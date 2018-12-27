17 братьев и сестер, которых от любви до ненависти отделяет полшага

  • 2
  • 3
  • 1
  • 1.6k

Говорят, что единственный ребенок в семье — это непременно избалованный эгоист, но все молчат о том, что взросление в окружении родных братьев и сестер способно выработать в человеке качества куда страшнее. Каждый, кому пришлось расти в условиях «здоровой конкуренции», хотя бы раз пакостил своему брату или сестре и радовался, подобно киношному злодею, когда тот получал от родителей нагоняй. И это только цветочки.

AdMe.ru нашел на просторах сети 17 человек, для которых «Том и Джерри» — это мультфильм из детства, содержащий автобиографические элементы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

А вы были единственным ребенком в семье или вам не понаслышке знакомы подобные ситуации? Может, у вас все было совсем иначе?

Фото на превью 702Austin / Twitter

  • 2
  • 3
  • 1
  • 1.6k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!