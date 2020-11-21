17 человек, которые получили свой заказ и все еще пребывают в легком шоке от увиденного

Пока сфера продаж и услуг не начала использовать труд роботов, нас то тут, то там могут поджидать сюрпризы. И, наверное, только небольшой процент счастливчиков несовершенный сервис обошел стороной. У остальных же в запасе точно имеется пара-тройка историй про «заказал одно, а получил другое».

Мы в AdMe.ru, признаться, тоже попадали в такие ситуации. И сегодня подготовили целую подборку фотографий от пользователей, которые столкнулись с безалаберностью людей «по то сторону заказа».

«Купил через интернет коврик для лодки вместимостью 3–6 человек. Получил это»

«Заказал USB-кабель. Это пришло мне сегодня...»

«Не был уверен, стоит ли покупать телевизор через Amazon, но решил все-таки сэкономить и заказал. Вот в каком виде он приехал сегодня»

«Хотел купить 5 помидоров, а курьер из магазина привез 5 пакетов помидоров»

«Попросил два кусочка сырной пиццы, один кусочек пиццы пепперони. И получил один пепперони»

«Потратил $ 600 на оборудование для фотостудии. А они прислали мне 12 коробок ватных палочек и мешки с воздухом»

«Мне нужны были 100 пакетов для сэндвичей. А пришло это. Карандаш на фото для понимания размера»

«Вот в таком виде ко мне приехал мой обеденный сервиз. 5 из 6 тарелок разбиты»

«Накопил денег, чтобы купить себе Nintendo. Заказал, а в коробке оказалось пусто»

«Я знаю, что так бывает, но со мной случилось впервые»

«Я 2 недели ждал это боковое зеркало»

«Думал, что купил суши, а не авокадо с рисом»

«Заказал игрушку на австралийском сайте, месяц ждал доставку, уже и день рождения сына прошел. Итог — сайта больше не существует, а в посылке, которая наконец пришла, были носки»

«Купил через интернет банки с краской»

«Понимаю, что в это почти невозможно поверить, но... вот что мне привезли из ресторана вместо моего заказа»

«Получил свою кружку из ограниченной серии. Теперь такую уже не купить...»

«Ждал это электронное пианино несколько недель, и вот сегодня оно пришло. Разбитое. Никакой мне музыки»