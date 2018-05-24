16 жизнеутверждающих фото, которые просто пропитаны счастьем

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Если вы чувствуете, что стресс и депрессия начинают брать над вами верх и остается все меньше и меньше веры в человечество и собственные силы, то наша статья создана специально для вас. Мы собрали все самое мимимишное и светлое, чтобы разогнать апатию и плохое настроение.

AdMe.ru утверждает, что жизнь прекрасна, и мы это сейчас докажем.

«Моему парню удалось тайком провести нашего пса, чтобы он смог побывать на моем выпускном»

Уйди, я занят

Спокойствие и умиротворение

Весна, на деревьях распускаются первые котики

Вот так выглядит счастье

Просто парень помог дедушке спуститься по эскалатору. Кто-то скажет — мелочь, мы считаем — доброта

Осталось совсем немного

Разве можно равнодушно смотреть на эту мордашку?

Поймал удачу за хвост

Если у вас плохое настроение, просто посмотрите на этого песика

Утешительное кресло в зале ожидания в аэропорту. Специально для тех, кому в самолете досталось место в среднем ряду

Совы-антидепрессанты

«Праздновали 15 лет трезвости. Сестра испекла по этому случаю пирог»

Пес по кличке Фред стал приемным отцом для утят

Не отпущу

Мы желаем вам вот такого хорошего настроения!