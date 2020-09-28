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17 человек, которые просто не могут спокойно смотреть на свои старые фотографии

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За свою жизнь человек успевает сменить не один десяток причесок, стилей в одежде и даже иногда мировоззрение. Поэтому на старых фотографиях мы порой кажемся себе немного чудными и не горим желанием показывать их. Но вот героям нашей статьи не чужда самоирония, и они не только не побоялись опубликовать архивные кадры, но еще и прокомментировали их.

Пользователи сети обнародовали свои старые фотографии, и AdMe.ru в восторге от возможности взглянуть на эти теплые и искренние снимки.

«Прошло 20 лет, и я наконец-то готова показать миру, что я сделала со своими бровями, когда мне было 12»

© Hollywizzle311 / Reddit

«В 2001 году я выиграла бесплатную фотосессию, но отказалась снимать на ней солнцезащитные очки своего отца»

© spiderb8 / Reddit

«Мой первый день в 5-м классе. Похоже, что я тогда могла бы создать банду сомнительно одетых детей»

© probablydeadly / Reddit

«В 9 лет мне хотелось выглядеть суровым типом. Фото, кстати, сделала моя мама»

© kloudboy / Reddit

«А это мы с лучшей подругой сфотографировались после съемки нашего первого музыкального клипа. Мы обе девушки»

© hannberger / Reddit

«Это фото в 6-м классе, мне здесь 12 лет. Не знаю, на кого я тут больше похожа — на ученицу или классную руководительницу»

© Texanakin_Shywalker / Reddit

«Тогда надо мной все смеялись: парни, девчонки, даже взрослые. Но когда у нас была встреча выпускников, один парень сказал, что всегда хотел пригласить меня на свидание, но его пугала моя уверенность».

«Не знаю почему, но в 12 лет я выглядела как грустный библиотекарь средних лет»

© beautyisabeast / Reddit

— Мой первый день в школе по обмену в Японии. Не уверена, что здесь хуже — стрижка или носки по колено.

— Стрижка, определенно стрижка.

© seoulless / Reddit

«Врум-врум. В городе появился новый плохой мальчик»

© Luricious / Reddit

«На этой фотографии мне 14 лет. Я девушка»

© Al_E77 / Reddit

«Думаю, я тут похож на самого молодого ростовщика в истории»

© Angry__Jonny / Reddit

— Я просто Барби в мире Барби.

— Да я бы в детстве могла кого-нибудь убить ради такого наряда.

© Tkr17 / Reddit

«На свой 10-й день рождения я получила то, о чем давно мечтала, — фотосессию в стиле гламур. Сейчас мне 40, а я все равно выгляжу моложе, чем тогда»

© _toodaloo_ / Reddit

«Не буду врать, я думал, что выгляжу чертовски круто на этой фотографии. Она даже помогла мне повысить самооценку»

© Ultimateace43 / Reddit

«Не знаю, каким трендам в моде я тогда следовала, но я точно выходила из дома в таком виде»

© fundevill / Reddit

«Это я во 2-м классе. Представляете, моя мама заплатила кому-то, чтобы меня вот так подстригли»

© Libidomy94 / Reddit

«13-летняя я позирую перед бабушкой»

© maiken_art / Reddit

А как часто вы пересматриваете свои старые фотографии? Есть у вас такие, что всегда вызывают улыбку?

Фото на превью _toodaloo_ / Reddit
334712
5k