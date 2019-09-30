17 человек, которым пора бы уже запретить комментировать чужие посты
Не многие знают, не многие вспомнят, но зарождение интернета привело к появлению такого понятия, как сетевой этикет, или сетикет, если хотите. Однако правила поведения и общения в сети, к великому несчастью (или наоборот), так и не стали всеобщими и жестко регламентируемыми. От этого, вероятно, многие люди могут без всякого стеснения оставлять под чужими постами смешные и порой даже желчные комментарии.
AdMe.ru бороздил просторы интернета и наткнулся на 17 человек, которые не смогли удержать язык за зубами. И в некоторых случаях очень даже кстати.
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Часто ли вам прилетают подобные комментарии от незнакомцев? Или вы из тех, кто их пишет?
Фото на превью _khairaw / Twitter