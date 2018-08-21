17 человек, которым явно не нужно объяснять, что такое боль разочарования

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Самообладание — навык, который закрепляется в жизненных реалиях, ведь они частенько существенно расходятся с нашими ожиданиями и надеждами. Не впасть в ступор, панику, не потерять самоконтроль и пережить эти моменты, как всегда, помогают чувство юмора и смех. Пусть иногда и с нотками легкой истерии.

AdMe.ru проникся историями, которые стоят за каждым из этих 17 фото, но сдерживать хохот к концу просмотра подборки было уже невозможно. Проверьте сами.

«Заказала у художника через фейсбук портрет за $ 40»

Сделал отличный торт на свой день рождения. Если не обращать внимания на нюансы

«Моя тетя попыталась сделать для друга торт с Долли Партон»

«Говорит, не было запасного колеса, ездил так три дня! Я нашел запаску в его багажнике в комплекте с диском»

«Купил маффин с черникой. Вернее, с ее вкраплениями»

«Намучился с переустановкой унитаза, который начал протекать: дважды ездил в магазин, работал, несмотря на грыжу и боль, и только в конце заметил, что забыл про дверь»

«Спускаясь по лестнице, я уронил дом из лего, который построил 10 лет назад»

Все как я люблю: тортилья с мясом, состоящая на 80 % из лаваша

«Проснулась в 3:30 утра и 4 часа поднималась в горы, чтобы увидеть этот прекрасный вид. Та-да-а!»

«Калькулятор моей жены перестал работать из-за нехватки света, и я сказал ей, чтобы она использовала свой телефон. Не такого я ожидал»

«Мои роллы „Тунец и авокадо“ содержат 0 % тунца»

«Купили с папой билеты на концерт. Вот мое место»

То чувство, когда про свой день рождения помнишь только ты

— Хочу татуировку, как на этом фото... — Ни слова больше!

«„Просыпайся рано!“ — говорили они. „Используй день на полную!“ — говорили они. Я возвращаюсь спать»

Когда паркуешь машину в неположенном месте, нужно быть готовым ко всему

«Попросила мужа сфотографировать нас в нашу брачную ночь. Это была единственная фотография»

А какие ситуации из вашей жизни могли бы смело дополнить эту подборку?