17 бедолаг, которым близкие подложили не то что свинью, а целого борова
«Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так» — поется во всем известной песне. Наверняка у каждого найдется парочка историй о некогда близких и дорогих людях, чья истинная сущность раскрылась лишь при определенных обстоятельствах. К примеру, во время развода, в темной подворотне или даже после свадьбы.
AdMe.ru наткнулся в сети на 18 откровений тех, кто лоб в лоб столкнулся с таким лицемерием, что и врагу не пожелаешь.
- В детстве я была серьезно больна. Моя мама решила последовать совету друзей завести еще одного ребенка. На случай, если со мной что-то случится. В день моего 10-летия у нее родилась еще одна девочка. Я прекрасно помню тот момент, когда она пришла домой с новорожденной в одеяле, перевязанном розовой лентой, словно подарок. Мама сказала, что не сможет заботиться обо мне, как раньше, и я должна ее понять. Вскоре после этого я покинула отчий дом, смогла выжить и выросла относительно нормальным взрослым человеком. Но такое предательство невозможно забыть. © Unknown author / Quora
- Гуляли с парнем, уже поздно, пошел меня домой провожать. Решили срезать дорогу. Темно, несколько фонарей светят, и все. Натыкаемся на компанию парней. Ну и началось: «О, какая киса! Парень, познакомь нас с девочкой». В общем, начинают задираться. И тут мой кавалер поднимает руки и выдает: «Ребят, я все понял, я проблем не хочу, я пошел». Разворачивается и уходит. Без меня. Стою я с отвисшей челюстью, и пацаны с вытянутыми физиономиями. Смотрим друг на друга, я уже думаю, как удрать. Вдруг их главный говорит: «Парень у тебя отстой. Пошли, домой тебя проводим». И в итоге реально проводили. Нормальные ребята оказались. © Елена / AdMe
- Пару лет назад у меня случился эпилептический припадок. Мой тогдашний лучший друг перестал со мной общаться, потому что я якобы стала другим человеком. Взял и разбил мне сердце. Потребовалось очень много времени, чтобы переосмыслить все это. © Ilovestrawberryshake / Reddit
- Дружила с одногруппницами. Вроде все нормально было. Пока случайно не зашла в туалет и не услышала их диалог из кабинки: «Хорошо, что она с нами дружит: хоть в физике шарит, лабораторки с ней на ура сдавать. А как физика закончится, можно и забить на нее». © Ирина Мельникова / Facebook
- Познакомился с бывшей на сайте знакомств. Все было прекрасно до того момента, пока моя дурная башка не предложила съехаться. Первые звоночки о том, что дело пахнет жареным, поступили, когда моя благоверная поставила пароли на телефон и ноутбук, хотя я в них и не лазил. Потом я случайно узнал, что за ней приударил ее начальник, дарил цветы и духи, а она прятала их в квартире родителей. Сдаваться я не планировал: любил ее и решил сделать ей предложение. Она ответила «да». Некоторое время все было хорошо. Но как-то после моего дня рождения она заявила, что съезжает. Забрала кошачий лоток, начатую пачку стирального порошка, туалетную бумагу, придверные коврики и много чего еще. За кота обидно, что без царского туалета остался. Ах да, еще недавно видел ее нового парня в своей кожанке. © CubinskiyRo* / Pikabu
- У меня была лучшая подруга, с которой мы дружили 20 лет. Все важные события нашей жизни проживали вместе. Знали все друг о друге. Но после того как она в очередной раз вышла замуж, она перестала выходить на связь. И даже не объяснила мне почему. © Unknown author / Reddit
- Как-то утром перед уходом положила маленького, собственными руками связанного крючком супермена на компьютер парня. С надписью «Я тебя люблю!». Он позвонил мне злой и сердитый: «Зачем ты оставила это? Я не хочу, чтобы ты вносила какие-либо изменения в мое пространство, не спросив меня». Меня это очень обидело. © brokenmatch / Reddit
- Муж долго уговаривал меня взять хаски. Все предостережения о том, что это серьезная собака, что с ней нужно гулять часами, он отбрасывал. В итоге я сдалась, взяли уже взрослую псину, отказницу. Собака отличная, воспитанная, умная. Но ухаживать-то все равно надо. Через полгода муж наигрался, хотя занималась ею больше я. Все, говорит, ищи ей новый дом. А я не могу! Не отдам и не предам! Видимо, придется мне искать новый дом вместе с собакой. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- От меня дама съехала без моего участия. Я просто вернулся из поездки в пустую квартиру и обнаружил отсутствие ее самой, общего ребенка, всей мебели и техники. Мне щедро оставили кастрюльку со свежеприготовленной едой и следы вырванных с корнем кухонных шкафчиков. Далее последовали просьбы вернуть все подарки и даже халат. Обычный такой мужской халат, я в нем по квартире щеголял. Дама, кстати, потом быстро вышла замуж, через полгода развелась и тоже все вынесла. Сейчас вот в очередной раз замужем. Может, это такая стратегия. © whateverdude / Pikabu
- В школе узнала, что беременна. Рассказала об этом трем подругам и умоляла, чтобы никому ни слова. Все раскрылось, когда мой парень, он же отец ребенка, сказал, что ходит слух о моей беременности. Якобы одна из моих подруг сообщила всем эту новость. Хуже всего то, что, когда я решила с ними поговорить, они все отрицали. Глядя мне в глаза. © vfunkymnky25 / Reddit
- Когда мой бывший муж разводился с первой женой, та у него из дома забрала унитаз. Чешский, хороший, дефицитный. Мол, ее отец достал по блату, не оставлять же. Это были 90-е, унитаз так просто не купить. Бывший муж 3 месяца ходил в туалет только на работе, пока новый не добыл. Но вот что не дает мне покоя. Она же не просто уходила, а к другому мужчине. Неужто она ему унитаз в качестве приданого принесла? © MelissaFlorova / Pikabu
- Подружилась с двумя мамочками. Наши дети ходили в один детский сад. Мы стали очень близки, 3 года друг другу помогали, вместе воспитывали детей. Но когда я развелась с мужем, они обе резко прекратили со мной общаться. И по сей день не звонят и не пишут мне. А недавно узнала от нашей общей знакомой, что причина в том, что «разведенные женщины опасны для их мужей, и развод может быть заразен». © SheWhoComesFirst / Reddit
- Когда еще только начинали общение с моим теперь уже бывшим парнем, он не переставая говорил о том, что не приемлет нечистоплотных женщин. И если у девушки даже просто мокрые подмышки, общаться он с ней ни за что не будет. Когда стали встречаться, поняла, что от него постоянно воняет потом. Мылся он редко, трусы менял раз в неделю. Дезодоранта у него я не видела ни разу. Когда спросила почему, он сказал: «Это такие пшикалки? Видел пару раз у знакомого». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Когда расходилась с мужем, он презрительно сказал, что я буду побираться и молиться на горбушку хлеба. Ведь я 3 года сидела дома, была домохозяйкой, без работы и своего жилья. Через год я устроилась на хорошую должность с нормальной зарплатой. И вот мой уже бывший супруг милостиво согласился привезти остатки моих вещей, которые хранились у него. Привозит, протягивает мне пачку самых дешевых пельменей: «Вот, это тебе. Ты, наверное, давно такое не ела. Решил тебя порадовать». Гордый такой, что помогает бедняжке. А я ему: «Спасибо, не надо. У меня на ужин паста с креветками». Сколько ненависти было в его взгляде — словами не передать. Потом еще распускал слухи, что я папика себе нашла. © Палата № 6 / VK
- Как-то решила нарядиться для своего бывшего парня на День святого Валентина. Надела одно из его любимых платьев, навела макияж. Положа руку на сердце, выглядела я великолепно. Перед выходом из дома он сказал: «Погоди, я хочу тебя сфотографировать. Ведь это лучшее, что я когда-либо еще на тебе увижу». Наверное, он не хотел, чтобы это прозвучало так жестко, но увы. © DarthLeia99 / Reddit
- У нас было первое свидание. Заказали еду. Я сказала, что отойду в туалет, и пошла помыть руки. Он подумал, что я надолго. Выхожу, а он порылся у меня в сумке и сидит мой паспорт фотографирует. Я была в таком ужасе — просто не передать. © Анастасия Петкова / Facebook
- Очень давно моя подруга часто одалживала у меня деньги. Я не напрягалась. Но как-то раз, увидев, как отец подарил мне энную сумму, она, не теряя времени, сразу попросила в долг. Я была смущена, потому что хотела отдать деньги маме. «Я научу тебя, что сказать маме, а ты одолжи их мне». Предложение подруги обмануть маму оттолкнуло меня от нее. Я не ругалась с ней, просто дружба сошла на нет. © Алтынай Молдабекова / AdMe
А с вами случались подобные ситуации? В каких отношениях вы остались с некогда близким человеком?
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