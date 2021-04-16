17 человек, которые точно знают, что брак — дело хлопотное, но чертовски увлекательное

А вот и ответочка мужа на мой розыгрыш. По работе было много разъездов, и приходилось носить с собой кучу документов, ноут, ну и все «нужное и полезное», что обычно женщины таскают целый день. И вот однажды катаюсь по городу, и кажется мне, что уж очень-очень тяжело. «Совсем ослабела, — думаю, — надо спортом заняться или отпуск взять». С этими мыслями захожу в одно очень серьезное учреждение, ставлю саквояж на ленту сканера и слышу от охранника: «Девушка, а зачем вам топор?» Зависнув на пару минут в позе суриката, смотрю на охранника круглыми глазами. И тут до меня начинает доходить, откуда ноги растут у этого топора. © Simptomchick / Pikabu

Жена добралась до моего телефона, а там переписка с девушкой.

— Кто это такая?

— Знакомая по работе.

— Между вами что-то есть?

— Нет.

— А зачем тогда переписываешься?

Долго не мог заснуть, много думал. © generalfox / Pikabu