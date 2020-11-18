17 человек, которые хранят воспоминания о случайном комплименте, как маленькое сокровище
Ученые выяснили, что при получении комплимента активизируются те же участки головного мозга, что и при получении денежного вознаграждения. Наверное, поэтому комплименты так приятны, а некоторые дороги сердцу настолько, что мы помним их многие годы.
AdMe.ru предлагает всем делать комплименты чаще, ведь для кого-то они могут стать толчком для преодоления комплексов и страхов, а кому-то подарить тепло в зябкий или неудачный день. Почитайте истории счастливчиков, вспомнивших самый яркий комплимент в своей жизни. А в конце вас ждет бонус: история о том, что говорить приятные слова может быть не только приятно, но и смешно.
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Похудела и привела себя в порядок. Выхожу из подъезда. Стоит мужик, смотрит на меня и выдает: «Как хорошо, что в нашем доме девушка красивая появилась!» Благодарна мужику: настроение и уверенность в себе на весь день! © «Подслушано» / Vk
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Около 4–5 лет назад девушка из моего колледжа сказала, что у меня красивые штаны. С того дня я смотрю на эти штаны не иначе как на лекарство от рака! © WeReWaTcHiNgYoUU / Reddit
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Когда мне было 15, возвращалась с лыжной прогулки, очень усталая, но довольная как слон. Картина маслом: топает такая пышка, ненакрашенная, мокрая, вся в снегу, щеки красные, шапка съехала, в руках лыжи. И дедушка, гулявший во дворе, сказал мне: «Девушка, вы придете домой — сразу посмотрите в зеркало, какая вы сейчас красивая». Это прозвучало настолько искренне, что даже запомнилось. © Ольга Бабкина / Яндекс.Кью
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Познакомилась зимой с парнем. На первое свидание договорились погулять перед кино. Я, конечно же, несмотря на мороз, вся расфуфырилась: тонкое облегающее пальто, каблуки, капроновые колготки под юбку, красивая укладка. Он встретил меня у подъезда, внимательно осмотрел и говорит с улыбкой: «Ну все, я увидел, что ты стройная длинноногая красавица, я впечатлен. Но теперь быстро домой за пуховиком, теплыми сапогами и шапкой. Не хватало тебе заболеть!» Я сразу поняла, что такого упускать нельзя. 6-й год женаты. © «Подслушано» / VK
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Я заехал в «МакАвто», и девушка-кассир сказала, что у меня красивые глаза. Уже 10 лет езжу только в этот «Мак». © PMYOURBOOBOVERFLOW / Reddit
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На практике в медицинском учебном заведении делали мазки крови, потом рассматривали в микроскоп. Так вот препод сказала, что у меня «красивые, классические лейкоциты». Лучший комплимент в моей жизни, пожалуй. © Renrin / Pikabu
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Как-то были с подругой на концерте одной довольно известной рок-группы. По завершении мероприятия наткнулись у бара на солиста и барабанщика. Стесняясь, как ученицы пансиона благородных девиц, попросили с ними сфоткаться. Они даже потом еще и перефотографировались, когда поняли, что на картинке засветило глаза. И, уходя, солист шепнул мне: «Ты красива, как моя жизнь». Вот до сих пор думаю: то ли лучший, то ли худший комплимент в моей жизни. © Alexandra Beloborodova / Яндекс.Кью
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Это было довольно давно, 6 лет назад (мне тогда было только 12). Я проходила паспортный контроль в Великобритании. Со мной заговорил работник за стойкой, спрашивал, сколько мне лет и так далее. Я ему робко отвечала, а когда он возвращал мне паспорт, сказал, что у меня хороший английский. Были это честные слова или проявление простого дружелюбия, я не знаю, но именно это замотивировало тогда ту 12-летнюю девочку и стимулирует до сих пор изучать язык. © Алена Щербина / Яндекс.Кью
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Женщина в баре, проходя мимо меня, остановилась и сказала: «Если тебе этого еще не говорили, ты классно выглядишь сегодня». Прошло уже 3–4 года, а мне до сих пор приятно об этом вспоминать. © Skyloer / Reddit
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Навсегда запомню, как в студенчестве в свободном свитере выскочила передать конспект, а мимо проезжали 2 парня-велосипедиста, и один что-то буркнул. Я еще успела подумать: «Ну растрепанная и растрепанная. Ваше какое дело?» И вот когда они были на значительном уже расстоянии, до меня донеслось громкое, раздраженное и на всю улицу: «Шо-шо! Девушка, говорю, красивая!» © Fumetsuno / Pikabu
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Когда мой сын был маленьким, я часто бывала в магазине игрушек. Однажды узнала, что сотрудники магазина за глаза называют меня Джессикой Рэббит. Сочла за комплимент. © AustinTreeLover / Reddit
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Мой бывший парень сказал: «Люблю, как пахнут твои волосы». Я была приятно удивлена и спросила: «Правда? И чем?» Он ответил: «Они всегда пахнут как лазанья». Через пару десятилетий, укладывая спать своего 5-летнего сынишку, я услышала: «Мм, мамочка, ты так приятно пахнешь!» — «Чем, дорогой?» Он: «Мм, куриными наггетсами и майонезом». © Jane Sullivan / Quora
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История была этой весной. Я набрал себе поднос с обедом в столовой кампуса, в котором работаю, и пошел расплачиваться. Девушка на кассе в шутку сказала мне: «Hi, honey!» и улыбнулась. (На мне, как выяснилось, была футболка с медведем, который ест мед, и надписью «HONEY» (от англ. «мед» или «милый»)). Я так ярко помню этот эпизод, потому что это были самые теплые спонтанные слова, которые я услышал в свой адрес за много лет. Это учитывая тот факт, что на тот момент я был год как женат (сейчас уже нет). В адрес мужчин в среднем не особенно часто отпускают комплименты, но это не значит, что мы в них не нуждаемся. Скажите при встрече что-нибудь приятное знакомому мужику — возможно, это сделает его день (а то и год). © f3681 / Pikabu
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Мой папа — военный. В детстве научил меня азбуке Морзе. Частенько, сидя за столом с ним, перестукивались. А тут въехала в новую квартиру в новостройке. Сосед снизу — парень чуть старше меня. В один из дней делала уборку и подпевала песням. Вдруг слышу стук по батареям. Ну все, думаю, допелась. А потом поняла, что стучат Морзе: «Красиво поешь». В шоке простучала ответ: «Спасибо большое». На следующий день столкнулись в лифте. Позвал на свидание. © «Подслушано» / VK
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Сколько бы комплиментов мне ни делали мужчины, один я запомню навсегда: «Девушка, можно с вами познакомиться? У вас походка прямо как у нашего главбуха». © «Подслушано» / VK
Бонус
- Пришел в банк. Общаюсь с одной очень симпатичной сотрудницей. Подходит мужик в годах, видимо, ее начальник. Ну и я, желая сделать комплимент девушке, громко так заявляю: «Какие сотрудники у вас красивые!» А начальник с ехидцей — видать, человек с хорошим чувством юмора — так же громко отвечает: «Это еще что! Вы на сотрудниц наших посмотрите!» © volchek1024 / Pikabu
А какие неожиданные и запоминающиеся комплименты получали вы? Поделитесь в комментариях.