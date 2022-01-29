16 умельцев, золотые руки которых точно пора сдать в музей под стекло

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Большинство из нас привыкло к тому, что любую необходимую вещь можно купить в мгновение ока. Но есть люди, которые не готовы мириться с таким порядком, потому что в таком случае их золотые руки будут без дела.

Мы в AdMe.ru не остаемся в стороне и хотим показать, на что способны такие кудесники. Может, их достойные работы и вас замотивируют засучить рукава.

«Маленькая сахарница с белым медведем, которую я сделал из фарфора»

«Учу сына шить. Вот пара белок-летяг, которые мы сделали (зеленая — его)»

«Первое, что я сделал своими руками, и я так горжусь собой. Надеюсь, вам тоже понравится»

Плед «Зима». Долгая, суммарно занявшая 7 месяцев работа

«Система хранения для рулонных штучек. Супруга довольна»

«Выкладываю свое творение для любимого кота. Производные: полукруглый пенек, 3 найденных ствола, пеньковая веревка, разобранные стулья»

«Когда у меня клиенты спрашивают: „Откуда у вас такое терпение?“ — отвечаю: „От отца досталось“. И показываю им работу моего папы»

«Он работал над этим комодом (когда-то он был красивым буфетом) 7 или 8 месяцев».

«Ужасно хочется похвалиться новой работой, накатило вдохновение — и слепилось практически на одном дыхании. Хризантема из полимера»

«Куртка подруги. Полтора месяца вечеров после работы с иголкой в руках. Вышивалась как подарок на день рождения»

«Мой первый проект по деревообработке. Это молекула ДНК для моей девушки, которая работает над докторской диссертацией в области генетики и любит растения»

«Короче, я сшила швейную машинку»

«Мне 16, и я построил свой первый журнальный столик!»

«Вот вам, господа, молоток. Хотелось сделать Nokia, которой действительно можно колоть орехи»

«Сделал скворечник в виде фальшивой уличной камеры»

Уверен, что птицы чувствуют себя в нем не очень комфортно. © OneTeaspoonSalt / Reddit

«Я не плотник и очень горжусь тем, что получилось»

«Мама связала мне свитер „Большого Лебовски“ на праздники»