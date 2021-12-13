17 человек, которые дают никому не нужным вещам вторую жизнь. И делают это виртуозно
Есть такие умельцы, которые из чего угодно могут сделать конфетку. Будь то старый шкаф, кожаный ремень или просто безделушка — каждый предмет в их руках получает вторую жизнь. И иногда даже не скажешь, что вещь не новая, а с историей.
AdMe.ru нашел работы таких умельцев и вдохновился настолько, что теперь руки так и чешутся что-нибудь переделать.
«Браслет из старинной вилки, доставшейся в наследство от бабушки»
Стулья у пожарной части, сделанные из брандспойтов, — это просто огонь
«Этой клавиатуре было 20 лет, ее использовали в офисе одной крупной корпорации. Хотели выкинуть, но вот что я из нее сделал»
«Ключ из магазина антиквариата, нитки и бусины. Вдохновлялась „Гарри Поттером“»
- Выглядит и в прямом, и в переносном смысле волшебно. © Traditional_Pop_7117 / Reddit
«По дороге домой наткнулась на классную ветку и решила использовать ее для книжной полки»
- Мне так нравятся контрасты: это одновременно просто и сложно, что-то новое и при этом старое. © nerdygirl90 / Reddit
«Эта разделочная доска изготовлена из собранных, отмытых и переплавленных пластиковых крышек. От этих мраморных узоров я просто в восторге»
«Сделал вешалку для гитар из ставни старого сарая. Сначала хотел перекрасить ее, но потом решил просто почистить и оставить все как есть»
«Столетний выключатель в доме моих родителей. Отполировал его, поправил контакты, и теперь он работает. Очень надежный механизм»
«Из старой скамейки и ненужных шин сделала кое-что уникальное»
«Эти браслеты я сделала из видавших виды ремней. Училась и вдохновлялась на YouTube и Pinterest»
«Из простых деревянных поддонов сделал цветник. Я бедный студент, и я горжусь собой, хоть получилось и не идеально»
«Вообще-то я делаю кошельки из старых бейсбольных перчаток. Но у меня оставались обрезки кожи, и надо было что-то придумать»
«Сделал стол из старых скейтбордов. На него ушел год работы»
«Дешевый шкаф за $ 20 я превратил в домашнюю теплицу»
«Я сделал подвес для инструментов из доски, которую нашел на мусорке, и мощных магнитов»
«Нашел в подвале несколько старых пластинок, поврежденных водой, и решил дать им вторую жизнь»
«Нашла на улице сдувшийся баскетбольный мяч и сделала из него кашпо»
А вы любите давать вещам второй шанс? Или уж если сломалось либо состарилось, то с глаз долой — из сердца вон?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью PuzzleLab / Reddit
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