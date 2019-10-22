17 человек рассказали о жутких событиях в их жизни, которым нет логического объяснения

Когда мне было 8 или 9, каждую ночь в мое окно светили фары. Потом они гасли, и я видела силуэт мужчины, который как будто стоял за окном и смотрел в мою комнату. А я лежала и притворялась, что ничего не происходит. В конце концов я убедила себя, что это было мое воображение. А потом все прекратилось, когда к нам переехал мой отчим. Но спустя много лет моя подруга, которая жила через дорогу, рассказала, что как раз в то время каждую ночь у ее дома парковалась машина, оттуда выходил мужчина и шел к моему окну. Теперь я не знаю, было ли это правдой или у двоих детей были одинаковые странные видения каждую ночь. © Miss_Awesomeness / reddit