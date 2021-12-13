17 человек, которые дают никому не нужным вещам вторую жизнь. И делают это виртуозно

Есть такие умельцы, которые из чего угодно могут сделать конфетку. Будь то старый шкаф, кожаный ремень или просто безделушка — каждый предмет в их руках получает вторую жизнь. И иногда даже не скажешь, что вещь не новая, а с историей.

AdMe.ru нашел работы таких умельцев и вдохновился настолько, что теперь руки так и чешутся что-нибудь переделать.

«Браслет из старинной вилки, доставшейся в наследство от бабушки»

Стулья у пожарной части, сделанные из брандспойтов, — это просто огонь

«Этой клавиатуре было 20 лет, ее использовали в офисе одной крупной корпорации. Хотели выкинуть, но вот что я из нее сделал»

«Ключ из магазина антиквариата, нитки и бусины. Вдохновлялась „Гарри Поттером“»

Выглядит и в прямом, и в переносном смысле волшебно. © Traditional_Pop_7117 / Reddit

«По дороге домой наткнулась на классную ветку и решила использовать ее для книжной полки»

Мне так нравятся контрасты: это одновременно просто и сложно, что-то новое и при этом старое. © nerdygirl90 / Reddit

«Эта разделочная доска изготовлена из собранных, отмытых и переплавленных пластиковых крышек. От этих мраморных узоров я просто в восторге»

«Сделал вешалку для гитар из ставни старого сарая. Сначала хотел перекрасить ее, но потом решил просто почистить и оставить все как есть»

«Столетний выключатель в доме моих родителей. Отполировал его, поправил контакты, и теперь он работает. Очень надежный механизм»

«Из старой скамейки и ненужных шин сделала кое-что уникальное»

«Эти браслеты я сделала из видавших виды ремней. Училась и вдохновлялась на YouTube и Pinterest»

«Из простых деревянных поддонов сделал цветник. Я бедный студент, и я горжусь собой, хоть получилось и не идеально»

«Вообще-то я делаю кошельки из старых бейсбольных перчаток. Но у меня оставались обрезки кожи, и надо было что-то придумать»

«Сделал стол из старых скейтбордов. На него ушел год работы»

«Дешевый шкаф за $ 20 я превратил в домашнюю теплицу»

«Я сделал подвес для инструментов из доски, которую нашел на мусорке, и мощных магнитов»

«Нашел в подвале несколько старых пластинок, поврежденных водой, и решил дать им вторую жизнь»

«Нашла на улице сдувшийся баскетбольный мяч и сделала из него кашпо»

А вы любите давать вещам второй шанс? Или уж если сломалось либо состарилось, то с глаз долой — из сердца вон?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.