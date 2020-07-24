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17 человек, которые и дня не могут прожить, чтобы не развеселить окружающих

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Одни люди с удовольствием смотрят юмористические передачи и смешные приколы, чтобы поднять себе настроение. А другие заряжаются позитивом, когда сами веселят других. Как, например, герой нашей статьи, который ехал на машине из фильма «Назад в будущее» и спрашивал у водителей попутных машин: «Какой сейчас год?»

Нам в AdMe.ru нравятся люди, которые любят здоровый и непошлый юмор. И не упускают возможности порадовать окружающих своими шутками.

1. «Моему мужу очень понравилось в Музее науки»

© rachelmaryl / reddit

2. «Я решил удивить свою подругу новой занавеской для душа»

© BigMike0228 / reddit

3. «Сегодня утром увидел этот самодельный почтовый ящик»

© Moonwatcher23 / reddit

4. А это почтовый ящик в виде Бендера из «Футурамы»

© Entartika / imgur

5. «Наш новый бассейн был снабжен несколькими наклейками. Я немного повеселился с ними»

© Eloki12 / reddit

6. «По работе впервые летал на вертолете. И шлем пилота нисколько меня не успокаивал»

© drdoom / reddit

Надпись на шлеме: «Перестаньте кричать. Мне тоже страшно».

7. Кто-то нарисовал выключатель на этой заглушке

© Senojur / reddit

8. Этот парень, кажется, профессиональный гонщик (сарказм)

© WELCOMEGUY / reddit

9. Похоже, кто-то является фанатом актера Лиама Нисона

© BatSajak / reddit

10. «Я вставил грабли в наш держатель для флага, чтобы посмотреть, когда моя жена это заметит. Прошло уже 3 дня»

© wayoftheleaf81 / reddit

11. «Этот водитель преследовал меня, спрашивая, какой сейчас год. Вот чудак»

© PancakeProject / reddit

Примечание AdMe.ru: этот шутник ехал за рулем автомобиля DeLorean DMC-12, который у всех ассоциируется с машиной времени из трилогии «Назад в будущее».

12. Такая камера висит в одном из автобусов в Германии

© LamaFreund / reddit

13. «Если на снегу есть следы одного человека, я наступаю рядом так, чтобы это выглядело, будто человек не шел, а прыгал»

© MythicalBeast42 / reddit

14. «Моя сестра нашла Дэдпула»

© keiranstorm / reddit

15. «Пошел поливать растения и наткнулся на это. Его сюда поставила моя гениальная 10-летняя дочь»

© Jiggarelli / reddit

16. «Пилот самолета нарисовал лицо в небе прямо над нашим домом. Бристоль, Великобритания»

© poshjosh1999 / reddit

Вот, кстати, как этот смайлик выглядел с борта самолета

© Cyberprog / reddit

17. После встречи с этой пандой хорошее настроение гарантировано на весь день

© jimmyelias / reddit

А как вы поднимаете настроение своим близким или незнакомым людям?

Фото на превью rachelmaryl / reddit
483273
2k