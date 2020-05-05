17 человек рассказали, как всего один странный случай навсегда изменил их привычки

Никогда, слышите, никогда не забывайте закрывать окна, если уезжаете на несколько дней. Если, конечно, не хотите найти у себя дома голубя, который превратит вашу квартиру в черт знает что. Я сперва подумал, что меня ограбили, пока этого гада на шкафу не увидел. © Nikita_R0 / Twitter

Был лейтенантом вооруженных сил, часто по службе общался с одним майором. Мне было 23, ему 43. Обычный толстый лысый майор в очках. В один из вечеров он показывал фотографии. Пролистнул очередную, и тут на экране появилась обалденная девушка. Я спрашиваю:

— А кто это?

— Как кто? Дочь же моя.

Тут голове рождается шутка:

— Даааа, дочь-то, смотрю, не в вас пошла.

Он уже нахмурил брови:

— В смысле не в меня?!

Шутка прогорела. Я хотел провалиться под землю, но мой рот выдал:

— Ну так у нее же волосы длинные.

Майор посмеялся, а я выдохнул, с тех пор над внешностью других стараюсь не шутить. © RasulBagrov / Pikabu