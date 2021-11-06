16 загадочных происшествий, которые их очевидцы так и не смогли объяснить даже самим себе

Иногда с людьми случаются странные вещи. Например, как объяснить ритмичное постукивание в старом доме, которое непонятно откуда доносится? Или распахивающиеся сами по себе двери шкафа? А бабушка, которая заходит в лифт, а потом вдруг пропадает, — это как будто готовая сцена для романа Стивена Кинга.

Эти истории пользователей сети изрядно пощекотали нам в AdMe.ru нервы. Мы, конечно же, не можем гарантировать, что все это — чистая правда. Но если вы из тех, кто не прочь посмотреть фильм ужасов перед сном, — определенно, прочтете их с удовольствием.

От деда остался дом в деревне. Решили ездить туда на лето. Деревня глухая, кругом лес, тишина. Удобства на улице. Ночью пошла в туалет с фонариком, смотрю — в саду охотничья собака под яблоней копает что-то. Увидела меня, гавкнула и продолжает. Утром никаких следов на том месте не было, да и в деревне такой собаки нет. Сказала мужу, взяли лопаты, всю землю изрыли и нашли коробку из-под чая, а в ней золотые монеты. Отстроили новый дом. Оказалось, что такая собака у деда моего была лет 30 назад. © Подслушано / Ideer

У сестры был воображаемый друг Женя. Просто хороший дядя, который был музыкантом и умел играть на гитаре. Я ей объясняла, что это только воображаемый друг, что у меня самой был друг Васян, и это глупости. А она мне описала Васяна полностью и сказала, что знает его, но он больше не приходит. © Анна Прок / Facebook

Мой старший ребенок мог сказать беременным пол их будущих детей, в том числе и по фотографиям. Проверяли. Мне тоже сказал раньше УЗИ, что брат у него будет. Как-то в лифте с соседями ехали — нас трое, их двое. Он громко так: «Нас в лифте шестеро». Объяснила, что неправильно посчитал, он все равно: «Шестеро». Оказалось, соседка беременная. Была зима, и живота не видно под одеждой, потому что срок маленький. © Lesya / AdMe

Несколько лет назад не стало моего дедушки. Когда прошло 9 дней, как положено, поехали на кладбище помянуть. А у моей сестры дочке тогда всего 2 годика было. Оставить не с кем, взяли с собой. Она подошла к изголовью могилы, присела и слушала что-то, а потом встала и говорит: «Деда очень рад нас видеть, благодарит, что мы сюда пришли». До сих пор, когда вспоминаю, мурашки по коже. © Подслушано / Ideer

Пару лет назад мы встречались с родственниками отца и остановились в маленькой хижине у озера. Посидели у костра, дядя рассказывал истории о привидениях. А чуть позже, когда я пришел в свою комнату и выключил свет, перед тем как лечь в постель, обе дверцы шкафа вдруг распахнулись. Ох и перепугался же я тогда. © kaiserwilkeIII / Reddit

Было это летом, мы гуляли с друзьями. На улице стемнело, и, попрощавшись со всеми, я пошел домой. Все как обычно, зашел в дом, вызвал лифт, поднялся на этаж. Открываются двери, вижу — стоит бабушка. Я вышел, пропустил ее, она вошла в кабину. Уже у двери своей квартиры я понял, что лифт закрылся, но никуда не поехал. Ну, думаю, может плохо человеку стало или что-то еще. Пошел проверять. Нажимаю на кнопку, дверь открывается, а за ней — никого! До сих пор боюсь ездить в лифтах. © Подслушано / Ideer

Дочке было года полтора-два. Неговорящий совершенно ребенок, кроме «мама, дай, на» от нее на тот момент никто ничего не слышал. Как-то ночью расплакалась. Мы ее и на ручках держали-обнимали, и бутылочку с молоком предлагали, и укачивать пытались — ничего не помогало. И вдруг сквозь плач слышим: «Вы меня не понимаете!» От неговорящего ребенка! Вот это было жутко. © Tatiana Verbitskaya / Facebook

Я собирался открыть шкаф на кухне, и у меня внезапно возникло чувство дежавю. Я буквально застыл на месте. И я уже знал, что из шкафа упадет чашка, как только я его открою. Я протянул руку, открыл дверцу, и чашка и правда упала прямо мне в руку. Я чувствовал себя крутым. Даже думал, что у меня появились сверхспособности. © Grimsqueaker69 / Reddit

Мы с братом поехали смотреть старый дом, который достался маме в наследство. Там никто не жил уже несколько десятков лет. И вот представьте: сельская местность, дождливый и ветреный день, мы осматриваем старый дом. И вдруг слышим какой-то ритмичный стук. Мы осмотрелись, пытаясь понять, откуда же он доносится, но звук как будто удалялся от нас, а потом совсем исчез. Через пару дней я заехал к маме и попросил ее показать фотографии владельца дома. Это был ее дед, то есть мой прадед. И угадайте что? У него была деревянная нога! Я рассказал маме обо всем, что случилось в том доме, и она вспомнила, что именно такими были звуки, когда дедушка выходил на крыльцо. © emix75 / Reddit

Как-то иду я на занятия в колледже и уже вот-вот ступлю на проезжую часть, чтобы перейти оживленную улицу. И тут чья-то рука довольно сильно хватает меня за плечо и останавливает. Тут же мимо буквально совсем рядом проезжает машина. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, кто меня спас, но там никого не было. © Persy0376 / Reddit

Наш сын тогда учился в 8-м классе и как-то, придя из школы, похвастался, что получил 5 за контрольную по физике. Он хоть и хорошо успевал по предметам, но физика не была его коньком. Я спросила, как это получилось. Он ответил, что у него в голове был экран с решением этих задач, вот он все и списал. А несколькими годами ранее, проснувшись утром, он назвал ошибки, вплоть до запятых, которые сделал в диктанте. Я позвонила преподавателю, попросила проверить его работу и назвала допущенные им ошибки. Она перезвонила мне и удивленно подтвердила, что все так и есть. Теперь мой сын работает врачом, и в некоторых случаях ему помогает это удивительное предвидение. © Валентина Манукян / Facebook

Я вспоминаю, как в первый раз открыла учебник по истории Средних веков. На одной из страниц была репродукция. И я поняла, что уже это видела и даже была там, но самое интересное — это звуки музыки, которые я слышала. Звуки горнов, труб. Это просто не передать словами. Теперь я точно знаю, что жила в Средние века где-то на территории Германии. Кстати, учитель немецкого всегда удивлялась моему произношению. © Лариса Тищенко / Facebook

Однажды я ехала домой с работы, по пути забрала ребенка. Был поздний вечер, на проселочных дорогах в это время не так уж много машин. Останавливаюсь на светофоре, для меня горит красный. А потом загорается зеленый свет — и у меня в голове внезапно то ли раздается голос, то ли просто появляется мысль: «Подожди, пока не надо ехать!» Ничего не происходит, я все еще стою на зеленом светофоре. И только я отпускаю тормоз, как перекресток проезжает фура. Я была в шоке. © KittyInTheWater / Reddit

Когда моя сестра была маленькой, мама показывала ей семейные фото. Неожиданно сестра указала на фотографию нашего прадеда, которого не стало за 2 года до ее рождения, и сказала маме, что знает его. Он иногда сидит на диване в гостиной в доме бабушки, а однажды он хотел дать ей печенье. Мама попросила ее описать это печенье, и сестра сказала, что оно было с мармеладом. Она никак не могла знать, что наш прадед угощал всех именно таким печеньем. Сейчас моей сестре 39, и она этого совсем не помнит, помнит только наша мама. © underwater_sun / Reddit

Я выросла в сельской местности, и недалеко от моего дома был заброшенный фермерский дом. Он начал разваливаться, и его снесли, остался только сарай. Я иногда фотографирую такие вот заброшенные места, поэтому решила сделать там несколько снимков. Подъехала, припарковалась, иду в сторону сарая. И понимаю, что просто не могу сделать больше ни шагу. Ноги не идут. Я тогда просто разревелась и побежала к машине. А несколько месяцев спустя мы проезжали мимо этого места, когда возвращались с праздничного ужина с моими родителями. На подъездной дорожке стояло какое-то существо, похожее на Фавна из фильма «Лабиринт фавна». Я почувствовала себя точно так же, как тогда, когда шла к сараю, и расплакалась, но ничего не сказала, чтобы не напугать детей. Муж поинтересовался, все ли со мной в порядке, а я спросила: «Ты тоже это видел?» И он сказал: «Да». © FreakyDarling85 / Reddit

В электричке заметила красивого молодого человека в военной форме, кажется, пограничник. Высокого роста, волосы черные и белая кожа, на вид года 23. Встретились глазами, загадочно так мне улыбнулся и подмигнул. Я выходить — боковым зрением вижу, что и он в тамбуре стоит. Поворачиваюсь в его сторону, а там... Форма та же, тот же высокий рост, и вроде он, но вот только волосы седые-седые и лицо в морщинах. Старик под 80. Улыбнулся все так же загадочно, подмигнул и вышел. Получается, я что же, видела его в прошлом? © Подслушано / Ideer