17 человек, которые просто не могут спокойно смотреть на свои старые фотографии

За свою жизнь человек успевает сменить не один десяток причесок, стилей в одежде и даже иногда мировоззрение. Поэтому на старых фотографиях мы порой кажемся себе немного чудными и не горим желанием показывать их. Но вот героям нашей статьи не чужда самоирония, и они не только не побоялись опубликовать архивные кадры, но еще и прокомментировали их.

Пользователи сети обнародовали свои старые фотографии, и AdMe.ru в восторге от возможности взглянуть на эти теплые и искренние снимки.

«Прошло 20 лет, и я наконец-то готова показать миру, что я сделала со своими бровями, когда мне было 12»

«В 2001 году я выиграла бесплатную фотосессию, но отказалась снимать на ней солнцезащитные очки своего отца»

«Мой первый день в 5-м классе. Похоже, что я тогда могла бы создать банду сомнительно одетых детей»

«В 9 лет мне хотелось выглядеть суровым типом. Фото, кстати, сделала моя мама»

«А это мы с лучшей подругой сфотографировались после съемки нашего первого музыкального клипа. Мы обе девушки»

«Это фото в 6-м классе, мне здесь 12 лет. Не знаю, на кого я тут больше похожа — на ученицу или классную руководительницу»

«Тогда надо мной все смеялись: парни, девчонки, даже взрослые. Но когда у нас была встреча выпускников, один парень сказал, что всегда хотел пригласить меня на свидание, но его пугала моя уверенность».

«Не знаю почему, но в 12 лет я выглядела как грустный библиотекарь средних лет»

— Мой первый день в школе по обмену в Японии. Не уверена, что здесь хуже — стрижка или носки по колено. — Стрижка, определенно стрижка.

«Врум-врум. В городе появился новый плохой мальчик»

«На этой фотографии мне 14 лет. Я девушка»

«Думаю, я тут похож на самого молодого ростовщика в истории»

— Я просто Барби в мире Барби. — Да я бы в детстве могла кого-нибудь убить ради такого наряда.

«На свой 10-й день рождения я получила то, о чем давно мечтала, — фотосессию в стиле гламур. Сейчас мне 40, а я все равно выгляжу моложе, чем тогда»

«Не буду врать, я думал, что выгляжу чертовски круто на этой фотографии. Она даже помогла мне повысить самооценку»

«Не знаю, каким трендам в моде я тогда следовала, но я точно выходила из дома в таком виде»

«Это я во 2-м классе. Представляете, моя мама заплатила кому-то, чтобы меня вот так подстригли»

«13-летняя я позирую перед бабушкой»