16 жизнеутверждающих фото, которые просто пропитаны счастьем
Если вы чувствуете, что стресс и депрессия начинают брать над вами верх и остается все меньше и меньше веры в человечество и собственные силы, то наша статья создана специально для вас. Мы собрали все самое мимимишное и светлое, чтобы разогнать апатию и плохое настроение.
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«Моему парню удалось тайком провести нашего пса, чтобы он смог побывать на моем выпускном»
Уйди, я занят
Спокойствие и умиротворение
Весна, на деревьях распускаются первые котики
Вот так выглядит счастье
Просто парень помог дедушке спуститься по эскалатору. Кто-то скажет — мелочь, мы считаем — доброта
Осталось совсем немного
Разве можно равнодушно смотреть на эту мордашку?
Поймал удачу за хвост
Если у вас плохое настроение, просто посмотрите на этого песика
Утешительное кресло в зале ожидания в аэропорту. Специально для тех, кому в самолете досталось место в среднем ряду
Совы-антидепрессанты
«Праздновали 15 лет трезвости. Сестра испекла по этому случаю пирог»
Пес по кличке Фред стал приемным отцом для утят
Не отпущу
Мы желаем вам вот такого хорошего настроения!
А как вы поднимаете себе настроение?
Фото на превью ttuckbutt / reddit, Isai76 / reddit