17 безупречных фотографий, которые лечат расшатанные нервы не хуже плитки шоколада

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В распоряжении человека сотни способов получить удовольствие: от шоколадного мороженого до увлекательной книги. Маленькие радости нужны для того, чтобы восстановить расшатанную нервную систему. И визуальное наслаждение отлично подходит для этих целей. Снимки идеального желе, умиротворяющего облака и безупречной золотистой корочки сэндвича помогут расслабиться, успокоиться и начать вновь восхищаться обыденными вещами.

AdMe.ru отыскал идеальные снимки, которые сработают лучше любой медитации.

1. «Мне сказали показать всем мое 7-слойное желе»

2. Небесный кит

3. «Купил сегодня подозрительно идеальные бананы»

4. «Мой дедушка подписан на журнал National Geographic около 50 лет»

5. Безупречная золотистая корочка

6. Самодельный кофейный столик

7. Без фотошопа

8. Радуга в офисе

9. Плитка в Музее почты

10. Мыло голубого оттенка создано умиротворять

11. Закрученная труба так и стремится ввысь

12. «Цветок из моего сада»

13. Теперь это маленькая модель солнца

14. Стоянка на Тайване

15. Кофейный градиент

16. «Вот как растаял снег на солнце у меня во дворе»

17. Радужного желе много не бывает

Просмотрите свою галерею на телефоне, может быть, там тоже найдется идеальный снимок?