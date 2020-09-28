17 человек, которые просто не могут спокойно смотреть на свои старые фотографии
За свою жизнь человек успевает сменить не один десяток причесок, стилей в одежде и даже иногда мировоззрение. Поэтому на старых фотографиях мы порой кажемся себе немного чудными и не горим желанием показывать их. Но вот героям нашей статьи не чужда самоирония, и они не только не побоялись опубликовать архивные кадры, но еще и прокомментировали их.
Пользователи сети обнародовали свои старые фотографии, и AdMe.ru в восторге от возможности взглянуть на эти теплые и искренние снимки.
«Прошло 20 лет, и я наконец-то готова показать миру, что я сделала со своими бровями, когда мне было 12»
«В 2001 году я выиграла бесплатную фотосессию, но отказалась снимать на ней солнцезащитные очки своего отца»
«Мой первый день в 5-м классе. Похоже, что я тогда могла бы создать банду сомнительно одетых детей»
«В 9 лет мне хотелось выглядеть суровым типом. Фото, кстати, сделала моя мама»
«А это мы с лучшей подругой сфотографировались после съемки нашего первого музыкального клипа. Мы обе девушки»
«Это фото в 6-м классе, мне здесь 12 лет. Не знаю, на кого я тут больше похожа — на ученицу или классную руководительницу»
«Тогда надо мной все смеялись: парни, девчонки, даже взрослые. Но когда у нас была встреча выпускников, один парень сказал, что всегда хотел пригласить меня на свидание, но его пугала моя уверенность».
«Не знаю почему, но в 12 лет я выглядела как грустный библиотекарь средних лет»
— Мой первый день в школе по обмену в Японии. Не уверена, что здесь хуже — стрижка или носки по колено.
— Стрижка, определенно стрижка.
«Врум-врум. В городе появился новый плохой мальчик»
«На этой фотографии мне 14 лет. Я девушка»
«Думаю, я тут похож на самого молодого ростовщика в истории»
— Я просто Барби в мире Барби.
— Да я бы в детстве могла кого-нибудь убить ради такого наряда.
«На свой 10-й день рождения я получила то, о чем давно мечтала, — фотосессию в стиле гламур. Сейчас мне 40, а я все равно выгляжу моложе, чем тогда»
«Не буду врать, я думал, что выгляжу чертовски круто на этой фотографии. Она даже помогла мне повысить самооценку»
«Не знаю, каким трендам в моде я тогда следовала, но я точно выходила из дома в таком виде»
«13-летняя я позирую перед бабушкой»
А как часто вы пересматриваете свои старые фотографии? Есть у вас такие, что всегда вызывают улыбку?