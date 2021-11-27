16 умельцев, которые любую задачу решают со словами «Я лучше знаю, как надо»

Ежедневно мы сталкиваемся с сотнями бытовых задач, которые решаем в основном стандартными путями. А есть люди, у которых в голове совершенно другие настройки, и все действия они совершают хоть и не совсем изящно, но с явным прицелом на результат.

Мы в AdMe.ru как никто ценим креативный подход, поэтому предлагаем посмотреть на неоднозначные идеи наших сегодняшних героев.

«Кажется, наконец нашла способ заставить себя регулярно заниматься кардио»

«Мне понравилось, и мой муж, который увлекается велоспортом, тоже в восторге. Можно к разным приложениям подключаться, включая геймифицированные, где твой персонаж словно в реальных гонках участвует. Выбирала между прибамбасом и отдельным тренажером».

Лайфхаки давно минувших дней

Если что, правильный ответ: так люди обманывают системы слежения работодателей. Стрелка часов двигается под сенсором мыши и перемещает курсор. © great_laziness / Twitter



Парни явно учились переноске грузов у муравьев

«Я нашла идеальный способ сбрызгивать блюда уксусом»

Как сделать так, чтобы в стиральной машинке не образовывалась плесень? Понадобится только микрофибровое полотенце

«Сделал себе карту»

«Делаю ремонт. Понадобилось вынести чугунную ванну. Весит около 100 кг, и после операций на позвоночнике это как-то страшно. Вот какая идея пришла мне в голову»

«И эта идея была успешно реализована (ролики все равно старые и давно мечтали отправиться на помойку)».

Сохранность имущества предприятия превыше всего, или Как использовать подставку по назначению

Родительские уловки

«Крышка бензобака перестала нормально закрываться, но я нашел решение»

«Я сломал колпачок, пытаясь открыть суперклей, поэтому сделал другой на будущее. Ни разу не подвел»

«Забыл купить дверную ручку, поэтому...»

«У меня нет миксера, но хотелось взбитых сливок»

Когда кран в детском саду длиннее, чем нужно

«Все говорят, что ремонт кухни — это сложно. Мне понадобилось полдня»

«Вот как мой отец решил установить маршрутизатор»