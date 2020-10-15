17 человек, которым поступили безумные заказы, но они не растерялись

«Однажды гость заказал говяжью вырезку Kobe стоимостью $ 400 за 1 кг и попросил сделать из нее котлеты. Видимо, у него есть время зарабатывать деньги, но нет времени жевать», — вспомнил случай из своей практики один шеф-повар. Тем из нас, кто работает с людьми, приходится ежедневно напоминать себе, что клиент всегда прав, даже когда от его пожеланий глаза на лоб лезут.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо историй и фото пользователей, которые после одного заказа уж точно будут готовы ко всему. А в бонусе вы узнаете, какую неожиданную просьбу можно услышать в блинной.

«Отдел снабжения получил заказ на сверло на 6,5 для токаря. Оказалось, ошиблись с запятой»

И пусть весь мир подождет

«У меня впервые заказали портрет собачки! Я обычно пишу только котов, но, увидев ее фото, я подумала: „Блин, надо брать!“»

«Кто-то заказал у нас сэндвич со всеми соусами, что у нас есть»

«Однажды в нашу мастерскую поступил необычный заказ — девушка обратилась с просьбой сшить игрушку по рисунку ее дочери»

Мы не растерялись, и через несколько дней ребенок получил свой подарок. Счастлив ребенок — довольна мама. © LuckyDays / Pikabu

«Один посетитель заказал у нас пиццу без соуса и без сыра. Только с нарезанным яйцом, сваренным вкрутую, и кинзой»

«Мой отец заказал салат, потому что решил „перейти на здоровую пищу“»

«Клиент принес телефон и заказал восстановление данных на нем»

Будни дизайнера

«Заказали необычную миску для котов»

«Звонит мне знакомая девочка: „Выручай, завтра конкурс, нужен торт. Я текст под него уже написала“»

Говорит: «Вынесу его и скажу: „Я такая мастерица, что у меня даже из макарон и манной каши получается торт“. Короче, сделать надо торт как будто из вермишели и манной каши. Сможешь? А еще сверху насыпь чего-нибудь цветного, типа конфетти. Это будет символизировать радость и творчество». Теперь я знаю, что делать одинаковые стильные торты — это привилегия популярных кондитеров. Но несерьезные заказы тоже имеют право на жизнь. © Belbenya / Pikabu

«Заказчик был немного не в себе. Но мы и не такие больные фантазии воплощали»

«На работе был тяжелый день. Один клиент спросил, могу ли я нарисовать на коробке черепашку. Я решил пойти чуточку дальше»

«Когда именинник очень любит фастфуд, но на день рождения хочет все-таки торт»

«Мой парень заказал пустую пиццу. Буквально»

«Частный заказчик попросил маму „как угодно дорисовать“ его икону XIX века в плохом состоянии. Мама нарисовала змия с ушками — в память о нашей почившей собаке»

Бонус: когда клиент не только прав, но и предельно тактичен

Были в блинной. Довольно приличное заведение, обслуживание там производится официантами. Сидим, ждем заказ. Мужчина за соседним столиком подзывает официанта. Далее диалог: — Уважаемый, могли бы вы еще немного подогреть блины?

— Да, конечно, до какого вам состояния подогреть?

— Ну, хотя бы чтобы лед перестал на зубах хрустеть. © CaffeCat / Pikabu