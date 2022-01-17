16 умельцев, которые нашли нестандартные интерьерные решения и утерли нос профессионалам
Красота и уют в доме зависят не только от хорошего ремонта, но и от множества мелких деталей, которые дизайнеры называют «интерьерными решениями». Они придумывают их сами, подключают декораторов, заказывают различную мебель, нанимают художников, чтобы расписать стены, закупают вазы и подушки. Но множество людей могут справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая профессионалов.
Мы в AdMe.ru считаем, что люди, которые обустраивают свое жилище с душой, способны создать настоящие шедевры. И тому есть множество наглядных подтверждений.
«Взял старые деревянные ящики и переделал их в стеллаж»
«Французская красная люстра. Я знаю, что они уже не в моде, но мне нравится»
«Я решила нарисовать мураль у себя на стене»
Книжные полки
- Я подумываю сделать книжный шкаф для своего дома, и вы просто открыли мне глаза. © aсеjо / Reddit
«Нам не удалось найти идеальные обои для детской комнаты. Решили раскрасить стену сами»
Яркие рыбки для интерьера
«Из интересного куска коряги сделала настенное украшение с макраме»
«Скоро стану папой! Надеюсь, что моя дочь будет гордиться этой моей работой так же, как и я»
«Очень мне хотелось хотя бы на одну из стен добавить графики. Наткнулся на рисунки животных, офигел, испугался, но решил попробовать повторить»
«Я обязательно доделаю это в 2022 году»
- На секунду я подумал, что ты рисуешь листья, и мне стало жаль, что я никогда не смогу так. Но это же обои, и я могу попробовать. Спасибо за идею. © throwawayillidan / Reddit
«Чайный уголок своими руками»
«Решили, что нам нужен апгрейд пеленального столика»
Занавеска из цветного стекла
- Уверен, что в солнечную погоду повсюду красивые блики. © Doggoloverrunning / Reddit
«Для сына-гитариста сделал умный стол, вдохновленный дизайном усилителей Fender»
«Роспись для детской друзей»
«Закончил обновлять прихожую. Это безумие, как мелкие детали меняют пространство»
- Чистая правда. И кот придает особый шарм. © Tired-of-all-of-this / Reddit
А вы сами занимаетесь декором в своем доме или предпочитаете копировать чьи-то решения или нанимать профессионалов?
Фото на превью unknown author / Imgur
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