17 человек рассказали о жутких событиях в их жизни, которым нет логического объяснения
57 % мужчин и 47 % женщин признаются, что любят смотреть фильмы ужасов. Пощекотать себе нервы, сидя в кинотеатре, действительно бывает увлекательно. Но вряд ли бы кто-то захотел пережить подобное в реальности. Тем не менее иногда с людьми случаются необъяснимые вещи, от которых волосы встают дыбом.
Мы в AdMe.ru холодели от ужаса, пока читали истории пользователей Reddit, и хотим показать вам 17 самых жутких из них.
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Я переехал в дом, которому почти 100 лет. И вот однажды я сидел и рисовал что-то, как вдруг Alexa (голосовой помощник) выпалила: «Да, Диана, это любимая песня Джимми» и начала играть 5-ю симфонию Бетховена. Диана — бывшая владелица дома, которая умерла около 5 лет назад. Джимми — ее муж, он играл на виолончели и съехал из дома после смерти жены. © Traxe33 / reddit
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Когда мне было 19, я работал в третью смену. Мне было немного страшно, поэтому я всегда ездил разными дорогами. Однажды я ехал на работу и увидел воплощение смерти: без лица, черный капюшон и коса. Я испугался, позвонил лучшему другу и рассказал об этом. Спустя несколько дней, когда я уже и забыл про тот случай, я попал в аварию. Произошло лобовое столкновение, я пережил клиническую смерть и проснулся через неделю. Тогда мой друг спросил меня, какой дорогой я ехал, и я осознал, что это был тот же маршрут, на котором мне повстречался силуэт смерти. © Tophertanium / reddit
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Каждый день я проезжал на работу мимо одного старика. Он сидел на крыльце, пил свой кофе и всегда махал мне, а я махал ему. Так продолжалось лет 10. Однажды я рассказал об этом своему соседу. Сосед удивился: «Что? Он ведь уже 3 года как умер!» С тех пор я больше никогда не видел старика. Но кому же я тогда махал все эти годы? © woah_broh / reddit
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Когда мне было 8 или 9, каждую ночь в мое окно светили фары. Потом они гасли, и я видела силуэт мужчины, который как будто стоял за окном и смотрел в мою комнату. А я лежала и притворялась, что ничего не происходит. В конце концов я убедила себя, что это было мое воображение. А потом все прекратилось, когда к нам переехал мой отчим. Но спустя много лет моя подруга, которая жила через дорогу, рассказала, что как раз в то время каждую ночь у ее дома парковалась машина, оттуда выходил мужчина и шел к моему окну. Теперь я не знаю, было ли это правдой или у двоих детей были одинаковые странные видения каждую ночь. © Miss_Awesomeness / reddit
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Еду по трассе утром, туман. На обочине девушка стоит и рукой машет. Тормознул, но проскочил немного. Вышел из машины, прошел назад, позвал — никого нет. Еду дальше, и впереди месиво из машин: дальнобойщик заснул и снес всю встречную полосу! Ехал обратно и остановился на том месте, где видел девушку, а там камень лежит с надписью, что несколько лет назад ее сбил насмерть грузовик. Спасибо ей. © NickBlack Silver
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Несколько лет назад мы с женой повсюду встречали одну женщину: в продуктовом магазине, кафе, торговом центре, даже в очереди за попкорном в кино. Самая жуткая встреча была на дороге: моя жена посмотрела на соседнюю машину и закричала. Да, там сидела эта женщина. Она всегда была одна и молча смотрела прямо на нас. Это продолжалось около года — какой-то серьезный сбой в матрице. © ghetto_bird1 / reddit
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После того как мой дедушка умер, его «встречали» соседи со всего района. И все говорили, что он улыбался. © Sub_to_Rayaan_playz / reddit
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Когда я был маленьким, мы с семьей пошли в поход. В первую же ночь мы услышали какой-то шум, и отец пошел проверить, что там. Он нашел старый спальный мешок и кучу мусора, это было похоже на лагерь, разоренный медведем. Следующую пару ночей мы слышали звуки в лесу, и я был очень напуган. И вот в одну из ночей мне снится, что в палатку забрался медведь и стал облизывать и кусать мои ноги. Я проснулся и увидел грязное морщинистое лицо человека, который облизывал мои пальцы. Он посмотрел на меня и сразу убежал. Я до сих пор не знаю, было это правдой или игрой воображения. © TapoutKing666 / reddit
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Несколько недель назад я ехала домой из другого города. Я увидела знак, на котором было написано, что осталось 10 миль, и двинулась дальше. Но спустя 10 миль я увидела тот же самый знак, на котором снова было предупреждение о 10 милях. Как будто я стояла на месте. Никто не верит этой истории. © HellaQuapter / reddit
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Я проснулся оттого, что мой дедушка стоял в дверях и смотрел на меня. Я ужасно испугался, потом была вспышка, и он исчез. На тот момент дедушки не было уже 7 или 8 лет. Я рассказал об этом случае маме, и она ответила, что дедушка действительно любил так пугать всех. © mrjugu / reddit
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Я из тех людей, которые всегда закрывают дверь в свою спальню, даже если никого нет дома. Но около года назад случилось это: я собирался спать, зашел в комнату и, могу поклясться, закрыл дверь. Я уже минут 30 дремал, когда вдруг стало слишком тихо и я почувствовал что-то неладное. Я встал и увидел, что моя дверь широко открыта. Это напугало меня до ужаса, ведь я был дома один. © MyopicInsanity / reddit
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Через 2 дня после смерти бабушки я ощутила запах ее духов, который буквально заполнил всю ванную. © crueltyFreeIndia / reddit
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Ходила в школу через арку — так короче. Иду как обычно, а в арке большая белая собака стоит — пришлось обойти. Так же и на второй день. На третий день вижу — все проходят спокойно через арку, я тоже пошла, а там эта собака на дыбы встала, рычит, не пускает. Пришлось отступить, и в этот момент глыба льда с крыши падает. Получается, собака эта меня спасла. Кстати, никто белую собаку не видел. А она меня еще не раз выручала. © Eлена Трисантович
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Когда моему сыну было 3 или 4, он играл с фигуркой Дарта Вейдера, сидя на коленях у своей мамы. А я разговаривал с ним о всякой ерунде. И вдруг он так небрежно сказал: «Динго холодно. Динго холодно». Моя жена тоже это услышала. А когда я попросил сына повторить, он отказался и стал хихикать. Но я никогда не рассказывал ему, что мой друг детства Динго погиб в лавине 10 годами ранее. © reddit
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По крайней мере 6 раз со мной случалось такое, что я шел к двери в полной уверенности, что закрыл ее, но как только собирался вставить ключ в скважину, дверь открывалась сама по себе. Но в доме никого не было. Это происходило в моем доме, у мамы и еще в нескольких домах. Не знаю, что это, — может, суперспособность? © ThatDudeTrees / reddit
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У меня очень большая семья, около 20 двоюродных братьев. Однажды мы все ночевали на семейной ферме. Около 4 утра я проснулась и увидела в дверях фигуру. Мне не было видно лица, но я узнала своего брата Джоша. Я спросила его, что случилось, но он молча стоял и не двигался. Потом силуэт рассеялся. Тогда я разбудила другого брата, и мы пошли проверить Джоша. Он лежал в своей кровати и не дышал. Дядя отвез его в больницу, и все закончилось хорошо. Потом Джош рассказал, что у него случился приступ аллергии, он не хотел никого беспокоить, принял лекарство и лег спать дальше. Но потом начал задыхаться и не мог позвать никого на помощь, лишь молился, чтобы я не спала и пришла к нему на помощь. © not_another_feminazi / reddit
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Мой парень и я проснулись в разных частях дома в истерике, обнаженные и покрытые потом. Когда мы успокоились и поговорили, оказалось, что нам приснился один и тот же сон: как нас окружили черные и белые люди без ртов. © beestingers / reddit
Случались ли с вами жуткие истории, которым вы не находите логического объяснения?
Фото на превью beestingers / reddit