17 человек рассказали, как всего один странный случай навсегда изменил их привычки
Время формирует наш характер и порой «цементирует» его так, что поменять отдельные черты становится очень сложно. Но иногда в жизни бывают исключительные случаи, которые быстро и поразительно легко оставляют в нас что-то новое.
Коллектив AdMe.ru не понаслышке знаком с «переломными» моментами, поэтому мы решили познакомить вас с историями пользователей и наших авторов, которым случалось пережить подобное.
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Было мне лет 15. Лето, я бегу на свидание и по пути ем мороженое. Понимаю, что опаздываю, и запрыгиваю в троллейбус. Сажусь напротив мужчины. У него лысина, прикрытая грязными волосами сбоку. Заношенная одежда, какая-то древняя обувь. И смотрит он на меня как настоящий маньяк. А я думаю: «Сейчас приставать начнет, я ему как всажу эту мороженку в глаз». И вот уже моя остановка. Я подхожу к выходу, а он следом встает. Краем глаза вижу, в руке что-то мнет. И чувствую, он над моим ухом наклоняется и говорит: «Девушка, кажется, вы испачкались мороженым. Возьмите салфетку». С тех пор людей по внешнему виду не оцениваю. © jakob.tee / Pikabu
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В далеком детстве каким-то образом узнал, что можно привязать шмеля на нитку и он будет летать как на поводке. В силу малолетства действо было успешно проделано, даже обрадовался. Но пришел отец и задал вопрос: «А как отвязывать будешь?» Шок, страх, растерянность, убийство шмеля, слезы. Больше я никогда никого не мучил, запомнил те чувства на всю жизнь. © ilushaludanik / Pikabu
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В младшей школе мне нравилась одна девочка, и я решил произвести на нее впечатление. Я взял снег в руки и говорю: «Я не чувствую холода, могу сколько угодно его держать». Она скептически посмотрела и говорит: «Эмм, да ты же просто терпишь». С тех пор я понял, что мои дешевые понты не работают.
- В детстве подолгу сидел в туалете. Просто читал разные надписи на порошках и всяких бутылочках, домочадцы всегда были недовольны. В один прекрасный день батя завел меня в туалет и на стиральной машине (старые еще были, как бочки с таймерами) завел таймер на 5 делений. Строго сказав, что, если я не успею сделать свои дела за это время, машина взорвется. Это было очень напряженно, порой биение сердца заглушало звук таймера, но я всегда успевал. Прошло время, но и теперь больше пары минут я никогда не засиживаюсь. © MasterRock52reg / Pikabu
- Я однажды шла с родителями с пруда, и нам навстречу гнали коз. Я любила животных и хотела их погладить, но одна из них у меня капусту из рук взяла, съела, а потом пнула головой в живот. С тех пор я не люблю коз. © Rin / Bash.im
- Это произошло, когда мне было 14, я была молода и глупа. Ему было 20. Он временно проживал в квартире моей подруги. И он мне безумно нравился. В тот день мы все лежали на диване и смотрели фильм. Когда подруга зачем-то вышла из комнаты, он наклонился надо мной, его лицо стало приближаться к моему, он тихим голосом попросил меня закрыть глаза. И когда я их закрыла, то почувствовала, как он дунул мне в нос, причем так, что у меня заложило уши. Потом я услышала дикий смех. С тех пор я не доверяю мужчинам. © pipetochka / Pikabu
- Знакомый администратор как-то раз заправил лазерный принтер сухим картофельным пюре вместо тонера. С тех пор я как-то осторожно отношусь к администраторам. © Циник / Bash.im
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Никогда, слышите, никогда не забывайте закрывать окна, если уезжаете на несколько дней. Если, конечно, не хотите найти у себя дома голубя, который превратит вашу квартиру в черт знает что. Я сперва подумал, что меня ограбили, пока этого гада на шкафу не увидел. © Nikita_R0 / Twitter
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Был лейтенантом вооруженных сил, часто по службе общался с одним майором. Мне было 23, ему 43. Обычный толстый лысый майор в очках. В один из вечеров он показывал фотографии. Пролистнул очередную, и тут на экране появилась обалденная девушка. Я спрашиваю:
— А кто это?
— Как кто? Дочь же моя.
Тут голове рождается шутка:
— Даааа, дочь-то, смотрю, не в вас пошла.
Он уже нахмурил брови:
— В смысле не в меня?!
Шутка прогорела. Я хотел провалиться под землю, но мой рот выдал:
— Ну так у нее же волосы длинные.
Майор посмеялся, а я выдохнул, с тех пор над внешностью других стараюсь не шутить. © RasulBagrov / Pikabu
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Вызвали как-то нейропсихологов к пациентке в палату. Бабушка за 80, с инсультом, речь отсутствует. Лечащий врач был обеспокоен: пациентка, кажется, тихо ехала к депрессивному состоянию. Пока я, молодая и неопытная, смотрела на грустную бабульку, думая о том, как же ее из депрессивного состояния выводить, моя мудрая и опытная коллега первым делом осмотрела палату и махнула рукой. — Слушайте, переложите бабульку, — с ходу сказала она, — у нее же взгляд в стену. Я бы тоже грустила, если бы целый день на плитку смотрела. Бабулю переложили. Она резко повеселела. А я поняла, что иногда нужно относиться к жизни значительно проще, чем стараешься изначально. © ExorcistJack / Pikabu
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Я все овощи и фрукты перед употреблением всегда мою с мылом. Так в семье заведено, и я привыкла. И моя подруга смеялась надо мной из-за этого. Но однажды она пошла в «Пятерочку», где у стойки с бананами стоял неопрятный мужик, запах от которого несся до самых касс. Он несколько минут перебирал все бананы, мацал каждую связку руками, наверное, в попытке найти наиболее совершенную. А потом проделал то же самое у полок с другой едой. Собственно, с этого дня вопрос о необходимости мытья бананов отпал. Теперь она моет абсолютно все, что купила, даже упаковки с чипсами.
- Я работала в магазине, и начальницей у нас была немолодая женщина, изо всех сил старавшаяся выглядеть моложе. Однажды мы с коллегами стояли и обсуждали зарплату. Дело было в коридоре, в проходе которого я и стояла. На фразе «Надо сказать нашей старушке, чтобы она уменьшила траты на омолаживающие кремы и повысила нам зарплату» я поняла, что выражение «почувствовать спиной чей-то взгляд» вовсе не выдумки. За мной стояла она. Но надо отдать ей должное: тетя проявила недюжинную выдержку и с каменным лицом сообщила, что постарается выполнить мое пожелание. С тех пор я никогда не говорю ничего «криминального», если не стою, прислонившись к стене.
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Было мне тогда 17 лет, и я учил ПДД у родителей в квартире. Там было две двери, одна из которых перекрывала другую. Мама, выходя, перекрыла мне путь, после чего случился диалог:
Я: «Мам, у тебя помеха справа!»
Отец из комнаты: «Трамваю надо уступать». С тех пор у меня нет никаких проблем на дороге. © Sarmak48 / Pikabu
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Когда у меня, 10-летнего шкета, появился в 2000 году компьютер, отец решил проблему с играми очень просто: «Любишь и хорошо умеешь играть? Хорошо, вот тебе игра. Но ни одной новой у тебя не будет до тех, пока эту не пройдешь». И установил мне самый реалистичный на тот момент авиасимулятор. И даже принес мне распечатанную на работе инструкцию к игре на 200 страниц. Я полгода плакал, но играл. С тех пор ненавижу самолеты. © АК90 / Bash.im
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С тех пор как у меня дома появилась посудомоечная машина и я окончательно обленилась, меня по-настоящему волнует только один вопрос: как запихнуть плиту в посудомойку? © Bash.im
А вы попадали в необычные истории, которые сильно повлияли на вашу жизнь?