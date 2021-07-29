17 человек, которые могут дать мастер-класс на тему «Как устроить нервный срыв своим родным»

Родственников не выбирают, мы любим их и стараемся принимать со всеми достоинствами и недостатками. Но это вовсе не означает, что каждый из нас молча пройдет мимо бардака, учиненного сестрой в ванной, и не поворчит на отца, который опять заляпал своей едой полку в холодильнике.

Мы в AdMe.ru тут подумали, что если бы родственники нас иногда не бесили своими бытовыми привычками, то жить было бы пусть спокойнее, но зато и скучнее. Герои новой подборки как нельзя лучше это подтверждают.

Иногда так приятно побесить супругу

«Моя девушка сегодня вот так „заменила“ рулон туалетной бумаги. Как мне сказать ей, что она должна съехать?»

«Каждый раз после размешивания кофе сестра оставляет ложку на столе»

«Муж сказал, что я должна всем показать свои будильники. Это, что ли, ненормально?»

«Батина еда хранится в холодильнике вот так»

«Когда готовлю я, ничего не прилипает. Но всякий раз, когда за готовку берется жена, получается это»

«Столько орехов оставил муж в упаковке, чтобы не пришлось ее выбрасывать»

«Вот как сестра кладет свой фен за $ 400 »

«Почему мама ест пончики так?»

«Мой 13-летний сын разобрал посудомойку»

«Жена пропылесосила»

«Каждое утро теща откусывает немного от нового банана, а остальное оставляет на столе „на случай, если кто-то захочет“»

«Обувь моего мужа»

«Нет, у нас нет крыс. У нас 14-месячная дочь»

«Так мой отец открывает ВСЕ»

«Ежедневно сестра оставляет после себя ванную вот в таком виде»

«У жены тут шнур закрутился»