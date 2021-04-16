17 человек, которые точно знают, что брак — дело хлопотное, но чертовски увлекательное
Ученые выяснили, что у мужчин и женщин, состоящих в счастливом браке, более крепкое здоровье, чем у их холостых ровесников. Вероятно, это связано с тем, что супруги поддерживают друг друга физически и морально. Однако помимо любви, уважения и поддержки в семье бывают и мелкие огорчения, разногласия и подколы. Видимо, негативные эмоции тоже полезны в небольших дозах и добавляют перчинку в отношения.
Мы в AdMe.ru уверены, что эти 17 человек, как никто другой, прочувствовали все прелести семейной жизни.
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Сегодня утром разбудил домашних тяжелыми вздохами и сборами на улицу. Сказал, что снег выпал, надо машину почистить. Зимние вещи-то уже убраны, и я минут 5 наблюдал, как жена достает пуховик и теплые башмаки себе и дочке. Потом она догадалась выглянуть в окно. Центральное Черноземье. Несколько дней стоит температура +8–14. Жена сказала, что шутка удалась. © alex05031974 / Pikabu
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Стою в «Детском мире». Женщина лет 40 выбирает набор Lego, что-то просит у консультанта. Он ей в ответ: «У вас мальчик или девочка?» И она, тяжело вздохнув, выдает: «Вообще муж». © luxuryb****** / Twitter
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В первые годы семейной жизни я очень любила читать всякие женские журналы. И меня очень раздражало то, что муж не следит за своей обувью — не чистит ее. А в одном из журналов я вычитала совет: надо не пилить мужа по поводу нечищеной обуви, а молча начистить ему только один ботинок. Тогда утром перед выходом мужу ничего не останется, как привести в порядок второй. Журнал обещал, что в течение недели супруг привыкнет ухаживать за своей обувью. Так я и сделала. Наутро муж обулся, чмокнул меня в щеку и ушел на работу, даже не заметив, что один ботинок сверкает, а другой покрыт коркой засохшей грязи. © Подслушано / Ideer
«Муж: „Любишь манулов? Я тебе подарю на 8 Марта“.
Манул»
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В начале отношений я была в одном весе и от парня слышала: «Пухлик мой, пирожочек». Потом медленно набрала 6 кг и резко скинула. Так на этом контрасте я теперь стройняшка и модель, хотя вес и вид одинаковые! Вот как мужчин легко провести. © Подслушано / Ideer
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Приезжаю как-то домой из командировки в 8 утра вместо планируемых 12. Открываю тихо дверь, думаю, может, успею к мужу под бочок. Ан нет, тот уже в душе моется, песни поет. Что делает серьезная взрослая женщина, жена, мать 2 детей, проехавшая за рулем 200 км? Правильно. Прячется в шкафу и начинает оттуда подвывать. Вода выключается. Шаги босых ног по коридору. Пауза. Вернулся в ванную, но петь перестал. А я решаю спектакль заканчивать и выдаю такое протяжное пронзительное завывание. На тот момент мы были женаты 15 лет, но никогда в жизни я не слышала в голосе брутального сильного мужика столько неподдельного ужаса, когда он высунул голову из ванной и прошептал: «Кто там?» Через пару месяцев от него прилетела ответочка. © Simptomchick / Pikabu
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Хотела рассказать, что учу дочь всякому полезному: есть ложкой, убирать игрушки, различать и показывать разных животных и предметы. А муж сегодня для равновесия научил ее «озвучивать пуканье». © svetachalova / Twitter
«Вот так жена открывает все. Разговоры о крышках не помогли»
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А вот и ответочка мужа на мой розыгрыш. По работе было много разъездов, и приходилось носить с собой кучу документов, ноут, ну и все «нужное и полезное», что обычно женщины таскают целый день. И вот однажды катаюсь по городу, и кажется мне, что уж очень-очень тяжело. «Совсем ослабела, — думаю, — надо спортом заняться или отпуск взять». С этими мыслями захожу в одно очень серьезное учреждение, ставлю саквояж на ленту сканера и слышу от охранника: «Девушка, а зачем вам топор?» Зависнув на пару минут в позе суриката, смотрю на охранника круглыми глазами. И тут до меня начинает доходить, откуда ноги растут у этого топора. © Simptomchick / Pikabu
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Жена добралась до моего телефона, а там переписка с девушкой.
— Кто это такая?
— Знакомая по работе.
— Между вами что-то есть?
— Нет.
— А зачем тогда переписываешься?
Долго не мог заснуть, много думал. © generalfox / Pikabu
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На днях муж собирался в командировку. Пока он был на работе, я решила спуститься в подвал и взять для него чемодан. Не было меня в квартире минут 15 максимум. Прихожу домой, стоит в коридоре, глаза обезумевшие, бледный. Потом заметил в руке чемодан и сполз по стенке с облегчением. Он думал, что я ушла от него. Не знаю, откуда такие мысли, но на моем телефоне было 8 пропущенных звонков. © Подслушано / Ideer
Жена 2 года собирала коробки Amazon, чтобы разыграть мужа 1 апреля
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Недавно были в ресторане с мужем. Официантка нагло подкатывала к нему при мне. Я на 9-м месяце беременности, сижу такая в шоке: «Я вам не мешаю, нет?» В итоге муж сказал ей: «Девушка, вам не нужно так извиваться передо мной ради чаевых, кошелек все равно у жены». © gromokam / Twitter
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Когда еще не были женаты, будущий муж пригласил меня в первый раз к себе домой. Выходим с ним во двор, на крыльце лежит спящая собака. Муж идет вперед. И только он заворачивает за угол, как собака громко-прегромко пукает! Я стою в шоке, а муж возвращается и со смехом говорит: «Ты моя хорошая, еле дотерпела, когда я за угол сверну», — и целует меня в щеку. И до сих пор не верит, что это была собака! © Подслушано / Ideer
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Сотрудница приехала на работу с кирпичом в такой средней дамской сумочке. Муж подложил, они как раз дом строили. © janna_com / Twitter
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Муж почти никогда не делает комплименты. А я девушка красивая. Обидно, когда мужики на улице останавливаются и тебя расхваливают, а собственный муж как будто внимания на внешность не обращает. Сказала ему об этом, попросила говорить мне приятности почаще. На следующий день подходит и выдает:
— Хочешь комплимент?
— Конечно.
— У тебя муж — красавчик!
Люблю его. © Подслушано / Ideer
Когда муж как бы ушел на работу, но как бы остался
А как чудит ваша вторая половинка?