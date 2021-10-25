16 фантазеров, у которых есть бесценный талант — дарить подарки, попадающие в самое сердце

Большинство людей любят получать подарки. Ведь с их помощью близкие показывают свою любовь и заботу, а это всегда приятно. Правда, найти подходящий небанальный презент бывает непросто. Однако есть люди, у которых этот навык развит феноменально. Они умеют безошибочно определять, что точно понравится человеку и заставит его прыгать от радости до потолка.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед людьми, чья фантазия не знает границ, и немного завидуем их умению делать подарки, не имеющие себе равных.

«Я получил в подарок от жены фартук, на нем было вышито загадочное математическое уравнение»

«Мне стало любопытно, поэтому я решил его, нарисовал график и почувствовал любовь».

«Я вышил ответ на ее фартуке».

«Получил подарок на годовщину от моей невесты, думаю, в этом году она меня уделала»

«Будешь любить меня еще один год? Если ответ „да“, я встречу тебя дальше по коридору и разделю с тобой жизнь, полную счастья».

«Все мои близкие друзья скинулись, чтобы купить мне хардтоп в качестве подарка на день рождения и свадьбу!»

Хардтоп — съемный жесткий верх, как у кабриолетов.

«Купила своему жениху часы его мечты в качестве свадебного подарка. Копила 2 года с того самого дня, как мы обручились»

«30 лет назад моей бабушке подарили маленький Эпипремнум золотистый, она поставила его у себя на заднем дворе и забыла о нем»

«Теперь он занял весь задний двор».

Когда подруга умеет удивить

«Лет 5 назад прикупила я набор столовых приборов. Как полагается, за 5 лет половина куда-то пропала. И тут у меня день рождения, и давняя подруга из Германии, которая в гостях у меня после переезда в Англию никогда не была, спросила, что мне подарить. Ну, я как на духу сказала, что мне бы ложки-вилки в хозяйстве не помешали. О дизайне речи не было вообще. Подруга купила подарок, отправила и написала только, что дизайн у приборов несколько необычный, но она надеется, что мне понравится! Слева ложка из старого набора. Справа — из нового!»

«Моей дочери исполнилось 9 лет, и мы подарили ей подарок на долгие годы. Встречайте — Счастливчик»

«Только закончила плед для свекрови на день рождения»

«В прошлом месяце у меня была свадьба, и я вышила крестиком подарки для моих подружек невесты»

«Брат подарил мне пончики из Dunkin’ Donuts на день рождения. У нас в стране всего 3 таких заведения, поэтому он приложил немало усилий»

«Шеф подарил мне нож, которым он владел 10 лет. Не могу описать словами, как много этот жест значит для меня»

«Девушка подарила мне его на день рождения»

Женись на ней скорее. © ForeverPapa / Reddit

«Дядя подарил нам на свадьбу пластинки из его коллекции»

«Все они изготовлены в 70-х, находятся в идеальном состоянии и безупречно звучат на проигрывателе. Я потрясен».

«Вышила сестре в подарок ее кошку по имени Кайри»

Мама сделала сыну необычный подарок

«В этой лампе есть все, что мама когда-либо вытаскивала у меня из карманов перед стиркой. Она подарила ее мне на свадьбу. Здесь все мое детство».

Всем бы такую подругу

«Несколько лет назад мой на тот момент молодой человек отказался ехать со мной в запланированную нами поездку на мой день рождения со словами: „Твой день рождения что, вселенский праздник, что я обязан куда-то ехать?“ Сегодня подруга подарила мне с подарком открытку».