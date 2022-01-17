16 умельцев, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам

Красота и уют в доме зависят не только от хорошего ремонта, но и от множества мелких деталей, которые дизайнеры называют «интерьерными решениями». Они придумывают их сами, подключают декораторов, заказывают различную мебель, нанимают художников, чтобы расписать стены, закупают вазы и подушки. Но множество людей могут справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая профессионалов.

Мы в AdMe.ru считаем, что люди, которые обустраивают свое жилище с душой, способны создать настоящие шедевры. И тому есть множество наглядных подтверждений.

«Взял старые деревянные ящики и переделал их в стеллаж»

«Французская красная люстра. Я знаю, что они уже не в моде, но мне нравится»

«Я решила нарисовать мураль у себя на стене»

Книжные полки

Я подумываю сделать книжный шкаф для своего дома, и вы просто открыли мне глаза. © aсеjо / Reddit

«Нам не удалось найти идеальные обои для детской комнаты. Решили раскрасить стену сами»

Яркие рыбки для интерьера

«Из интересного куска коряги сделала настенное украшение с макраме»

«Скоро стану папой! Надеюсь, что моя дочь будет гордиться этой моей работой так же, как и я»

«Очень мне хотелось хотя бы на одну из стен добавить графики. Наткнулся на рисунки животных, офигел, испугался, но решил попробовать повторить»

«Я обязательно доделаю это в 2022 году»

На секунду я подумал, что ты рисуешь листья, и мне стало жаль, что я никогда не смогу так. Но это же обои, и я могу попробовать. Спасибо за идею. © throwawayillidan / Reddit

«Чайный уголок своими руками»

«Решили, что нам нужен апгрейд пеленального столика»

Занавеска из цветного стекла

Уверен, что в солнечную погоду повсюду красивые блики. © Doggoloverrunning / Reddit

«Для сына-гитариста сделал умный стол, вдохновленный дизайном усилителей Fender»

«Роспись для детской друзей»

«Закончил обновлять прихожую. Это безумие, как мелкие детали меняют пространство»

Чистая правда. И кот придает особый шарм. © Tired-of-all-of-this / Reddit