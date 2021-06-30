17 человек, которые терзают нервы своих родственников, как медведь балалайку

Если вы злитесь на членов своей семьи за то, что они не закрывают тюбик с пастой после чистки зубов или разбрасывают носки по всей квартире, то будьте уверены — это все цветочки по сравнению с тем, на что способны особенно «талантливые» родственнички. Есть яблоки ложкой или резать лимоны как Джек-потрошитель — это еще не самое изощренное. Да вы сами посмотрите.

Мы в AdMe.ru убеждены, что идеальных родственников не бывает, и вот вам подборка фото от тех, кто познал эту истину на собственном опыте.

«Так мой муж ест яблоки. Пожалуйста, объясните ему, что есть их ложкой неправильно»

Это впечатляет. Странно и сложно, но впечатляет. © Gorcq / Reddit

«Сегодня на пляже жена намазала мне спину солнцезащитным кремом (дважды!)»

«9 лет назад мама окончила курсы парикмахеров. Сегодня она уверенно предложила брату постричь его. Вот результат»

«Как одним фото показать, что твоя семья с прибабахом»

«Мой отец съедает все наполовину, а потом кладет обратно»

«Мой сын дразнил сестру, и она от злости швырнула игровой контроллер в телевизор моих родителей»

«Моя мама заменила бумажные полотенца»

«Мама куда-то задевала свою мышку и взяла мою. Вот в каком виде она вернула мне ее»

«У моей сестры свой способ есть KitKat»

«Мне приходится прятать от брата мою зубную пасту, чтобы он не сделал с ней то же самое, что со своей»

«Так моя семья использует туалетную бумагу»

«Когда моя жена делает покупки в супермаркете, она не обращает внимания на то, что это у нас уже есть»

«Вот как моя семья ест маффины»

«Моя жена монстр. Она берет таблетки из блистеров в случайном порядке»

«Мой бойфренд ест бургеры по-своему»

«Мама засунула мою бутылку для воды в посудомойку»

«Мой отец никогда не использует тюбик с зубной пастой до конца, прежде чем купить другой»