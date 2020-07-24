17 человек, которые и дня не могут прожить, чтобы не развеселить окружающих

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Одни люди с удовольствием смотрят юмористические передачи и смешные приколы, чтобы поднять себе настроение. А другие заряжаются позитивом, когда сами веселят других. Как, например, герой нашей статьи, который ехал на машине из фильма «Назад в будущее» и спрашивал у водителей попутных машин: «Какой сейчас год?»

Нам в AdMe.ru нравятся люди, которые любят здоровый и непошлый юмор. И не упускают возможности порадовать окружающих своими шутками.

1. «Моему мужу очень понравилось в Музее науки»

2. «Я решил удивить свою подругу новой занавеской для душа»

3. «Сегодня утром увидел этот самодельный почтовый ящик»

4. А это почтовый ящик в виде Бендера из «Футурамы»

5. «Наш новый бассейн был снабжен несколькими наклейками. Я немного повеселился с ними»

6. «По работе впервые летал на вертолете. И шлем пилота нисколько меня не успокаивал»

Надпись на шлеме: «Перестаньте кричать. Мне тоже страшно».

7. Кто-то нарисовал выключатель на этой заглушке

8. Этот парень, кажется, профессиональный гонщик (сарказм)

9. Похоже, кто-то является фанатом актера Лиама Нисона

10. «Я вставил грабли в наш держатель для флага, чтобы посмотреть, когда моя жена это заметит. Прошло уже 3 дня»

11. «Этот водитель преследовал меня, спрашивая, какой сейчас год. Вот чудак»

Примечание AdMe.ru: этот шутник ехал за рулем автомобиля DeLorean DMC-12, который у всех ассоциируется с машиной времени из трилогии «Назад в будущее».

12. Такая камера висит в одном из автобусов в Германии

13. «Если на снегу есть следы одного человека, я наступаю рядом так, чтобы это выглядело, будто человек не шел, а прыгал»

14. «Моя сестра нашла Дэдпула»

15. «Пошел поливать растения и наткнулся на это. Его сюда поставила моя гениальная 10-летняя дочь»

16. «Пилот самолета нарисовал лицо в небе прямо над нашим домом. Бристоль, Великобритания»

Вот, кстати, как этот смайлик выглядел с борта самолета

17. После встречи с этой пандой хорошее настроение гарантировано на весь день