17 братьев и сестер, которых от любви до ненависти отделяет полшага

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Говорят, что единственный ребенок в семье — это непременно избалованный эгоист, но все молчат о том, что взросление в окружении родных братьев и сестер способно выработать в человеке качества куда страшнее. Каждый, кому пришлось расти в условиях «здоровой конкуренции», хотя бы раз пакостил своему брату или сестре и радовался, подобно киношному злодею, когда тот получал от родителей нагоняй. И это только цветочки.