17 человек, которым пора бы уже запретить комментировать чужие посты

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Не многие знают, не многие вспомнят, но зарождение интернета привело к появлению такого понятия, как сетевой этикет, или сетикет, если хотите. Однако правила поведения и общения в сети, к великому несчастью (или наоборот), так и не стали всеобщими и жестко регламентируемыми. От этого, вероятно, многие люди могут без всякого стеснения оставлять под чужими постами смешные и порой даже желчные комментарии.