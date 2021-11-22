17 бедолаг, которым близкие подложили не то что свинью, а целого борова

«Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так» — поется во всем известной песне. Наверняка у каждого найдется парочка историй о некогда близких и дорогих людях, чья истинная сущность раскрылась лишь при определенных обстоятельствах. К примеру, во время развода, в темной подворотне или даже после свадьбы.