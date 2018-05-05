17 человек, которые точно знают, что такое творческий подход к жизни
Мало кто может похвастаться творческим подходом к жизни. Но ведь так намного интереснее. Вот герои нашей подборки проявляют невероятный креатив в, казалось бы, простейших ситуациях, даря заряд позитива и себе, и окружающим.
AdMe.ru предлагает посмотреть на фотографии самых крутых креативщиков.
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— Хочу люстру-пистолет.
— Ни слова больше!
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З — забота
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Sims-косплей на грани фантастики
Фотографы — люди особенные
Почему бы и нет?
Если грустно, делай так
Хорошего вам настроения и нестандартного подхода к жизни! А что улыбнуло вас больше всего?
Фото на превью unknown author / imgur