Дочка сказала, что с ней произошла маленькая авария, и теперь у нас на ковре есть щенок»

«Не знал, что воспитываю альпиниста»

«Моя 3-летняя дочь гордо крикнула из соседней комнаты, что она поставила свою тарелку в посудомоечную машину»

Бонус: истории, в которых авторы проделок вспоминают свои детские хулиганства

Как-то мама купила мне жутко модные в 90-х джинсы со штрипками. Не знаю, сколько она за них заплатила. Растила она нас с сестрой одна, так что наверняка нелегко они ей достались. Я же была очень креативным ребенком и, пока мама была на работе, решила сделать дырявые джинсы, как в клипах популярного MTV. Мой образ довершали тяжелые дедовы ботинки типа милитари. Управилась, налюбовалась и поехала к маме на работу — хвастаться. Ее лицо я не забуду никогда, про такое говорят «вытянулось». Она даже ругаться не могла, просто онемел человек. Потом мама молча поймала такси и отправила меня домой, чтобы я не позорилась.

А я года в 3 просто открыла дверь и ушла на улицу. Искали меня всей деревней несколько часов. Нашли в соседском доме, спящую в кровати после того, как я поела борщ из кастрюли, накрасилась помадой и нарядилась в бусы! Думаю, мой день удался. Жаль, не помню ощущения. © Lena Nowak / Facebook

Однажды бабушка выстирала все дедушкины майки и повесила их сушить на улице (мы жили в частном доме). Был мороз. Я вышла во двор гулять, потрогала майки и поняла, что они твердые, как камень (они ж замерзли). Думаю: «Как бы дедушке помочь, чем бы майки размягчить?» Не придумала ничего лучше, чем взять тяпку и начать ею бить висящее белье. Короче, порезала так все майки. Со мной долго потом разговаривали, объясняли. Удивляюсь, как у них хватило сил не ругаться. © Anastasiia / AdMe