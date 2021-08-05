17 блюд, за которые иностранцы готовы отдавать кучу денег, а местные от них нос воротят

Казалось бы, что может быть общего у каши, сосисок в тесте и ананаса. Все эти блюда объединяет статус редкого деликатеса для иностранцев. Ведь для кого-то даже икра — дешевая закуска, в то время как другие готовы отдать за нее крупные суммы.

Редакция AdMe.ru изучила комментарии пользователей сети о «дорогих» блюдах, которые в их стране стоят копейки, а иностранцы об этом даже понятия не имеют.

У нас в университете было несколько студентов из Японии. Когда в столовой они увидели нарезанную дыню, подумали, что мы живем тут как короли. Дыня, видимо, там очень дорогая и предназначается только для особых случаев. © Fast_Moon / Reddit

Как-то моя сестра встречалась с парнем из Нидерландов, и однажды на Рождество он подарил мне целую коробку голландских вафель. И вот только они и мотивировали меня вставать по утрам, ведь я могла выпить кофе вприкуску с вафлями. © Operation_Phoenix / Reddit

Хамон Serrano вкусный, но настоящий деликатес — хамон Ibérico de bellota. Когда я был в Испании, 100 г стоили 15 канадских долларов, в то время как в Канаде — 60–80 долларов за 100 г. © symsays / Reddit

У меня есть знакомая из России, которая собиралась замуж за ирландца. Они какое-то время жили у нее на родине, и парень помешался на икре мойвы. Это не какой-то редкий деликатес, стоит дешево, но ему она так понравилась, что он хотел привезти в Европу целый ящик и подавать икру мойвы на свадьбе. Только вот его будущая жена не была в восторге от этой идеи. © TheAmazingDuckOfDoom / Reddit

Жареная курица стала прямо каким-то праздничным ужином в таких странах, как, например, Япония. Здесь нужно заказывать свою порцию чуть ли не за несколько недель. © StangAce / Reddit

Авокадо в Мексике полно, и они дешевые. © wandering_spaceman / Reddit

Сосиски в тесте в Сиднее. Невозможно было наесться. Особенно дешевые из ближайших магазинов. Люди очень смеялись, когда я пожирал их, приговаривая, какие они изумительные. © Agreeable-Outcome-14 / Reddit

Хотел отнести к деликатесам рагу, но спорил сам с собой, насколько это блюдо соответствует понятию «деликатес». Склоняюсь к тому, что по общим стандартам скорее все же нет. Но подайте мне его, когда я где-то за границей, и я достану начищенное серебро, чтобы есть рагу как аристократ. © GrandSuTu / Reddit

Я росла в Румынии в обычной небогатой семье. И мы ели икру как дешевую закуску. Когда я узнала, что это считается деликатесом, была в шоке. © AntarcticanJam / Reddit

А мы в Великобритании кормим лошадей яблоками: они дешевые и растут везде. В Испании же на мою невесту накричали за то, что она дала животным яблоки. А потом вернулись с огромным арбузом. © dinobug77 / Reddit

Проводили медовый месяц на Вайкики, и в то же время там проходил фестиваль Spam jam. Каждый ресторан готовил свое блюдо из этих дешевых мясных консервов и выносил, чтобы люди попробовали. Это было очень весело и неожиданно. Я попробовала мясные начос, а муж — жареный рис с мясом. 5 звезд. © Ok_Jury4833 / Reddit

консервов и выносил, чтобы люди попробовали. Это было очень весело и неожиданно. Я попробовала мясные начос, а муж — жареный рис с мясом. 5 звезд. © Ok_Jury4833 / Reddit Была в Париже пару лет назад. В тот день было очень жарко и есть совсем не хотелось. Но я просто горела желанием попробовать парижский багет. Мы его купили и повезли домой в Лондон на поезде. Было очень забавно наблюдать, как багет проходит таможенную проверку. В конце концов мы оторвали торчащие части, потому что они полежали на конвейерной ленте и на сиденье поезда рядом со мной. Но это того стоило. Еще у нас был шоколадный круассан и что-то вроде яблочного пирожного. Но багет и обычный круассан были лучшими. © spockgiirl / Reddit

Я прожила в России очень недолго, всего 5 недель. Но я так скучаю по каше. Мне кажется, на самом деле стоит поискать что-то подобное и тут. Она такая вкусная и разнообразная. © landshanties / Reddit

В Финляндии у нас полно грибов. Особенно стоит выделить белые грибы и лисички, которые пользуются большим спросом в Италии, например. Мы же можем просто пойти в лес и насобирать их. © Resumme / Reddit

Я живу в Финляндии, и тут много лесов, соответственно, много ягод. По закону мы можем собирать все эти дары леса в неограниченном объеме. К примеру, если вы проводите время летом в такой местности, то можете забить морозилку так, что хватит до следующего года. Ягод у нас столько, что для сбора сюда приезжают люди из других стран. Чтобы заработать в этой сфере, нужно потрудиться, и, видимо, оплата для финнов недостаточно высокая. Тем не менее лесные ягоды считаются очень здоровым и модным суперфудом. Не знаю по поводу статуса деликатеса, но разница в восприятии есть. © MryyLeathert / Reddit

У нас в Исландии прекрасная вода из крана, местные не покупают бутилированную. Многие говорят о запахе серы, но все зависит от региона. К примеру, там, где я живу, вода идет напрямую из горячих источников, так что запах вполне естественен. Местные его даже не чувствуют. Просто откройте кран — и вот вам питьевая родниковая вода. © lastavailableuserr / Reddit

Хорошая французская выпечка и такие вкусности, как круассаны и шоколадные пирожные (по-французски мы зовем их viennoiserie). Они дешевые, продаются в каждой пекарне, и мало кто покупает их каждый день. Макароны тоже легко найти. Вообще-то их делают в специализированных кондитерских, но и в некоторых пекарнях тоже могут быть. Оу, и если вы будете во Франции или в хорошей французской булочной у себя, обязательно попробуйте «Париж-Брест», вы не пожалеете. © Matrozi / Reddit