17 человек, которые хранят воспоминания о случайном комплименте, как маленькое сокровище

История была этой весной. Я набрал себе поднос с обедом в столовой кампуса, в котором работаю, и пошел расплачиваться. Девушка на кассе в шутку сказала мне: «Hi, honey!» и улыбнулась. (На мне, как выяснилось, была футболка с медведем, который ест мед, и надписью «HONEY» (от англ. «мед» или «милый»)). Я так ярко помню этот эпизод, потому что это были самые теплые спонтанные слова, которые я услышал в свой адрес за много лет. Это учитывая тот факт, что на тот момент я был год как женат (сейчас уже нет). В адрес мужчин в среднем не особенно часто отпускают комплименты, но это не значит, что мы в них не нуждаемся. Скажите при встрече что-нибудь приятное знакомому мужику — возможно, это сделает его день (а то и год). © f3681 / Pikabu