17 братьев и сестер, которых от любви до ненависти отделяет полшага
Говорят, что единственный ребенок в семье — это непременно избалованный эгоист, но все молчат о том, что взросление в окружении родных братьев и сестер способно выработать в человеке качества куда страшнее. Каждый, кому пришлось расти в условиях «здоровой конкуренции», хотя бы раз пакостил своему брату или сестре и радовался, подобно киношному злодею, когда тот получал от родителей нагоняй. И это только цветочки.
AdMe.ru нашел на просторах сети 17 человек, для которых «Том и Джерри» — это мультфильм из детства, содержащий автобиографические элементы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
А вы были единственным ребенком в семье или вам не понаслышке знакомы подобные ситуации? Может, у вас все было совсем иначе?
Фото на превью 702Austin / Twitter