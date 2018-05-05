17 человек, которые точно знают, что такое творческий подход к жизни

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Мало кто может похвастаться творческим подходом к жизни. Но ведь так намного интереснее. Вот герои нашей подборки проявляют невероятный креатив в, казалось бы, простейших ситуациях, даря заряд позитива и себе, и окружающим.

AdMe.ru предлагает посмотреть на фотографии самых крутых креативщиков.

Лайфхак для любителей снимать наклейку с бутылки

Машина рентгенолога?

— Хочу люстру-пистолет. — Ни слова больше!

Фотограф, который знает, как изменить реальность

От бабушки

XXI век в действии

Что они с тобой сделали, R2-D2?

Кто сказал, что беременность — это скучно?

Не знаем, кто это придумал, но нам стало страшно

Гениальный лайфхак для тех, кто роняет телефоны

З — забота

«Ребята, которые поставляют пепси в местный магазин, невероятно креативны»

Кто сказал что камни не материал для постройки машины?

Sims-косплей на грани фантастики

Фотографы — люди особенные

Почему бы и нет?

Если грустно, делай так

Хорошего вам настроения и нестандартного подхода к жизни! А что улыбнуло вас больше всего?