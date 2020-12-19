17 человек, которые поддались порыву и купили эту ненужную, но крутую штуку

Все мы время от времени покупаем то, что никак не входило в наши планы. Маркетологи и мерчандайзеры подталкивают к этому посетителей самыми разными уловками: скидками, распродажами, акциями вроде «1+1=3» и другими хитростями. А иногда мы просто не можем пройти мимо какой-то вещи. Даже понимая, что без этой безделушки мы легко проживем, руки к ней так и тянутся.

Мы в AdMe.ru и сами этим грешим, потому и решили разузнать, какие диковинные, нелепые и ненужные вещи пользователи соцсетей приобретали, поддавшись внезапному порыву.

1. «Я купил формочку для вареных яиц в виде R2-D2»

2. «Жена с работы притащила вот такую странную игрушку. Казалось бы, обычная китайская безделушка, но, как говорил великий фокусник Амаяк Акопян, „если не дунуть, чуда не произойдет“»

3. «Лучшая покупка, которую я когда-либо делала»

4. «Мне пришел мой картонный Дэнни Де Вито»

5. Завидуем счастливому обладателю этой подушки всеми фибрами

6. «Очень полезную штуку купила»

7. «Пожалуй, самая странная покупка моей мамы за этот год»

8. «Я и сам не знаю, зачем купил 100 крошечных наручников»

9. «Я купила стекляшку на барахолке и с тех пор не могу остановиться»

10. «Сегодня мне доверили покупку шторки для ванной, и я выбрал лучшую, которую только смог найти»

11. «Моя лучшая покупка. Мне 34»

12. «Милый, смотри, что я купила!»

13. «Нашла в комиссионке маленький диванчик для своего хомяка»

14. «Мама моей девушки сказала, что купила мне держатель для бумажных полотенец, который должен мне понравиться. Попала в точку!»

15. «У меня сегодня крайне неудачный день, и, чтобы себя утешить, я купила на барахолке какую-то бамбуковую дуделку. Сижу дудю»

16. «И что вы думаете? Я это купила, не смогла пройти мимо»

17. «Сперва сглупил, не купив эту лампу. Но потом позвонил в комиссионку и попросил отложить ее для меня»